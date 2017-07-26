ЕС не против ЕАЭС

Брюссель не против сближения Молдовы с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), но настаивает на выполнении Кишиневом своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом заявила накануне официальный представитель Европейской службы внешних действий Набила Массрали.

Как отмечают европейские СМИ, она призвала власти Молдовы придерживаться торговых соглашений с ЕС, несмотря на проводимую президентом Игорем Додоном политику на сближение с Москвой.

«Обязательства перед ЕС в рамках Соглашения об ассоциации не препятствуют политическим и экономическим отношениям с другими партнерами и, в частности, с соседними странами. Напротив, мы это поддерживаем», - сказала представитель Евросоюза.

Ранее Додон подписал Меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС и убедил руководителей его стран-членов предоставить Молдове статус наблюдателя.

«Еврокомиссия приняла к сведению решение стран ЕАЭС о предоставлении Молдове статуса наблюдателя в этой организации. Молдавским властям надлежит определить свои отношения с ней. В то же время, мы ожидаем, что Молдова, как и другие страны, взявшие юридические обязательства перед ЕС, обеспечат полное выполнение соглашений об ассоциации и зоне свободной торговли, которые принесут значительную выгоду населению Молдовы и ощутимо улучшат жизнь её граждан», - сказала Набила Массрали.

Как неоднократно отмечал президент Игорь Додон, он считает оптимальным для Молдовы дружить как с Западом, так и с Востоком, а ЕАЭС, в который входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан, - альтернативой ЕС и более привлекательным рынком для сбыта молдавской продукции. Однако руководство парламента и правительства уже заявило, что не поддержат инициативы президента по сближению с ЕАЭС и не ратифицируют подписанные им документы.