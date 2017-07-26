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«Независимых» поставят на учет

№ 15 (1181) 21 апреля 2017

В связи с поправками, внесенными в Налоговый кодекс в конце 2016 года, ГНС гармонизирует существующую нормативную базу.

 

Изменения касаются положений о постановке на налоговый учет физических лиц, которые осуществляют т.н. «независимую деятельность». Речь идет о лицах, работающих в сфере розничной торговли (за исключением продажи подакцизных товаров). Напомним, субъектами нового режима налогообложения, согласно НК, являются «физические лица–резиденты, которые без оформления организационно-правовой формы для осуществления деятельности получают доход в размере, не превышающем 600000 леев в одном налоговом периоде». В Инструкцию по учету налогоплательщиков внесены соответствующие поправки.

 

Чтобы встать на налоговый учет, бывшие торговцы - патентообладатели, которые подпадают под новый налоговый режим, должны подать заявление, утвержденное министерством финансов, в подразделение Государственной налоговой службы, в пределах которой они прописаны. Кроме того, они обязаны зарегистрировать контрольно-кассовый аппарат и приложить к заявлению пакет документов, которые перечислены в приказе ГНС.

 

Среди них копия уведомления о начале торговой деятельности, а также еще нескольких документов, которые подтверждают наличие у торговца контрольно-кассового аппарата. А именно, о законном приобретении ККМ на внутреннем рынке, об его техническом обслуживании, а также технический паспорт, журнал ККМ, др. Необходима еще копия документа, выданного финансовой организацией и подтверждающего открытие банковских счетов. Копии перечисленных документов заверяются налогоплательщиком посредством применения подписи.

 

Не менее объемный пакет документов налогоплательщик, осуществляющий независимую деятельность в сфере розничной торговли, должен представить в подразделение Государственной налоговой службы для ее прекращения и снятия с учета. Приказ ГНС вступил в силу с 1 апреля текущего года.

10270 Автор: Татьяна ШИКИРЛИЙСКАЯ
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