Социальное жилье: бесплатно, но не даром

Эпоха, когда семья могла получить бесплатную квартиру, осталась в прошлом. Сегодня на это имеют право лишь наиболее социально уязвимые слои населения. С этой целью в Молдове запущен проект строительства социального жилья.

В настоящее время идет внедрение II фазы проекта (2013-2018 годы). Как отметил для «ЛП» министр регионального развития и строительства РМ Василе Бытка, цель данной фазы проекта - построить в Молдове 700 квартир социального жилья. Общая стоимость проекта составляет 20,4 млн евро. Из них 13,4 млн евро в виде кредита выделены Банком Развития Совета Европы (БРСЕ) на основе рамочного соглашения. Еще 7 млн евро (35%) – доля местных органов власти в виде материального или финансового взноса. Организацию процесса строительства, управление, координацию работ, отчет перед банком осуществляет Подразделение по внедрению проекта, созданное при министерстве регионального развития и строительства в 2012 году.

Руководитель Подразделения по внедрению проекта строительства социального жилья Юнона Лунгул: «Обязательным условием является участие в проекте местных органов власти II уровня

Как пояснила руководитель Подразделения по внедрению проекта строительства социального жилья Юнона Лунгул, обязательным условием является участие в проекте местных органов власти II уровня (районных советов), на балансе которых находятся незавершенные объекты или земельные участки. Они составляют не финансовую долю участия в проекте. После экспертизы незавершенных объектов и участков, оценки их стоимости определяется сметная стоимость проекта. Если материальная доля участия районного совета окажется ниже 35%, недостающую часть он должен добавить финансовыми средствами.

Контракт на кредитование местные власти заключают с минфином, который выступает гарантом возврата долга. А деньги перечисляются на казначейский счет Подразделения, который финансирует непосредственно ход строительных работ. Кредит на каждый подпроект (местный орган власти, где строиться социальное жилье) предоставляется банком на 20 лет, с 5-летней отсрочкой платежей. Кредит является преференциальным, и каждый транш на определенный этап работ предоставляется на разных условиях. Некоторые по беспроцентной ставке, некоторые - по ставке 0,49%, другие -под 0,15% годовых. Сумма транша может зависеть от сроков строительства отдельных объектов, выполнения графика работ, а процентная ставка - от договорных условий Банка с минфином, в т. ч. и от финансовой ситуации на мировом рынке.

Согласно молдавскому законодательству, социальное жилье предназначено для лиц, нуждающихся в социальной защите, предоставляемое в имущественный наем. Категории граждан, которые имеют право на предоставление социального жилья, подробно расписаны в соответствующем Регламенте.

Для получения социального жилья, построенного при участии органов местного публичного управления, заявители должны быть гражданами Республики Молдова и относиться к следующим категориям:

а) лица с тяжелыми формами ограничения возможностей;

b) сироты в возрасте от 18 до 21 года;

c) семьи с не менее 3-мя несовершеннолетними детьми, неполные семьи, воспитывающие не менее 2-х несовершеннолетних детей;

d) семьи или лица, содержащие детей с тяжелыми формами ограничения возможностей;

e) молодые семьи до 35 лет, где один из членов семьи является сотрудником бюджетного учреждения или лица до 35 лет, работающие в бюджетных учреждениях (в сфере образования, здравоохранения, социальные работники).

При отборе претендентов на получение социального жилья принимается в расчет уровень доходов каждого домохозяйства. Они должны быть меньше или равны предельному уровню дохода, утвержденному решением местного совета, который составляет 75% от официальной среднемесячной заработной платы по стране на конкретный год. Например, в 2017 году средняя зарплата по стране равняется 5300 леев, предельный доход на одного человека для получения социального жилья не должен превышать 3975 леев (5300х 0,75). Далее эта сумма выравнивается по т.н. Оксфордской шкале. Проще говоря, чем меньше доход претендента по отношению к предельно установленному доходу, тем больше у него шансов получить социальное жилье. Если речь о семье из двух человек, то предельно допустимый доход умножается на коэффициент 1,5. Если в семье дети, то коэффициент увеличивается на 0,3 на каждого ребенка.

Важно знать, что существует еще много условий, которым должны соответствовать заявители на социальное жилье. Например, члены семьи (супруг/супруга, дети и/или другие лица, находящиеся на иждивении) не должны владеть жильем на территории Молдовы, земельным участком под строительство жилья. Они также не вправе претендовать на соцжилье, если совершали акт отчуждения жилья за последние 5 лет в РМ.

В домах, построенных в рамках Проекта, для каждой категории претендентов выделяется определенное количество квартир.

За три месяца до сдачи дома в эксплуатацию решением местного совета создается комиссия, которая собирает документы от всех заявителей на получение соцжилья. О начале работы комиссии сообщается в СМИ, на сайте местного органа власти. Кроме того, при начале строительства на доме вывешивается информационное панно.

Квартиры в социальных домах сдаются «под ключ», то есть жильцы будут избавлены от необходимости заниматься ремонтом. По закону о жилье РМ, минимальная норма жилплощади на 1 человека составляет 9 кв. м. По Регламенту Банка развития Совета Европы – 23 кв. м. Молодым специалистам допускается предоставлять квартиры с превышением нормы в расчете на пополнение семьи в будущем. Но в целом социальная квартира не должна превышать 90 кв.м.

Как уже отмечено, социальное жилье предоставляется внаем, тариф на оплату которого рассчитывают местные органы власти. Основой для расчета принимается окончательная стоимость строительства дома, срок на который предоставляется кредит, процентная ставка по кредиту. Средний тариф по республике на оплату аренды социального жилья в уже построенных домах обычно составляет от 6 леев до 9 леев на 1.кв.м. То есть, при площади квартиры 55 кв. м плата за наем может составить от 330 до 490 леев в месяц. Коммунальные услуги также оплачивают сами жильцы.

Социальное жилье предоставляется на основе договора найма с районным советом на 5 лет. Если через пять лет материальное положение получателя не изменилось и соответствует критериям, установленным местным органом власти, то договор найма может быть продлен. Если оно улучшилось, то договор расторгается, но допускается и просто увеличение тарифа на оплату найма.

Строительные компании для участия в строительстве социального жилья выбираются на открытом тендере. При этом выдвигается ряд условий. В частности, опыт в области строительства жилья должен быть не менее пяти лет, за последние пять лет выполненные и сданные объекты должны по объему строительных работ составлять не менее 75% от стоимости объекта, на который объявлен тендер. Кроме того, строительная компания обязана предоставить гарантию на 10 лет на все выполненные работы. В реализации проектов принимают участие такие строительные компании, как SarcoService SRL, Glorinal Invest SRL, Camelon Cons SRL, Anagrama Grup SRL, Ozun Cons SRL и др.

На II этапе проекта уже построены и сданы дома в Кэлэраш (5-этажный дом на 40 квартир), Сынжерей (35 квартир), Бричень (40 квартир). В Хынчештском районе в 15 селах построено 15 небольших домов на 4-8 квартир (всего 56 квартир). В г. Сорока в начале 2017 года сдан 9-этажный дом на 72 квартиры, в сентябре 2017 года будет сдан дом в г. Леова (на базе реконструкции незавершенного роддома) на 92 квартиры. Также до конца 2017 года будет сдан дом в Яловень (94 квартиры). Крупный подпроект финиширует в этом году в Ниспорень - строится 4 блока при участии частного партнера (93 квартиры получит районный совет). В начале 2017 года приступили к внедрению нового подпроекта в г. Фэлешть - дом на 40 квартир, а в апреле т. г. стартовал проект в г. Резина на строительство 72 квартир. Готовится проектная документация для начала строительства еще одного дома в Глодянском районе на 30 квартир.

В мае в Кишинев прибудет миссии БРСЕ для мониторинга внедрения проекта. И уже стоит вопрос о запуске III фазы, к которой необходимо начать подготовку заранее. Есть намерение расширить категорию получателей и добавить строительство служебного жилья. Министерство уже обратилось в районные советы с предложением об участии в новой фазе проекте, для этого местные власти должны располагать незавершенными объектами либо свободными участками и реально оценить свои финансовые возможности.

Социальное жилье предоставляется в следующих пропорциях:

10% — лица с тяжелыми формами ограничения возможностей;

10% — сироты в возрасте от 18 до 21 года;

15% — семьи с не менее тремя несовершеннолетними детьми и неполные семьи, воспитывающие не менее 2-х несовершеннолетних детей;

15% — семьи, содержащие детей с тяжелыми формами ограничения возможностей;

50% — молодые семьи до 35 лет, в которых один из членов семьи является сотрудником бюджетного учреждения, или лица до 35 лет, работающие в бюджетных учреждениях (в сфере образования, здравоохранения, социальные работники).