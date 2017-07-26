Отзыв депутатов невозможен

Конституционный суд (КС) и европейские конвенции, частью которых является Молдова, не допускают отзыва депутатов. Об этом заявила в ходе парламентских слушаний в пятницу представитель КС Родика Секриеру.

Она привела разъяснения, которые содержатся в ряде решений КС, в том числе в решении от 2012 г.

«Там четко и аргументировано разъясняются положения Конституции о том, что любой императивный мандат является недействительным. Депутат не может быть отозван из-за того, что он не выполняет какие-то поручения граждан или партии, от которой избран. С момента принятия присяги он находится на службе народа и не может быть подвергнут наказаниям за это», - отметила Секриеру, приводя множество аргументов КС.

Ее поддержал бывший председатель КС Думитру Пулбере, который подчеркнул, что ст. 68 Конституции четко говорит о недействительности императивного мандата, а потому «другие толкования по этому поводу неуместны».

Бывший член КС Николае Осмокеску также указал, что ст. 68, 69, 70, 72 Конституции не допускают отзыва депутатов.