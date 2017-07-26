Предприниматель Вячеслав Платон приговорен к 18 годам лишения свободы за финансовые мошенничества и отмывание денег в особо крупных размерах. Такое решение огласил в четверг судья Кишиневского суда (офис Буюкань) Виктор Бойко.

Бизнесмен также обязан возместить ущерб в 800 млн леев (около $40 млн), нанесенный его противоправной деятельностью, и не имеет права занимать, после отбытия наказания, в течение пяти лет должности в финансовых структурах. Платон будет содержаться в тюрьме закрытого типа.

Вячеслав Платон уже после вынесения приговора потребовал от судей коллегии «посмотреть ему в глаза».

«Это приговор не мне, а приговор всей Молдове», - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать решение суда первой инстанции.

Прокурор Андрей Бэешу сообщил, что в перечень конфискованного имущества предпринимателя входят две квартиры, акции в коммерческом банке и страховой компании, иные активы.

Адвокат Эдуард Руденко сообщил, что вынесенный приговор не был новостью для его клиента.

«Платон - твердый человек. Он был готов к чему-то подобному. Я еще раз хочу подчеркнуть, что в деле Вячеслава Платона были допущены все мыслимые нарушения. Он был лишен своего конституционного права на защиту, грубо и неоднократно нарушались его гражданские права. Мы, как адвокаты, не могли толком ознакомиться с документами, нарушалось наше право на допуск к нашему клиенту, опрос свидетелей защиты в суде был фактически сорван. Всему этому способствовали согласованные действия суда и обвинения в лице прокуроров», - считает он.

Руденко назвал «пиком нарушения законности» отказ Платону на последнее слово перед вынесением приговора.

«По национальному законодательству всякое лицо, привлеченное к ответственности, имеет право на последнее слово. Платон был доставлен в четверг только к оглашению приговора. Об этом грубейшем нарушении, а также всех вышеперечисленных мы сообщим в Европейский суд по правам человека. Адвокаты намерены отстаивать интересы Платона до конца», - сообщил Эдуард Руденко.

Вячеслава Платона обвинили в хищении из обанкротившегося в октябре 2015 г. Banca de Economii эквивалента суммы в 800 млн леев. Его называют причастным к отмыванию через три молдавских банка $22 млрд из России в рамках так называемого дела «Ландромат». Он опосредованно владеет крупными активами в ведущих банках и страховых компаниях Молдовы.