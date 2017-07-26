Техосмотр маршруткам не помеха

В апреле маршрутные такси, осуществляющие перевозку пассажиров в муниципии Кишинева, прошли плановый технический осмотр на станциях тестирования. Такой техосмотр проводится два раза в год — весной и осенью.

Порядка 95% маршруток успешно прошли проверку с первого раза, другим пришлось отправляться на тестирование повторно. Не удалось пройти техосмотр порядка 20 машинам, что должно свидетельствовать о достаточно хорошем техническом состоянии этого вида общественного транспорта.

В настоящее время в Кишиневе на линии выходит порядка 1240 маршрутных такси, хотя несколько лет назад их количество доходило до 1900 единиц. Сокращение произошло из-за отмены муниципальными властями ряда маршрутов, а также в связи с финансовыми проблемами перевозчиков, вызванных подорожанием топлива, запчастей и т. д. Остались наиболее «стойкие» водители и хорошие машины.

Сейчас основную часть парка составляют микроавтобусы Mercedes Sprinter различных моделей. Большинство водителей знают предъявляемые к транспортным средствам требования и заранее готовятся к техосмотру. Тем более зная, что аппаратуру в техцентре обмануть невозможно: приборами проверяются выхлопные газы, развал-схождение колес, и т. д. А затем визуально - ходовую часть, соответствие номеров, документов.

Эксперт в сфере автомобильного транспорта Андрей Чех отметил для «ЛП»: «Перевозчики и станции тестирования очень серьезно, я бы сказал — скрупулезно, готовятся к техническому осмотру. За последние годы все изменилось. Пассажир уже не тот, что вчера, многие наши граждане вернулись из-за границы, где увидели работу общественного транспорта. И хотят такого же комфорта и безопасности у себя в стране. С другой точки зрения, все станции тестирования авторизованы министерством транспорта. Это дорогой бизнес: затраты на приобретение оборудования составляют не менее $300 тыс. Никто из станций тестирования не хочет потерять лицензию, если вдруг контролирующие органы обнаружат несоответствие между результатами проверки и реальным техническим состоянием данного транспортного средства. И еще один важный момент: транспортные средства с количеством пассажирских мест более 9, а это автобусы и микроавтобусы, при въезде и выезде на станцию тестирования снимают на видеокамеру. По этой записи можно будет при необходимости перепроверить — когда и как машина прошла техосмотр».