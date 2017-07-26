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Цены на ГСМ вновь растут

№ 15 (1181) 21 апреля 2017

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) во вторник утвердило новый потолок розничных цен для АЗС. В результате стоимость бензина выросла на 0,69 лея за литр (3,9%), дизтоплива - на 0,64 лея (4,3%).

 

Это самый резкий скачок стоимости ГСМ за последнее время. Водители и сельхозпроизводители уже выразили свое возмущение резким подорожанием топлива, считая, что оно не продиктовано объективными причинами, а «традиционно» подогнано под начавшиеся весесенне-полевые работы в сельском хозяйстве и активизацию транспортного движения после зимы.

 

Согласно регламенту НАРЭ, новые цены вступили в силу в полночь 19 апреля и будут действительны в течение двух недель. Максимальное значение ценников на панно АЗС за это время будет ограничено 18,18 леями для литра бензина Premium-95, а «потолок» стоимости дизтоплива составит 15,48 лея.

 

НАРЭ отмечает, что тарифы рассчитываются в соответствии с утвержденной методологией формирования и применения цен на нефтепродукты. Она учитывает динамику котировок на Platts для бензина и дизтоплива; операционные издержки, связанные с импортными операциями компаний, включая транспортные и страховые расходы; акцизы на топливо и НДС, а также специальную торговую надбавку продавцов для обеспечения их рентабельности.

 

Многие участники рынка нефтепродуктов критикуют новую методологию и считают, что она не отражает реальные затраты компаний и не позволяет им развиваться за счет прибыли. В свою очередь, некоторые эксперты и большинство потребителей уверены, что НАРЭ действует в интересах операторов рынка, повышая стоимость топлива по первому их требованию без экономических оснований для этого. Вот и на этот раз многие аналитики отмечают, что котировки Platts на региональных рынках, укрепление курса национальной валюты и некоторые другие факторы скорее должны были привести к снижению стоимости ГСМ, а не к их резкому подорожанию.

9700 Автор: Соб. инф.
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