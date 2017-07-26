Гнев природы

Снежный циклон и резкое похолодание доставили много проблем и неудобств коммунальным службам, транспортникам, да и простым жителям страны, зябнущим в своих квартирах и отключенных уже от отопления офисах.

Но настоящее потрясение испытывают молдавские фермеры. И. о. министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Юрие Ушурелу уже назвал ситуацию «настоящей катастрофой». «Думаю, мы уже потеряли значительную часть урожая абрикос, черешни, персика. Под серьезной угрозой находятся яблоневые, вишневые и сливовые сады», - заявил чиновник.

Премьер-министр Павел Филип призвал минсельхоз оперативно провести оценку ущерба, нанесенного снегопадами посевам и садам, и предложить конкретный план действий по оказанию помощи фермерам. Последствия природного катаклизма и возможности оказания срочной помощи фермерам будут обсуждаться на специальном заседании правительства 21 апреля.

Две недели назад мы, журналисты «ЛП», беседовали с фермером-садоводом одного из северных районов Молдовы. Рассказывая о своем бизнесе, он светился оптимизмом: продажи фруктов из холодильника идут на «ура», сады перезимовали хорошо, влаги в почве достаточно. Новый сезон обещает быть удачным. Проблемы? Ну, вот только бы обошлось без апрельских заморозков, чтобы не как в прошлом году.…Как говорится в таких случаях – «его бы слова, да Богу в уши».

А ведь уже до этого разговора синоптики предупредили – с юга идет циклон, грядут осадки и резкое похолодание. В связи с чем минсельхоз даже разослал рекомендации сельхозпроизводителям: используйте дымовые шашки. Белый дым убережет плодовые деревья от «белых мух». Нет денег на шашки – просто разводите костры, любое задымление на пользу – температуру подымет на 1-2 градуса.

Тот самый фермер в ответ на нашу подобную, вроде как дилетантскую реплику, посмеялся: «ветер дунет – и сдует весь индустриальный дым и деньги, на него потраченные».

Как отметила для «ЛП» Татьяна Миронова, начальник центра метеорологического мониторинга гидрометеослужбы Молдовы, обследования на метеостанции Балцата (Криулень) показывали: заморозки повредили очень чувствительные к ним абрикосовые деревья и, особенно, грецкий орех еще 19 апреля. Ну а 20-го юго-западный циклон накрыл практически всю территорию страны. Хуже всего ситуация складывается в центральной зоне, где дождь перешел в мокрый снег, на почве и деревьях образуется снежный покров.

Увы, он не укроет и согреет посевы, а особенно - многолетние плантации. Снег тяжелый, мокрый, есть высокая опасность механического повреждения цветков, почек, веток. Впрочем, это многие наблюдали воочию. На юге Молдовы тоже прошел снег с дождем, но там температура чуть выше, снег тает. В большинстве северных районов дождь на снег пока не переходит. Да и яблоневые деревья, составляющие там основу садоводства, на большей части территории северной зоны страны пока не зацвели. Есть шанс, что для них пока не все так страшно. Но потери в любом случае уже есть.

И краткосрочный прогноз не утешителен. Уже к концу дня 20 апреля интенсивность осадков снизится, в ряде районов они вовсе прекратятся. На следующий день, вероятно, будет ясно, но, как отмечает Татьяна Миронова, для сельхозкультур сейчас предпочтительней пасмурная погода – солнце может вызвать ожоги поврежденных заморозками растений. Но главная проблема заключается в том, что с севера на Молдову надвигается холодный фронт. В ночь на 22 апреля ожидаются заморозки до – 5 ºС, причем на высоте до 2 метров над поверхностью почвы. Безусловно, для плодовых, особенно косточковых пород, это очень тревожный прогноз, особенно на фоне текущей ситуации. Более того, заморозки такой интенсивности близки к «критической зоне» для посевов ранних яровых культур, особенно – сахарной свеклы, на посевах которой уже появились всходы.

Агротехнологические приемы защиты при таком стечении обстоятельств, как считают специалисты службы гидрометео, малоэффективны. Но если просто ждать и надеяться нет сил, сельхозпроизводителям стоит попробовать задымление…