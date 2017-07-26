Финансовая подпитка АПК

Замминистра сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова Юрие Ушурелу и и президент IFAD Гилберт Ф. Хунгбо подписали Соглашение о финансировании седьмого этапа IFAD - Проект сельскохозяйственной устойчивости.

В общей сложности на реализацию IFAD VII будет выделено $18,2 млн в виде кредитных средств, $0,5 млн – в качестве гранта и еще $5 млн - дополнительный грант по линии другой программы IFAD (Адаптация сельского хозяйства на малых площадях).

Помощь IFAD VII будет ориентирована на формирование возможностей для ирригации, роста производительности земель и развития бизнеса, в частности, в сфере производства продуктов с высокой добавленной стоимостью.

В ходе церемонии подписания Тарек Котб, менеджер программ IFAD по стране, отметил, что сельское хозяйство и бизнес-сообщество выступают в качестве двигателей роста и снижения уровня бедности в Молдове. Однако они сталкиваются с проблемами в виде ограниченного доступа к финансовым услугам и к инфраструктуре, способной обеспечить устойчивость аграрному сектору в условиях изменения климата. «Через укрепление этой устойчивости сельского хозяйства, улучшение экономической ситуации и повышения уровня гуманитарного развития, организация IFAD рассчитывает повысить благосостояния сельского населения», - заявил Тарек Котб.

Юрие Ушурелу выразил благодарность от имени правительства Молдовы за поддержку сельского хозяйства и сельского населения страны, оказываемую организацией IFAD в течение 17 лет. Он заверил представителей этого специализированного учреждения ООН в том, что средства, представленные нашей стране, будут использованы эффективно. При этом бенефициариями, пользующимися приоритетом в процессе применения финансовых инструментов IFAD, будут молодые фермеры-предприниматели и женщины.

Как заявил президент IFAD, помощь также будет направлена наиболее социально уязвимым в контексте климатических изменений субъектам малого и среднего бизнеса в сельской местности.

С 2000 года организация IFAD предоставила Молдове через свои программы финансовые ресурсы в общей сумме около $109 млн. Получателями этих средств были 134 тыс. человек.