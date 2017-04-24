Район Единец: потенциал сохраненный и приумноженный

Еженедельник «Экономическое обозрение Логос пресс» продолжает публиковать цикл статей под рубрикой «Экономика регионов». На этот раз для обзора мы выбрали район почти «на крайнем севере» страны – Единец.

Партнером редакции газеты «Экономическое обозрение «Логос-пресс» в реализации проекта «Экономика регионов» стал коммерческий банк Mobiasbanca – Groupe Societe Generale

Итак, отправляемся. Путь неблизкий, зато день с самого утра выдался солнечный – это настраивает на мажорный лад. Глаза сфокусированы на поиск главного и особенно – различий. Они хорошо заметны сразу же: въезд в район отмечет символическими воротами – массивными, добротными, с колодцем. В национальном стиле, но с элементами еще свежего «евроремонта». На фоне других «районных обелисков», встретившихся по пути, ворота района Единец смотрятся выигрышно. Выходим размять ноги и сфотографировать.

Еще один привлекательный элемент единецкого пейзажа – ветряные электростанции. Их немного - как впоследствии нам сообщили собеседники в райсовете, всего восемь – но это больше, чем во многих других районах. С трассы они выглядят не слишком впечатляюще, но как признак наступающего технологического прогресса настроение все-таки улучшают. Равно как и молодые сады, высаженные по плотной интенсивной схеме, с капельным орошением и под градозащитной сеткой. В Молдове подобных тоже пока не много - не столько, чтобы они примелькались на обочинах трасс республиканского значения. Но в единецком районе они заметны.

«АГРОПРОМ – ОСНОВА НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ»

Об этом с самого начала нашей беседы решительным голосом объявляет председатель района Единец Юрие Гарас. Исторически так сложилось. И, к счастью, большую часть потенциала удалось сохранить. В постсоветский период полностью было утрачено только табаководство. С животноводством, особенно производством говядины и свинины, проблемы тоже пока серьезные, но решаемые.

В промышленности потерь больше – исчезло производство деревообрабатывающего оборудования, относительно крупное швейное предприятие перебралось на другую территорию. Остальные сегменты сельского хозяйства, перерабатывающей и добывающей промышленности не без периодов временного регресса, но, тем не менее – развиваются.

В районе Единец на начало текущего года зарегистрировано почти 11,5 тыс. хозяйствующих субъектов. Крупных предприятий 12, в том числе 10 относятся к перерабатывающей, два – к добывающей промышленности. За прошлый год эти предприятия произвели товаров на 511,56 млн леев (в текущих ценах). Общий объем инвестиций в районе Единец в 2016 составил более 82 млн леев.

ЛОКОМОТИВ ИНВЕСТИЦИЙ

Выстроенный фактически в «чистом поле» единецкого промпарка завод T.B. Fruit – гордость всего района, а в каком-то смысле, и всей страны. Хотя инвестиции – не местные, украинского происхождения. Но, как считают в районной администрации, привлечь иностранного инвестора, помочь ему сформировать весьма работоспособное производство – это тоже немалая заслуга. Сложно с этим не согласиться, ведь мы помним, как о «непрошибаемую оборону» органов власти местного уровня разбивались инвестиционные проекты даже именитых компаний-товаропроизводителей из Евросоюза.

Четыре года назад мало кто воспринял всерьез намерение компании из соседней Украины построить мощный завод по производству яблочного концентрата. Да еще где – в самой «сочной» зоне молдавского садоводства, неподалеку от одного из крупнейших консервных предприятий страны. Отечественные консервщики протестовали всей отраслевой ассоциацией. Но инвестиции в размере 10 млн евро «как в песок» не ушли, всего за один год завод был построен. Да такой, что не только в Молдове - и в Польше, и в Германии смотрелся бы органично и крайне убедительно на общем фоне.

В сфере ценообразования на «техническое яблоко» новое – и в прямом смысле слова, блестящее – предприятие произвело фурор уже в 2015, первом сезоне работы. Цены на сырье поднялись почти вдвое. Конечно, все понимали, что это априори высокая цена «входного билета» на рынок. В том году новое предприятие закрыло сезон с весьма достойным результатом – переработало порядка 30 тыс. тонн яблок, выпустило 5 тыс. тонн концентрата. Продукция в полном объеме была экспортирована в Евросоюз. Но, по правде говоря, все ждали дальнейшего развития ситуации. Кто-то с надеждой, а кто-то с опаской…

В прошлом году компания T.B. Fruit приобретала яблоки у садоводов едва ли не во всех садоводческих зонах Молдовы. И «фактор присутствия» сильного игрока сработал – закупочные цены на это сырье в целом по стране не опустились ниже экономически обоснованного уровня. А завод T.B. Fruit в промпарке Единец, даже с учетом возобновления поставок свежих яблок из Молдовы на российский рынок, сработал неплохо: 65тыс. тонн сырья, 10 тыс. тонн концентрата.

Директор предприятия

T.B. Fruit Василий Медведь

«Однако сезон переработки яблок урожая-2016 еще не завершен, - отмечает директор предприятия Василий Медведь. – Уже в новом году, к середине апреля на переработку поступило более 7 тыс. тонн яблок из холодильников. Для стран Евросоюза – это нормальная практика, так сельхозпроизводители избавляются от товарных остатков, реализуют отсортированное мелкое - «социальное яблоко». Но в Молдове, насколько мне известно, подобное случается крайне редко, возможно впервые. И хорошо, что у молдавских садоводов благодаря нам появилась возможность минимизировать потери – это с одной стороны. А с другой стороны – весенние поставки яблок из холодильников свидетельствуют о том, что в отечественном садоводстве множатся проекты инфраструктурного развития отрасли. У меня возникает ощущение, что в Молдове для этого в последнее время условия лучше, чем в Украине».

Даже если эта ремарка от бизнесмена из великой сельскохозяйственной державы (именно так, без кавычек) в адрес нашей страны – это всего лишь дань вежливости, все равно приятно.

Как утверждает Василий Медведь, инвестиционный план предприятия на 2017 – порядка 5 млн евро. Средства будут вложены в увеличение мощности переработки с 1,0-1,2 тыс. тонн до 1,5 тыс. тонн яблок в сутки. Подготовка к сезону идет активно. Причем, если раньше предприятие ангажировало в основном зарубежных подрядчиков – даже для качественной укладки плитки, способной выдержать большегрузный автотранспорт, теперь оно не прочь сотрудничать и с хорошо зарекомендовавшими себя молдавскими компаниями. В частности, все многотонные емкости для хранения концентрата для T.B. Fruit по инновационной технологии возводит молдавская фирма Molinar.

Свежий пример T.B. Fruit отодвинул на второй план другую «историю успеха» крупного иностранного инвестора в единецком районе – польской государственной компании, купившей пятилетие назад сахарный завод в Купчинь. Между тем, в администрации района помнят о том, что именно с возобновлением деятельности завода «Moldova Zahar» связано возрождение свекловодческого направления в наиболее развитых местных сельхозпредприятиях.

ДРУГИЕ ПРИЗНАКИ РЕНЕССАНСА

Примар города Единец Константин Кожокарь видит перспективы развития еще и в том, что промпарк в скором времени пополнится предприятиями по сушке фруктов и по производству современной упаковки для плодоовощной продукции. Есть еще идея передать большое помещение в промпарке под «инкубатор» для малых предпринимателей - как агропродовольственного, так и не сельскохозяйственного профиля.

Примар Единец Константин Кожокарь

И все же в единецком районе руководство предпочитает строить масштабные планы. Так, к примеру, совместно с ассоциацией картофелеводов районная администрация ведет переговоры с потенциальными инвесторами из Латвии – на предмет закладки большой, в общей сложности не менее тысячи гектаров, плантации картофеля специальных сортов и строительства завода по производству из него крахмала.

Есть и другие планы возрождения и развития района - как в экономическом, так и социальном плане. В рамках трансграничного сотрудничества с сопредельными уездами Румынии и Черновицкой областью Украины местные власти намерены обустроить велосипедные дорожки в городском парке (на совместную с Черновцами программу ЕС выделил 256 тыс. евро). Есть планы реконструкции водовода от Прута до Купчинь протяженностью 32 км, а заодно практически полной замены систем водоснабжения в Единец и Купчинь. Но этот масштабный проект району своими силами не освоить – требуется порядка 27 млн евро инвестиций, потому решаться вопрос будет на государственном уровне.

Депутат парламента Олег Сырбу, уроженец Единец

Совместно с «Moldova Zahar» районные власти намерены открыть новую специализацию в техникуме в Братушень - по подготовке современных механизаторов и операторов. «Мы доверяем тракторы и комбайны стоимостью свыше 200 тыс. евро специалистам, которые никогда такой техники не видели и не знают, как их эксплуатировать наиболее эффективно», - аргументирует идею депутат парламента Олег Сырбу, уроженец Единец.

Район входит в еврорегион «Сирет-Прут-Нистру», в рамках которого руководители 22 примэрий района подписали соглашение о сотрудничестве с населенными пунктами из уезда Ботошань (Румыния). Это позволит на средства ЕС реализовывать «зеркальные» проекты – одинаковые на обоих берегах Прута.

РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Однако, все это реально лишь в перспективе, будем надеяться - не слишком отдаленной. Пока же и районные власти, и население уповают на скорейшее восстановление потенциала тех предприятий, которые в недавнем прошлом, да отчасти и теперь, считаются стратегическими, отрасле- и градообразующими. Для этого, в частности, консервной компании «Natur Bravo» из Купчинь остро необходим рынок сбыта, особенно готовой продукции – зеленого горошка, сладкой кукурузы, повидла, джемов и прочего. Экономику компании «подкосило» эмбарго на поставку плодоовощных консервов в Россию. Но с прошлого года появилась надежда, что и «Natur Bravo», и другие консервные компании Молдовы восстановят былые позиции на российском рынке.

Критический фактор развития другого градообразующего предприятия – молочного комбината «Inlac» - тоже рынок, но только отечественный. Это предприятие было самым новым в молочной индустрии республики в советский период – сдано в эксплуатацию в середине 80-х гг. И одним из самых крупных – перерабатывало порядка 400 тонн молока в сутки. Но в начале прошлого десятилетия оно фактически прекратило деятельность. Назревал социальный взрыв, ведь на предприятии работало около трех сотен сотрудников – в основном жители Купчинь, которые помнили фабрику с момента ее основания. Напряжение спало после того, как «Inlac» приобрел другой оператор молочной отрасли – рышканское сыродельное предприятие «Lactis».

«Нам необходимо было замкнуть производственный цикл с точки зрения ассортимента готовой продукции и гармонично распределить сырьевые потоки в период сезонных пиков/падений, - рассказывает директор обоих предприятий Георге Ангелуца. - На сыродельной фабрике в Рышкань производственные площади не позволяли нам наладить выпуск всего ассортимента. А за счет второго предприятия в Купчинь у нас появилась возможность принимать больше сырья летом – когда его много, выпускать в этот период сухое молоко и масло. А в холодное время года, когда сырья мало – сосредоточиться на производстве продуктов цельномолочной группы, «ложковых» и питьевых йогуртов».

Директор АО «Inlac» Георге Ангелуца

Первое время новый «молочный тандем» работал слаженно, хоть и на недешевых кредитных ресурсах. Затем обслуживающий «Inlac» банк обанкротился, возникла большая проблема с доступом к кредитным ресурсам. В итоге, купчинскому предприятию пришлось объявить о несостоятельности и войти в процесс реорганизации. Долги фабрика погашает строго по графику, а вот на полномасштабную модернизацию средств не хватает. Директор надеется, что после выплаты исторических задолженностей к середине будущего года, удастся вздохнуть свободней и сосредоточиться на инвестициях - в энергоэффективность прежде всего.

«Большая проблема заключается в том, что мы пока используем лишь 5-7% от прежней производственной мощность фабрики, - с сожалением отмечает Георге Ангелуца. – Надеюсь, летом мы нарастим заготовку молочного сырья до 20 тонн в сутки, но этого его количества все равно очень мало, с учетом того оборудования и той численности коллектива, которыми мы располагаем на сегодняшний день. Увы, доля энергоресурсов и зарплат в себестоимости нашей продукции слишком высока. Мы ищем решения, чтобы ее снизить, при этом сохранить специалистов, приумножить сырьевую базу».

Опять-таки, для этого необходимы прогрессивные поступления от продаж, или другими словами - растущий рынок сбыта. По словам директора «Inlac», предприятию удалось довольно оперативно вернуться на кишиневский рынок, в сети супермаркетов, со своим фирменным маслом – потребитель его не успел забыть. А вот с новыми продуктами – даже если они получились очень удачными с точки зрения специалиста – далеко не просто. «Мне очень нравится линейка наших новых «ложковых» йогуртов, но столичный потребитель все никак их не распробует, – сетует Георге Ангелуца. – Будем надеяться на его благосклонность в не слишком отдаленном будущем».

Но если расположение потребителя – состояние преходящее и наживное, при удачном стечении обстоятельств, то расположение контролирующих госструктур – скорее системная характеристика. То есть, если «госслужащий при исполнении» настроен обязательно найти нарушение в работе предприятия, то, скорее всего, у него это получится. Вне зависимости от логики – и это большая проблема.

В частности, директор «Inlac» напомнил случаи, когда сотрудники «компетентных структур» на складах-холодильниках молочных фабрик находили партии упакованных продуктов, промаркированных «завтрашним числом». Они увидели в этом чуть ли не «состав преступления». Их трудно убедить в том, что по технологическим инструкциям некоторые виды продуктов определенное время остывают/дозревают в товарной упаковке. На полки магазинов они в любом случае поступят не раньше, чем на следующий день. Тем не менее, с учетом претензий «компетентных органов» молочным фабрикам приходится корректировать производственный график, выводить работников в ночные смены, чтобы формально попасть с маркировкой «день в день».

В этом контексте недавно подготовленный правительством проект решения о переходе на европейские нормы маркировки – в частности, размещение на упаковке только даты истечения срока годности продукта – для молочных предприятий будет хорошим выходом из стесненного положения. Вопрос в том, как быстро утвердит эту норму парламент. И легко ли воспримут ее потребители.

НЕ «ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»…

…сливочным маслом, соком, сахаром и прочим продовольствием жив человек в районе Единец. Примар райцентра - явный «гуманитарий», но удачно сочетает в себе тягу к «культурным проектам» с рутинными обязанностями «хозяйственника». Внешне Единец выглядит ничуть не хуже наиболее благоустроенных «спальных» микрорайонов Кишинева. Дороги отремонтированы, или ремонтируются – но в размеренном режиме, последовательно, без показного фанатизма. Тротуары чистые, бордюры и стволы деревьев побелены к празднику. Бойко работают супермаркеты, ателье, парикмахерские, гостиницы, рестораны.

Обедаем в одном из них. Название «Paradis» обязывает – это и гостиница на полтора десятка номеров, и ресторан с банкетным залом, летней террасой и роскошным видом на центральный парк «Василе Александри» (которому более полувека и почти 45 га - есть что созерцать). Гостеприимная хозяйка, Арина Каразан, фармацевт по первой специальности, поведала об изгибах судьбы: сначала был профильный аптечный бизнес, потом акцент сместился на рестораны, гостиницу. Район приграничный – рядом Румыния, недалеко Украина. Проезжающих и приезжих довольно много – командировочные, бизнесмены, туристы. Всех необходимо вкусно накормить и с комфортом устроить на ночлег. Даже в межсезонье клиентов хватает.

Туризм в районе Единец – в основном гастрономический, рекреативный и ландшафтный. Жемчужина – или вишенка на торте, уж кому что ближе – монастырь Зэбричень. Монашеское служение в нем началось сравнительно недавно – в 1999 году, от монастырских стен «седой древностью» не веет. Зато присутствуют иные ароматы – лекарственных трав, лесных ягод. Монастырь генерирует не только пищу духовную, но и экологическую. Людей привлекает и то, и другое. В связи с чем районное руководство надеется в будущем поднакопить средства на реставрацию дороги в монастырь, организацию парковки.

Еще примар Константин Кожокарь увлеченно рассказывает о местных красотах: гроте в Брынзень, ландшафтной резервации «La Castel», ущельях Бурлэнешть и Тринка. Кстати, в рамках проекта трансграничного партнерства с Румынией и Украиной была составлена карта культурных, природных и палео-геологических памятников региона. Разработаны потенциальные туристические маршруты, в том числе велосипедные. Только разворачиваются подобные проекты, увы, медленно. Время и деньги, которых всегда не хватает – вечная проблема…

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