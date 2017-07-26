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Германия поможет с инвестициями

№ 15 (1181) 21 апреля 2017

Предварительные результаты реализации проекта оказания консультативной поддержки молдавскому правительству в проведении экономической политики на 2016-2017 годы и программные приоритеты на 2017-2018 гг. обсуждались на встрече вице-премьер-министра, министра экономики Октавиана Калмыка с представителями посольства Германии в Молдове и менеджером проекта GIZ (Германское агентство по международному сотрудничеству).

 

По мнению немецких собеседников, в результате реализации Проекта были разработаны меры по преодолению административных и технических барьеров, с которыми сталкиваются инвесторы, упрощены требования для них. Все вместе это способствовало улучшению инвестиционного климата в стране, бизнес более активно стал участвовать в разработке предложений по улучшению деловой среды и реформированию различных отраслей национальной экономики. 

 

В результате совместных усилий, как отмечалось во время встречи, услуги по привлечению инвестиций в Молдову консолидированы и эффективны. Правительство предлагает помощь и поддержку действующим и потенциальным инвесторам, которые способствуют созданию новых производств и рабочих мест. Как отметили представители посольства Германии и GIZ, особенно важен индивидуальный подход к инвесторам, предоставление им необходимой информации для принятия решений. В результате такой «точечной» работы MIEPO (Организации по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Молдовы) только за последнее время в стране появились несколько стратегических инвесторов, которые в общей сложности создали около 1,9 тыс. новых рабочих мест, а в ближайшее время откроют еще порядка 4 тыс. вакансий.

 

Представители Германии заверили молдавскую сторону, что продолжат оказывать поддержку нашей стране с целью проведения реформ в области трудовой миграции, модернизации трудового законодательства, улучшения налоговой политики. Конечная цель всех этих преобразований – стимулировать приток иностранных инвестиций в Молдову, реализовать национальную программу реиндустриализации страны и т.д.

 

В свою очередь, Октавиан Калмык подчеркнул, что молдавские власти высоко ценят вклад партнеров из Германии в реализацию политики экономических реформ. «Поддержка, оказываемая нашей стране правительством Германии посредством GIZ Moldova, позволяет нам более качественно и эффективно решать те сложные задачи по модернизации национальной экономики, которые обозначены в стратегических планах правительства и содержатся в наших обязательствах в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС», - отметил министр экономики.

9600 Автор: По материалам пресс-службы Министерства экономики РМ
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