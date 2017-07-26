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Нюансы rose на «Вернисаже вин»

№ 15 (1181) 21 апреля 2017

Весенний «Вернисаж вин» приглашает любителей вина, чтобы познакомиться с последними винными новинками. Он состоится уже в двенадцатый раз. Нынешний пройдет 27 апреля в ресторане Capitoles Park под слоганом «Вернисаж в темпе весеннего вальса». Мероприятие организовано Национальным бюро винограда и вина (НБВиВ) при поддержке стратегического партнера - «Проекта конкурентоспособности Молдовы» USAID и Правительства Швеции.

 

Идея убранства места, где будет организовано мероприятие (на открытом воздухе), навеяна вальсом из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» Евгения Доги. Обстановка должна быть романтичной.

 

- «Вернисаж вин» - культурное мероприятие, которое предоставляет возможность любителям вина открыть качественные вина Молдовы, - говорит директор НБВиВ Георгий Арпентин. – Поскольку стратегия продвижения Wine of Moldova становится более амбициозной и широкомасштабной, мы предложили для этого «Вернисажа вин» создать мероприятие-спутник, чтобы оно задало тон сезона весны-лета для всех любителей вин, сделав акцент на винах rose отличного качества. Они будут отобраны международными экспертами в рамках конкурса, символично названного Rose Competition. XII «Вернисаж вин» является частью кампании по информированию Roses de Moldova, которую инициировало НБВиВ. Она будет длиться до июля, и в неё войдет много тематических мероприятий. Гости «Вернисажа в ритме весеннего вальса» смогут продегустировать сотни вин категории «премиум», характерных для этого сезона – белых и розовых, - от рекордного числа виноделен, объединенных под национальным брендом «Вина Молдовы». Рядом с 37 уже признанными производителями в «Вернисаже» впервые будут участвовать 10 виноделен, которые только начинают выпускать вина высокого качества на местный рынок.

 

- «Вина Молдовы» постоянно получают поддержку со стороны «Проекта конкурентоспособности Молдовы», который инвестирует в первую очередь в создание и повышение добавленной стоимости винодельческой продукции, - отметила вице-директор этого проекта Диана Лазэр. – В «Вернисаже» будут участвовать десять новых виноделен, которые впервые вышли с бутылированными винами. Эта продукция была произведена, благодаря тому, что предприятия были оснащены по последнему слову техники за счет грантов, и виноделам оказали поддержку молдавские и зарубежные консультанты в рамках программы Pick-Up (ее внедрили «Проект конкурентоспособности Молдовы» и НБВИВ в 2016 г.). «Вернисаж вин» служит для этих вин отправной точкой для выхода на местный и экспортные рынки, будучи связанным с кампанией Wine Friendly, которая стартует сразу же после «Вернисажа».

 

Особенными гостями этого мероприятия будут признанные международные эксперты, которые войдут в жюри Rose Competition. Накануне «Вернисажа» они соберутся на дегустацию и тематический семинар, в рамках которого будут определены тенденции и сделан отбор наиболее символичных местных розовых вин этого сезона. В числе членов жюри будут энолог единственного в мире Экспериментально-исследовательского центра розовых вин Натали Пузалг из Франции, винный эксперт и критик мирового уровня Роберт Джозеф из Великобритании (основатель конкурса №2 в мире London International Wine Challenge и редактор журнала Meininger Wine Business International), вице-президент Европейской ассоциации сомелье Бриджит Лелу и другие эксперты. Вина, которые отберут дегустаторы, будут предложены для дегустации посетителям «Вернисажа», а также их будут продвигать на местном и экспортных рынках.

 

На мероприятии будет показано театрализованное представление в стиле венского вальса, в котором примут участие танцоры знаменитого коллектива Codreanca. Традиционно «Вернисаж вин» несет в себе и благотворительную составляющую: 10% от собранных за билеты средств будет перечислено Школе музыки им. Е. Доги. Также гости получат дегустационный бокал, который им останется на память в качестве сувенира, будут участвовать в розыгрыше призов и смогут купить вина напрямую от производителей.

 

Кампания Roses de Moldova начнется в рамках программы Wine Friendly, запланированной на май-июль под слоганом La vie en rose. В неё включены тренинги для персонала, который занимается подачей вин, курс подготовки для аккредитации на диплом Европейского сомелье, специальные предложения вин в аккредитованных местах как Wine Friendly и серия мастер-классов с дегустациями, ставших уже традиционными.

 

«Вернисаж вин» впервые состоялся в 2011 г. и проводится два раза в год – весной и накануне Нового года. Цель этого мероприятия – развивать внутренний рынок качественных молдавских вин, поднимать культуру потребления вина и создать платформу для общения между производителями и потребителями, где выпускаются новые продукты и начинаются новые тренды потребления.

7050 Автор: Ангелина ТАРАН
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