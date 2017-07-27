Долгая дорога к «Эльдорадо»...

В Кишиневе готовится к открытию первый франчайзинговый магазин сети «Эльдорадо», под который найден объект на бул. Дачия (в районе Ворот города). Франчайзи — молдавская компания «Eldorado Electronic» - с реализацией проекта сильно запаздывает. Вместо запуска в 2016-м трех магазинов электротехники, площадью 2 тыс. кв. м каждый, в мае нынешнего года откроется всего один маркет на 1 тыс. кв. м. Других объектов «в разработке» у «Eldorado Electronic» пока нет.

В компании сообщают, что выходу на рынок предшествовал длительный анализ конкурентной среды и рыночной коньюктуры. Возникли сложности: в Молдове информация об объемах продаж сетевиков и вендоров оказалась закрытой. Известно, что емкость молдавского рынка бытовой техники и электроники не превышает $130 млн. Основной оборот приходится на четырех операторов - «Maxiteh-ST» (сеть «Maximum»), «BM Tehnotrade» («Bomba»), «AV Electronic» («Alina Electronic») и «Rolling International» («FoxMart»), однако рыночные доли каждого из них не раскрываются.

Новый оператор пошел по пути «живого» прощупывания рынка, открыв до запуска розничных точек интернет-магазин «eldoradomd.md». Это отчасти позволило определить структуру спроса в ряде товарных категорий. Онлайн-площадка работает пятый месяц, именно там тестируются маркетинговые предложения нового игрока.

Об «Eldorado Electronic» известно немного. Фирма принадлежит Вадиму Казак, который зарегистрировал ее еще в конце 2012 года. Ранее предприниматель работал в администрации сети «FoxMart», затем ушел «на вольные хлеба». Осенью прошлого года был заключен франчайзинговый договор с компанией «Эльдорадо» - ведущим оператором российского рынка бытовой техники и электроники. Детали сделки не раскрываются. Известно, что стоимость этой франшизы ни в России, ни в Украине не установлена: паушального взноса и рекламных отчислений как таковых нет. Роялти варьирует в пределах 0,5 - 1,5% от стоимости закупки, однако существует специальная сервисная плата, которая рассчитывается индивидуально и выплачивается ежемесячно. Условия этой франшизы одинаковы везде, кроме Казахстана, где сеть развивается под названием «Sulpak» и имеет локальную специфику.