ВСМ без генпрокурора

На этой неделе в парламенте было тихо. Видимо, в связи с Пасхальными праздниками депутаты решили в очередной раз передохнуть. И не только не собираться на пленарное заседание, но даже не проводить дискуссии в профильных комиссиях.

На прошлой неделе на обсуждение народных избранников было вынесено два проекта изменений в Конституцию РМ. Об одном, касающемся народного адвоката и одобренного сразу в двух чтениях, мы рассказали в предыдущем номере. Второй документ содержит ряд серьезных поправок, которые относятся к реформе судебной системы и направлены, в частности, на укрепление независимости, ответственности, непредвзятости, эффективности и прозрачности судебной системы.

Как отметил замминистра юстиции Николае Ешану, при разработке предложений по изменению Основного закона страны учитывались не только европейский опыт, но и исследования, проведенные авторитетными структурами, как на национальном, так и международном уровнях (Венецианская комиссия, Совет Европы, ООН, Центр юридических ресурсов РМ и др.). В итоге, эксперты указали на необходимость внесения изменений в Конституцию РМ в отношении порядка назначения судей, а также состава и компетенций Высшего совета магистратуры (ВСМ).

В соответствии с действующим законодательством, новые судьи назначаются на пятилетний срок, и в случае, если на протяжении этого времени они работают без замечаний и надлежащим образом исполняют свои обязанности, мандат продлевается до достижения предельного возраста в 65 лет. Международные же стандарты назначения и стабильности пребывания судей в должности предусматривают, что судьям, независимо от того, были они назначены или избраны, «надо гарантировать мандат вплоть до обязательного возраста для выхода на пенсию или до истечения их полномочий в случае, если такой возраст установлен».

В связи с этим, как уточнил господин Ешану, разработанный проект предусматривает исключение первоначального срока назначения судей, предусмотренного ст. 116 Конституции РМ. Данный подход стал необходимым в свете потенциального влияния этого срока «на независимость и беспристрастность судебной системы, отмеченного международными организациями, а также для продвижения новой системы оценки судей». Поэтому, после вступления в силу предложенных поправок, судьи будут назначаться президентом страны по предложению ВСМ до достижения предельного возраста.

Авторы проекта также предлагают дополнить Конституцию положением, предусматривающим, что президент сможет всего один раз отклонить кандидатуру на должность судьи, предложенную ВСМ (в настоящее время эта норма предусмотрена Законом о статусе судей). Как пояснил Николае Ешану, перевод данного положения в нормативный акт с высшей юридической силой обусловлено необходимостью конституционно гарантировать «минимальное воздействие исполнительной власти на порядок назначения судей».

Другое нововведение относится к порядку назначения и отбору судей Высшей судебной палаты. Исходя из того, что ВСМ является одной из трех судебных инстанций, осуществляющих правосудие в РМ, эксперты считают необходимым инициировать процедуры назначения судей во всех судебных инстанциях страны независимо от их типа. В этой связи замминистра отметил, что Консультативный совет европейских судей не поддерживает системы, в которых органы власти, такие как парламент или правительство, вмешиваются в процесс отбора судей. Поэтому предложено, чтобы судьи ВСМ назначались так же, как и судьи Апелляционных палат и судов, то есть главой государства по предложению ВСМ. Подразумевается, что это позволит снизить политическое влияние в данном процессе.

Проект содержит и предложения по иммунитету судей. В этом плане, как уточнил замминистра юстиции, Венецианская комиссия поддерживает идею ограниченного функционального иммунитета. По мнению европейских экспертов, магистраты (судьи, прокуроры и следователи) не должны пользоваться общим иммунитетом. В соответствии «с общими стандартами они, безусловно, должны быть защищены от гражданских исков против действий, совершенных добросовестно в период осуществления функций». Тем не менее, судьи не должны иметь общий иммунитет, который защищал бы их от судебного преследования за совершение преступных деяний. Исходя из этих заключений, проект предлагает дополнить ст. 116 Конституции, а именно, часть (5 прим), которая будет регулировать функциональный иммунитет судей.

Авторы предлагают изменить на конституционном уровне и состав ВСМ. В настоящее время он состоит из судей и штатных преподавателей, избранных сроком на четыре года. Учитывая рекомендации международных экспертов, минюст предлагает заменить понятие «штатные преподаватели» понятием «представители гражданского общества, имеющие опыт работы в области права». Это позволит выбрать в качестве членов совета представителей других профессий, например, специалистов в области защиты прав человека. Помимо этого, предлагается исключить из состава ВСМ генерального прокурора. Международные эксперты обосновали данную рекомендацию тем, что его присутствие в совете ставит под сомнение равенство сторон, поскольку в состав ВСМ не входят представители адвокатов. Тем самым создается впечатление, что защита и обвинение трактуются по-разному. Если проект будет поддержан в предложенной редакции, «значительная часть членов ВСМ» будет состоять из судей. Как уточнил господин Ешану, «значительная часть» подразумевает такое количество судей, которое могло бы влиять на процесс принятия решений в совете.

В процессе обсуждения проекта либерал-демократ Тудор Делиу отметил, что считает ошибочным предложение авторов исключить из законодательства положение, в соответствии с которым членами ВСМ могут стать судьи с опытом работы в системе не менее 10 лет. По его мнению, требование нужно сохранить, так как это гарантирует высокую профессиональную подготовку членов совета.

Николае Ешану с этим не согласился: «Если мы не исключим это правило, в ВСМ еще долгое время не смогут попасть специалисты, обучавшиеся, прошедшие подготовку в современных условиях, способных продвигать реформу судебной системы, международные юридические стандарты в правовой практике и т.д.».

Коммунист Мария Постойко тоже дала не самую лестную оценку проекту, в частности, относительно отмены обязательного 10-летнего судейского стажа для членства в ВСМ. Она заявила, что проект разработан с тем, чтобы после очередных парламентских выборов, которые пройдут по одномандатной системе, не прошедшие в законодательный орган депутаты смогли без труда «протиснуться» в совет. Данная позиция, мягко говоря, расстроила замминистра.

«Я не знаю, что могу ответить на это… Эксперты давно работали над этим проектом, который является продолжением реформы судебной системы. Он основан на рекомендациях авторитетных международных организаций, и мы будем опровергать всяческие инсинуации, связанные с проектом», - эмоционально сказал Николае Ешану.

По мнению социалиста Владимира Цуркану, раз уж авторы предлагают исключить из состава ВСМ генпрокурора, стоило бы лишить права состоять в нем и министра юстиции, дабы исключить конфликт интересов. Замминистра и с этим не согласился, отметив, что в европейских странах это практикуется, а значит, и нам подойдет.

Дискуссии по проекту могли затянуться на очень долгое время. Что не радовало лидера либералов Михая Гимпу. «Некоторые депутаты что-то слишком уж разговорились, да еще и накануне Пасхи. Есть законная процедура по выдвижению письменных рекомендаций и замечаний, поэтому предлагаю поставить проект на голосование без дальнейших дебатов», - выкрикнул он. Большинство его поддержало, как и сам проект в первом чтении.

С подготовкой проекта ко второму чтению профильной комиссии придется поспешить, так как уже 3 мая истечет год с даты его регистрации в парламенте в качестве законодательной инициативы. А в соответствии с законодательством, проекты, предусматривающие изменение Конституции, должны быть утверждены в течение года, в противном случае они аннулируются.