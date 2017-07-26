Естественная и законная мера

Стремление властей Молдовы восстановить контроль над приднестровским участком границы с Украиной - абсолютно естественно и законно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Лилиан Дарий в среду на встрече с главами дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Кишиневе.

Встреча состоялась в рамках кампании по информированию общественности относительно организации совместного молдавско-украинского контроля в пункте пропуска «Кучурган-Первомайск» на украинской территории.

Замминистра подчеркнул, что «контроль на своих границах основывается на признанном международным правом генеральном принципе соблюдения суверенитета и территориальной целостности государств, закрепленном в основополагающих документах ООН и ОБСЕ, в том числе в решениях, принятых на совещаниях министров ОБСЕ по урегулированию приднестровского конфликта».

По его словам, совместный контроль будет осуществляться на основе молдавско-украинского межправительственного соглашения от 11 марта 1997 г. и Протокола между таможенными и пограничными службами двух стран, подписанного 4 ноября 2015 г.

«Проект поддерживается Европейским союзом и практический вклад в его реализацию будет внесен Миссией ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM). Ранее совместный контроль был налажен на молдавско-украинской границе в пунктах пропуска «Бричень-Росошаны», «Крива-Мамалига», «Ларга-Кельменцы» и «Джурджулешть-Рени», - напомнил Дарий.

Он отметил, что главная цель проведения совместного контроля и на них, и в пункте пропуска «Кучурган-Первомайск» - содействие облегчению перевозок людей и грузов, без нанесения какого-либо ущерба интересам экономических агентов и физических лиц приднестровского региона.

«Наоборот, это приведет к стимулированию экспортно-импортных операций в регионе, в том числе подакцизных товаров, в частности, путем значительного сокращения времени таможенного контроля и транспортных расходов», - уверен замминистра.

Совместный контроль в КПП «Кучурган-Первомайск» Кишинев и Киев намерены наладить уже в ближайшее время. Власти непризнанной ПМР категорически против этого, считая контроль новым элементом экономической блокады Приднестровья, и оценивают ущерб от этой меры в $40 млн. Они заручились поддержкой России и настаивают на обсуждении вопроса на встрече в формате «5+2». Молдова и ОБСЕ не согласны с этим, считая контроль на совместной границе внутренним делом Молдовы и Украины.