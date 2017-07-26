Первый эль для молдавского пивного рынка

«Efes Vitanta Moldova Brewery» в 2016-м зафиксировала доход с продаж на 652 млн леев, что на 40 млн леев меньше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль компании увеличилась на 20 млн — до 70,2 млн леев. Основные продажи обеспечило пиво собственного производства. На импорт пришлось 23 млн леев. Еще на 43,7 млн леев было продано других напитков — кваса, радлеров и сидра. В новый сезон кишиневский пивовар входит с очередной новинкой: элем «Chisinau Rad Ale», который был разработан специально для внутреннего рынка.

На создание нового напитка ушло более полугода, в течение которых было проведено три пробные варки и множество производственных дегустаций. Инвестиции не превысили $85 тыс., в основном они были потрачены на покупку новых сортов хмеля и солода. Эль - традиционный британский напиток, рассчитанный на тех, кто любит более крепкое, насыщенное и стойкое пиво. В Молдове эль пытаются производить на частных пивоварнях, однако к узнаваемым напиткам он пока не относится. По сути, для нашего рынка это новый продукт, который впервые получит мощную маркетинговую поддержку.

По словам директора по корпоративным делам компании Людмилы Андроник, ставка на эль была сделана из тех соображений, что молдавский пивной рынок представлен преимущественно типом «lager». При его изготовлении используется низовое брожение с последующей ферментацией при низкой температуре. «Запустив еще один лагер, мы бы никого этим не удивили. Тогда как эль абсолютно иной напиток: он отличается способом брожения, когда дрожжи не опускаются вниз, как у лагеров, а поднимаются вверх. Именно в этом и вся «фишка» эля. В Молдове пока никто еще не работал с методом высокого брожения, поэтому нашим пивоварам пришлось осваивать новую технологию».

В молдавской рознице кишиневский эль будет поставляться по рекомендованной заводом цене, на 5% превышающей стоимость пива «Chisinau Blonda». В HoReCa новинка будет подаваться исключительно в пинтах — британских бокалах, емкостью в 540 мл. Поставки специфической посуды обеспечит пивовар, который уже закупил большие партии бокалов для нового сезона.