«Единый отчет» ждет второго чтения

В последний день кампании по декларированию доходов, 31 марта т.г., был запущен новый модуль информационной системы E-raportаre. Платформа предназначена для сдачи финансовых отчетов предприятий.

До сих пор на портале raportare.md можно было сдавать только статистические отчеты, а также отчеты по взносам социального и медицинского страхования. Теперь в систему E-raportаre включены еще и финансовые отчеты некоммерческих организаций, а также финансовые отчеты, составленные предприятиями согласно Национальным стандартам бухгалтерского учета.

«В этом году большинство предприятий, к сожалению, сдали финансовые отчеты на бумаге, - констатирует Андрей Крэчун, начальник информационной службы финансовых отчетов при Национальном бюро статистики. - Надеемся, что в следующем году нововведение упростит хозяйствующим субъектам процедуру их сдачи». Он отмечает, что в отличие от статистических отчетов, которые не требуют при отправке использования электронной подписи, для финансовых отчетов ее применение обязательно. Перед отправкой документ заверяется цифровой подписью руководителя.

В 2016 году количество статистических отчетов, которые можно было отправить он-лайн, увеличилось. Если до этого через raportare.md можно было сдать 4 отчета, то сейчас их более 25. Это большая часть статистической отчетности. Однако предприятиям, которые попали в круг исследований, часто добавляют дополнительные отчеты для различного рода исследований. Их в электронном варианте нет, жалуются налогоплательщики.

Финансовые отчеты используются Национальным бюро статистики для расчета статистических показателей, а также как административный источник данных для Государственной налоговой службы, других госорганов. Она необходима и инвесторам, но на сайте НБС эта информация отсутствует в открытом доступе. Хотя она и должна быть публичной, пока ее статус законодательно не отрегулирован.

«Ложка хороша к обеду», говорят о возможности сдать финансовый отчет он-лайн налогоплательщики. По плану его старт намечался сначала на декабрь прошлого года, затем на начало марта текущего, чтобы компании могли воспользоваться услугой при сдаче финансовых отчетов за прошлый год. Внедрение нового модуля на этапе адаптации в НБС затянулось. В итоге лишь единицы смогли воспользоваться услугой и сдать финансовые отчеты в этом году в электронном виде. «В обед 31 марта модуль стартовал, и появилась возможность сдать отчет он-лайн. Но выгрузить форму отчета из программы за пару часов было нереально. Поэтому все цифры пришлось вбивать вручную, а это неудобно, возможны ошибки», - рассказывает Вера Бачу, директор аудиторской компании ATA Consult.

Затягивание с реализацией прослеживается и в отношении «единого отчета», который объединит отчеты по зарплате. Напомним, планируется замена нескольких отчетов (IRV 14, BASS, REV 5, MED 08, 2-03/l и штатного расписания) на единый отчет FSIC-16, который будет представляться в налоговый орган, в отличие от существующего сегодня порядка их представления разным органам и в разные сроки. Финансовые отчеты не войдут в «единый отчет». Их нельзя объединить с другими, так как форма такого отчета во всем мире одинакова.

Налогоплательщики ждут «единый отчет» уже четвертый год. Хотя не все согласны с электронной отчетностью по зарплатам. В определенной мере сказывается «бухгалтерский» консерватизм и приверженность привычке. Но в большей степени – постоянные изменения в налоговой сфере и в бухучете, психологическая усталость от них.

В ноябре 2014 года по инициативе Экономического совета при премьер-министре были утверждены концепция и план действий для улучшения национальной системы отчетности «Консолидированный отчет». Проект «Единый отчет» разрабатывался в рамках программы USAID «Развитие предпринимательской, инвестиционной и торговой деятельности в Республике Молдова» (BRITE). Речь шла, кроме усовершенствования бизнес-климата, и об оптимизации процессов на уровне госструктур – отчетов, учета, обработки платежей. В прошлом году она была завершена. «Периодичность отчета будет ежемесячной. Сейчас отчеты по подоходному налогу, соцфонду, а также статистические сдаются каждый месяц, а по медицинскому страхованию – раз в квартал. Это первый этап реализации идеи, второй предполагает объединение базы и еще большее упрощение, в один простой единый отчет с несколькими колонками», - говорит Владимир Мельник, работавший консультантом USAID BRITE.

Известно, что Национальная касса социального страхования долго сопротивлялась нововведению. В НКСС считали, что объединять отчетность по налогам на фонд оплаты труда в принципе невозможно из-за разницы в расчетной базе. Для подоходного налога и взносов ОМС используется выплаченная заработная плата, для взносов социального страхования – начисленная. Нацкасса настаивала на том, чтобы учет велся от начисленной зарплаты. Так как некоторые предприятия годами не выплачивают зарплату, НКСС затем приходится разрешать споры с их работниками, куда они обращаются по поводу пенсии.

«Единый отчет» оптимизирует и взаимоотношения налогоплательщика с НКСС. Сейчас они сдают отчеты в Нацкассу соцстраха, которая их обрабатывает и передает в ГНС. Зачастую возникают разногласия по хозяйствующим субъектам, так как возможны 2-3 месячные задержки с момента подачи отчета в НКСС и передачи их в налоговый орган. А по закону налоговики имеют право отслеживать платежи по соцфонду и блокировать счета в случае задолженности. Касса же не имеет права проверять хозяйствующих субъектов, кроме правильности начисления больничных листов.

«Получается, что НКСС сейчас - посредник между налогоплательщиком и налоговой службой, - дополняет коллегу другой эксперт USAID BRITE Олег Сырбу. - Поэтому логично было вернуть прежнюю систему, действовавшую до середины 90-х, когда отчеты по взносам в фонды социального страхования сдавали в налоговый орган. Позже их начали сдавать по выплаченной сумме - в налоговый орган, а по начисленной – в НКСС, теперь только в Нацкассу. Единый отчет снимет с нее груз обработки отчетов».

В прошлом году BRITE передал комплект изменений в законодательство, форму отчета и инструкцию по ее заполнению в правительство. Старт «единого отчета» намечен на начало следующего года. Задержка в реализации проекта произошла из-за ведомственных проволочек и из-за того, что правительство, как отмечают эксперты, было занято другими «неотложными» задачами. Сейчас его продвижением занимается министерство экономики. Состоялись публичные слушания проекта, его поддержали. Но в каком виде «единый отчет» запустят и даже все ли заявленные ранее отчеты в его окончательном варианте будут объединены, неизвестно. По крайней мере, об этом пока не сообщают ни в минэкономики, ни в Государственной налоговой службе. Проект утвержден в первом чтении в парламенте, и, как сообщили в минэкономики, ждет второго. Когда оно произойдет, тоже пока неизвестно.

Тем временем специалисты комментируют «плюсы» и «минусы» «единого отчета». В связи с тем, что он состоит из четырех таблиц, по сути, речь идет не столько об отмене отчетов, сколько об их объединении, только вместо отчетов BASS и REV 5 предусмотрено составление одной таблицы. Хорошо, что срок сдачи отчета – до 25 числа следующего месяца. Но возникает проблема с корректировкой. Не будет возможности скорректировать «единый отчет» после 25 марта года, следующего за отчетным. Непонятно также, нужно ли сдавать отчет за периоды, в которых не было начислений и выплат.

«Конечно, на начальном этапе возможны проблемы с софтом, пока будут настраиваться программы, появятся дополнительные расходы на услуги программистов. Но это окупится, - уверена Вера Бачу. - Понадобится меньше времени и средств на составление, загрузку отчетов, их подпись и сдачу. К тому же наличие двух платформ сегодня (на базе ГНС и НКСС) усложняет этот процесс. Проще будет осуществлять проверку отчетов».

Кроме самой отчетности правильно было бы унифицировать и подходы к начислению пени, считает аудитор. Сейчас они разные, так как отчеты администрируют разные ведомства и регламентируют разные законы, хотя по сути это одно и то же нарушение. Поэтому необходимы единые принципы ее начисления. То же самое касается штрафных санкций за несвоевременно сданные отчеты или ошибки, занижение налогооблагаемой базы и т.д. Все это должно быть включено в НК, чтобы принципы и подходы были одинаковыми.