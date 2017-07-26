Супермаркеты вытесняют рынки

Компания «Magenta Consulting», специализирующаяся в области стратегического маркетинга, представила новые данные о взаимоотношениях молдавских покупателей и коммерсантов. Исследование содержит данные о профиле посетителей магазинов, о частоте их покупок, а также узнаваемости и популярности розничных сетей.

Анализ был проведен на базе условной выборки более 400 респондентов и ограничился изучением потребительской активности в Кишиневе. Столица остается главным показателем ситуации в ритейле, т. к. здесь сконцентрированы все участники рынка и основной товарооборот. Так, по данным Кишиневского управления торговли, общественного питания и услуг, в начале 2017 года в муниципии действовали 27 тыс. торговых точек, из которых 20 тыс. магазинов, 40 рынков (15 тыс. мест), 1,8 тыс. предприятий общепита и 4,7 тыс. точек сервиса. В состав кишиневской организованной розницы сегодня входят 50 коммерческих центров и торговых домов, 74 супер- и гипермаркетов (всего в Молдове их 190), 4,4 тыс. торговых отделов, 870 продовольственных и 3 тыс. непродовольственных магазинов, 2 тыс. оптовых складов и 4,5 тыс. киосков (из которых более 1 тыс. - на Центральном рынке).

По данным минэкономики, на долю продовольственной розницы приходится 43,6 млрд леев торгового оборота, из которых 17% или 6,8 млрд занимает сетевой ритейл. Точнее, «большая семерка» - «Metro Cash & Carry», «Supermarket Nr1», «Green Hills Market», «Fourchette», «Linella», «Unimarket», «Fidesco». Свыше 80% всех сетевых магазинов расположены в Кишиневе и его окрестностях. Учитывая столь жесткую конкуренцию, покупательские предпочтения вызывают особый интерес.

Результаты исследования «Magenta Consulting» показали, что в категории ежедневных покупок лидируют супермаркеты: им отдают предпочтение 26% кишиневцев. На рынки приходятся 14% таких покупок, на долю небольших продмагов — 13%. Похожие приоритеты у тех, кто отоваривается несколько раз в неделю, но в этом случае возрастает количество покупателей. Так, более трети жителей Кишинёва (39%) ходят в супермаркет один или два раза в неделю, 29% покупателей посещают рынки и почти 25% делают покупки в продмагах, торгующих через прилавок.

В случае со специализированными магазинами, овощными палатками, оптовыми рынками и складами, эти торговые точки покупатели посещают раз в неделю или реже. Каждый пятый житель Кишинёва еженедельно покупает продукты в палатках, торгующих фруктами и овощами или на городских рынках. Треть кишиневцев ходят за продуктами в оптовые магазины или склады реже одного раза в месяц. Этот тип коммерческих предприятий — самый непопулярный: данный формат игнорируют 48% столичных покупателей. И только 2% из них не пользуются услугами супермаркетов.

В структуре ежедневных покупок на первом месте хлеб и хлебобулочные изделия — 71%. Среди продуктов питания, которые приобретаются несколько раз в неделю, лидируют свежие овощи и фрукты с долей в 65%. На втором месте — молочные продукты, которые чаще покупают более 50% респондентов На третьем — вода и прохладительные напитки, на них приходятся 48% еженедельных покупок. Колбасные и кондитерские изделия (конфеты и шоколад) занимаю 47% и 41% соответственно.

Не чаще двух раз в месяц кишиневцы покупают чай и кофе - 59%, крупы и мучные изделия - 55%, кондитерские изделия - 45%, мясо — 41% и рыбу — 39%. В подавляющем большинстве случаев эти продукты приобретаются в супермаркетах (до 82%). Рынки привлекают 25% покупателей свежих фруктов и овощей. Каждый пятый идет на рынок за рыбой, а каждый десятый – за мясом, крупой, рисом и другими сыпучими продуктами.

В среднем, на одну покупку продовольственных товаров приходится 284 лея. Самые активные кишиневские покупатели — женщины в возрасте от 26 до 35 лет, люди, занимающие руководящие должности, а также кишиневцы с ежемесячным доходом более 12 тыс. леев.

Что касается узнаваемости торговых сетей, на первом месте оказались «Supermarket Nr 1», «Linella» и «Fidesco», каждую из которых отметили 97% респондентов. Второе место занял «Green Hills Market» - 93%, третье - «Metro Cash & Carry» - 89%. Сеть «Fourchette» знают 88% покупателей. Чуть более 80% из них узнают специализированные магазины «Rogob» и «Pegas».

По частоте посещений с целью ежедневных покупок лидирует «Supermarket Nr1», который предпочли 15% респондентов. Магазины «Linella» выбрали 14% опрошенных. Эти две сети доминируют и в категории покупок, совершаемых несколько раз в неделю (32% и 21% соответственно). Магазинами, которые кишиневцы посещают реже всего, оказались «Fourchette Gourmette» и «Everest»: порядка 60% опрошенных никогда не совершали в них покупок.