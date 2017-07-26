«Молочные берега» Украины

Молдова остается одним из крупнейших рынков сбыта для украинских молочных продуктов, экспорт которых в первом квартале составил 25,7 тыс. т на $43,6 млн.

Как свидетельствуют данные Ассоциации производителей молока (АПМ) Украины, в натуральном выражении это на 36,7% больше, чем за первый квартал 2016 г., а в денежном - на 77,8%.

Экспорт молока и сливок несгущенных составил 1,9 тыс. т на $1,2 млн, из которых основная часть пришлась на Молдову ($507 тыс.) и Грузию ($355 тыс.).

Такая же картина с продажей кисломолочной продукции, экспорт которой по сравнению с прошлым годом сократился на треть - до 588 т в натуральном выражении, и на 26,2% - в денежном, до $565 тыс. Основными контрагентами были Молдова ($287 тыс.) и Грузия ($163 тыс.).

В мае 2016 года правительство Молдовы ввело ограничения на ряд украинских товаров, в том числе мясомолочную продукцию. На них были установлены квоты, при превышении которых действовала пошлина в 10-20%. Решение было принято по инициативе местных производителей в целях защиты внутреннего рынка. Украинские власти посчитали предпринятые Кишиневом меры «неправомерными и необоснованными». По настоятельному требованию Киева с января 2017 года ограничения были отменены.