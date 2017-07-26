Прибыль пошла на убыль

Совокупная прибыль в целом по банковской системе за первый квартал 2017 года до уплаты налогов составляла чуть более 540 млн леев. После уплаты налогов – менее 500 млн. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года прибыль до налогообложения оказалась меньше на 9,6%. Прибыль после налогообложения в сравнении с I кварталом прошлого года сократилась еще значительней – на 11,8%.

Оценивая эти показатели, надо еще иметь в виду, что в первом квартале прошлого года темпы инфляции были вдвое выше: 11,0% против теперешних 5,1%. Базисная ставка НБМ также в два раза отличалась от нынешней.

Существенно изменились и ставки самих коммерческих банков. Средневзвешенная ставка по вкладам в национальной валюте за двенадцать месяцев (март к марту) опустилась с 15,41% до 7,19%. Средневзвешенная ставка по кредитам за тот же период снизилась с 13,63% до 11,09%.

При этом маржа между ставками по привлечённым на депозиты и размещенным в кредиты средствам изменилась кардинальным образом. Напомним, что в марте прошлого года маржа была «отрицательной» - банки привлекали средства на депозиты по ставке 15,41%, а размещали по ставке 13,63%. Этот редчайший феномен сложился тогда вследствие чрезвычайно высоких ставок по государственным ценным бумагам, которые зашкаливали за отметку в 25% годовых. А также благодаря щедрости НБМ, который «абсорбировал» избыточную леевую наличность на банковских счетах по ставкам выше 17%. Коммерческим банкам было выгодно привлекать у населения средства не для расширения своих кредитных портфелей (они как раз сокращались), а с целью размещения в высокодоходные казначейские обязательства минфина и сертификаты НБМ.

К концу марта текущего года разница между ставкой привлечения и ставкой размещения составила 3,9 п. п.

Привлечение средств у населения по ставкам выше 7% годовых имеет смысл либо для размещения в сертификаты НБМ (их доходность равна базисной ставке Нацбанка), либо для кредитования. Рентабельность ГЦБ на уровне ниже 8% годовых остается доходной только для средств, находящихся на текущих клиентских счетах, традиционно «бесплатным» или оплачиваемых по минимальным ставкам.

В результате произошедших изменений совокупный «процентный доход» банков за первый квартал года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года сократился на 444 млн леев. По официальным данным - с 1 695 млн до 1 251 млн леев.

При этом сокращение банковских «расходов на выплату процентов» по темпам оказалось даже выше – минус 30%. Но «сэкономить» за счет этого в сравнении с первым кварталом прошлого года удалось в целом по системе только чуть более 239 млн леев.

Получается, что банки недополучили от прежней разницы между процентными доходами и процентными расходами порядка 205 млн леев.

Эту «утрату» банкам помогло сгладить увеличение поступлений от более мелких статей доходов. В частности, поступления «доходов в виде дивидендов» превысили прошлогодний результат на 105 млн леев, или на 27,2%.

«Доходы от сборов и комиссий» в сравнении с первом кварталом прошлого года выросли на 46,7 млн леев, или на 15.4%. Однако выросли и «расходы от сборов и комиссий» - на 23,2 млн, или на 27,6%. Так что итоговый результат и по этой статье выходит довольно скромным.

На курсовой разнице банки заработали в первом квартале всего на миллион больше, чем за соответствующий период прошлого года – 172 млн леев.

Прибыль, как известно, может складываться не только за счет доходов, но и за счет сокращения расходов. Обратим внимание, что в целом по системе «обесценение финансовых активов» в I квартале 2017 года составляет всего 43 млн леев. Это в 3,2 раза меньше, чем за соответствующий период 2016 года.

Более того, «нефинансовые активы» за три месяца не обесценились, как в первом квартале прошлого года на 49 млн леев, а выросли в цене на 0,8 млн.

Но на административных расходах банковской системе «сэкономить» не удалось. Да и на чём, и так всё очень скромно. В сравнении с 1 кварталом прошлого года по этой статье расходов потрачено на 37,6 млн, или на 11,8% больше.

В том числе рост заработной платы банковского персонала составил 10,6%. Кроме того, премиальных в сравнении с соответствующим периодом начислено в 2,7 раза больше, но это всего–то плюс 12 млн леев.