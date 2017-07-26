Газета
Онлайн
| Регистрация
Размер шрифта: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Финансовая подпитка АПК

№ 15 (1181) 21 апреля 2017

Замминистра сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова Юрие Ушурелу и и президент IFAD Гилберт Ф. Хунгбо подписали Соглашение о финансировании седьмого этапа IFAD - Проект сельскохозяйственной устойчивости.

 

В общей сложности на реализацию IFAD VII  будет выделено $18,2 млн в виде кредитных средств, $0,5 млн – в качестве гранта и еще $5 млн - дополнительный грант по линии другой программы IFAD (Адаптация сельского хозяйства на малых площадях).

 

Помощь IFAD VII будет ориентирована на формирование возможностей для ирригации, роста производительности земель и развития бизнеса, в частности, в сфере производства продуктов с высокой добавленной стоимостью.

 

В ходе церемонии подписания Тарек Котб, менеджер программ IFAD по стране, отметил, что сельское хозяйство и бизнес-сообщество выступают в качестве двигателей роста и снижения уровня бедности в Молдове. Однако они сталкиваются с проблемами в виде ограниченного доступа к финансовым услугам и к инфраструктуре, способной обеспечить устойчивость аграрному сектору в условиях изменения климата. «Через укрепление этой устойчивости сельского хозяйства, улучшение экономической ситуации и повышения уровня гуманитарного развития, организация IFAD рассчитывает повысить благосостояния сельского населения», - заявил Тарек Котб.

 

Юрие Ушурелу выразил благодарность от имени правительства Молдовы за поддержку сельского хозяйства и сельского населения страны, оказываемую организацией IFAD в течение 17 лет. Он заверил представителей этого специализированного учреждения ООН в том, что средства, представленные нашей стране, будут использованы эффективно. При этом бенефициариями, пользующимися приоритетом в процессе применения финансовых инструментов IFAD, будут молодые фермеры-предприниматели и женщины.

 

Как заявил президент IFAD, помощь также будет направлена наиболее социально уязвимым в контексте климатических изменений субъектам малого и среднего бизнеса в сельской местности.

 

С 2000 года организация IFAD предоставила Молдове через свои программы финансовые ресурсы в общей сумме около $109 млн. Получателями этих средств были 134 тыс. человек.

7800 Автор: По материалам пресс-релиза МСХПП
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Архив номеров
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1948
ГЕОРГИУ ВалериуДипломат.
1950
БОТЕЗАТУ РаисаЮрист.
1952
КОЖОКАРУ СветланаДиректор Института математики и информатики.
1961
МАЧУКА МихаилМенеджер.
1970
СЭНДУЦЭ НаталияВ 2010-2016 директор АО UNIC.
1975
ЛУПАН ВладимирПостоянный представитель РМ при ООН.


Курс валют НБМ на 26.07.2017
EUR
21.1251
+0.0106
USD
18.1323
+0.0068
RON
4.6300
+0.0044
RUB
0.3024
-0.0007
UAH
0.7020
-0.0002

19/0726/07


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Опрос
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
14%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
10%
Каждую неделю
14%
Каждый день
60%
Всего голосов: 42




Список персон
  • УШУРЕЛУ Юрие

    Заместитель министра сельского хозяйства и пищевой промышленности.



Онлайн
Заявление Верховного Представителя/Вице-председателя Федерики Могерини и Комиссара Йоханесса Хана о внесении поправок в избирательное законодательство Республики Молдова
John Deere и Agromester HD: умножение двух качеств
Новый элеваторный комплекс Südzucker Moldova на «зеленой энергии»
«Moș Zaharia» - одна из лучших торговых марок в Молдове
Черноморский Банк Торговли и Развития продолжит сотрудничество с правительством Молдовы в реализации его приоритетов в экономической и инвенстиционной политике – президент банка Ihsan Delikanli
ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ (ЧБТР) НАМЕРЕН АКТИВИЗИРОВАТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МОЛДОВЕ
Качество вин Bulgari Winery подтвердили ученые-энологи
Первопроходцы из Глодень
Прецедент «The Prodigy»
Новый глава офиса ВБ в Молдове




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».