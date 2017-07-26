Нужно ли Молдове цифровое наземное телевидение?

Министерство информационных технологий и связи разрабатывает проект по обеспечению малоимущих семей приставками set-top-box для приема сигнала цифрового наземного телевидения.

Когда проект будет готов, его передадут на утверждение в правительство. И если правительство проект минсвязи одобрит, то для обеспечения бесплатными телевизионными приставками 66 тыс. семей, проживающих в регионах страны, будет выделена сумма примерно в 50 млн леев.

Исполнительный директор Ассоциации электронной прессы (APEL) Ион Бундуки отметил в связи с этим для «ЛП»: «Минсвязи не случайно генерирует новости на тему цифрового телевидения, потому что сроки в очередной раз поджимают: переход на вещание наземного цифрового телевидения в Молдове должен произойти до 31 декабря 2017 года. На самом деле, все сроки сорваны. В соответствии с международными обязательствами, подписанными на Региональной конференции радиосвязи в Женеве в 2006 году, наша страна обязалась перейти от аналогового наземного телевидения к цифровому наземному телевидению до июня 2015 года. Нескольким африканским странам разрешили задержать переход на год-два. Молдова не была перечислена в этом списке, но фактически начала переход на цифровое телевидение тогда, когда его уже надо было завершить. Очень важно подчеркнуть: согласно рекомендациям европейских экспертов, если страна не готова к переходу на цифровое наземное телевидение, то лучше немного задержаться, потому что любое начинание может быть как во благо, так и во вред. У нас так и получилось...».

- О положительных аспектах перехода к наземному цифровому телевидению хорошо известно, - говорит Ион Бундуки. - Прежде всего, освобождается большой диапазон радиочастот, которые в современных условиях становятся все более востребованными и дефицитными. Вместо одного телеканала в аналоговом наземном вещании можно транслировать более 15 каналов в цифровом наземном вещании. Освободившиеся частоты могут быть использованы для развития мобильной связи, авиационных диспетчерских служб, служб специального назначения и т. д. Другая большая цель перехода на цифровое наземное ТВ: чтобы каждая семья, особенно в регионах страны, имела доступ к разнообразной информации от многих телевещателей. То есть, речь идет о диверсификации источников информации. К тому же, технология цифрового ТВ позволяет заказать просмотр любого фильма, телепередачи и, по сути, составить конкуренцию компьютеру или ноутбуку. И наконец, речь идет и о более высоком качестве изображения. Вот зачем, теоретически, нужно переходить на эту новую технологию.

Однако, как заявил эксперт, в реализации проекта проявляются все новые проблемы и очевидные недостатки. Самая большая «проблема» в том, что из трех национальных мультиплексов два поручили создавать государственному предприятию «Радиокоммуникации». Ассоциация электронной прессы была категорически против этой идеи, как и большинство участников рынка . Более разумным им представлялось предложение поручить внедрение проекта частному инвестору. От этого был бы двойной выигрыш: государству не пришлось бы тратиться, а операторы были бы убеждены в равных условиях допуска для всех. Другой просчет: даже первый мультиплекс А не удалось запустить в полном объеме. «Жаль, что руководство отрасли не прислушалось к аргументам и не осознало, что данный проект — это не только техническая задача, а вопрос творческий», - резюмировал Ион Бундуки.

В апреле 2016 года Координационный совет по телевидению и радиовещанию провел конкурс на право включения телеканалов в первый мультиплекс «А». Из 15 отобранных в результате конкурса телевещательных компаний подписали контракт с госпредприятием «Радиокоммуникации» всего восемь телеканалов: Moldova 1, Prime TV, TVR Moldova, Canal 2, Canal 3, Publica TV, N4, Accent TV. Другие семь «счастливчиков», включенных в первый мультиплекс - Agro TV, Jurnal TV, TV7, ITV, Regional TV, Super TV, CTC — ждут. Хотя прошел уже год. Не подписывают они контракт с «Радиокоммуникации» из-за финансовых аспектов, ведь ежемесячная плата за право трансляции в мультиплексе составляет 5,6 тыс.евро в месяц для каждого телеканала.

Что в итоге получилось? Незаполненный первый мультиплекс продолжает функционировать в тестовом режиме, хотя предприятие «Радиокоммуникации» заявляет о его технической работоспособности. Вместо 15 телеканалов имеется 8, что означает: абоненты не получат ожидаемого разнообразия информации. При этом сам оператор «Радиокоммуникации» заявляет, что несет убытки (стоимость вещания мультиплекса составляет порядка 84 тыс. евро в месяц, но при наличии восьми телеканалов с оплатой по 5,6 тыс.евро в месяц, возвращается только половина затрат). А многие региональные телеканалы готовятся к закрытию, что приведет к уменьшению количества операторов и телезрителей в регионах.

С другой стороны, сокращен объем средств, предназначенных для приобретения приставок set-top-box. Когда в 2015 году минсвязи разработало, а правительство утвердило Программу перехода от аналогового телевидения к цифровому, в ней было рекомендовано предусмотреть в госбюджете на 2015 год средства в размере 100 млн леев для обеспечения малоимущих семей преобразователями сигнала set-top-box. Однако этих денег не было в госбюджетах на 2015, 2016 и 2017 годы. Опять же, нет гарантии, что они появятся в бюджете на 2018 год.

Теперь минсвязи заявляет, что помнит о необходимости выделения средств. Но почему произошло уменьшение до 50 млн леев? Если в ведомстве говорят именно о такой сумме, то, возможно, появились другие источники финансирования или инвесторы?

- Недавно состоялось заседание «круглого стола» на тему перехода к наземному цифровому телевидению, - напомнил Ион Бундуки. -Обсуждались данные из отчета ООН, где приводится количество семей в Молдове, живущих ниже уровня бедности — 72 тысячи. На том заседании присутствовали вице-министр информационных технологий Виталие Чолак, директор «Радиокоммуникации» Михаил Якоб и другие ответственные лица. Они так и не смогли ничего вразумительного ответить, чем вызвано расхождение между данными ООН о количестве бедных семей в Молдове и намерением министерства бесплатно выдавать телевизионные приставки, только 66 тыс. семей. А на вопрос о проблемах региональных телекомпаний Виталие Чолак и Михаил Якоб посоветовали им кооперироваться и самостоятельно решать финансовые вопросы. То есть, на поддержку от властей региональные телеканалы могут не рассчитывать...

Как заявил для «ЛП» эксперт Александру Дороган (ранее занимал пост вице-председателя компании Teleradio-Moldova), количество телезрителей, особенно в регионах, при внедряемой модели перехода на цифровое телевидение значительно уменьшится. «В принятой в апреле 2015 года Программе перехода к цифровому наземному телевидению сами разработчики этого документа пишут, что зрителями аналогового ТВ являются около 70% населения страны. То есть, не менее 2 млн человек. Допустим, что 66 тыс. семей получат бесплатные приставки set-top-box для цифрового телевидения. Чем обоснована эта цифра? Ведь в сельской местности нуждаются в помощи все семьи. Почему кто-то вынужден будет приобретать set-top-box свой счет? Очень сомневаюсь, что люди побегут покупать приставку стоимостью от $35 до $200. Зачем им это нужно? Никто не рекламирует в СМИ преимущества перехода на наземное цифровое телевидение, зато массированно продвигается вопрос перехода на одномандатную систему выборов депутатов парламента. Для сравнения: Украина больше года пользуется технологией наземного цифрового телевидения, но там продолжают транслировать видеоклипы, свои аргументы высказывают эксперты. А у нас населению не известно об этом проекте».

Председатель патрональной Ассоциации телерадиовещателей Молдовы (APRRM), директор компании Bas-TV (г.Басарабяска) и один из соучредителей телеканала Regional TV Владимир Топал отметил для «ЛП»: «Мы не против внедрения цифрового наземного телевидения. Это современная технология, на которую перешли все страны Европы, обеспечивающая более качественный прием сигнала и больше сервисов для телезрителей. Проблема в том, что с рынка исчезнут региональные телевещательные компании. Да, в райцентрах, например, в Комрате или Чимишлии, останется кабельное телевидение. Но во многих селах кабеля нет. Многие люди в основном принимают сигнал аналогового наземного телевидения на индивидуальную антенну. А поскольку местные телекомпании не смогут перейти на цифровое наземное телевидение (из-за необходимости оплачивать ежемесячно по 5,6 тыс.евро за право пользования мультиплексом), то местных телеканалов в селах не будет. Что противоречит изначальной идее проекта. Вопрос - «что же хотим получить от внедрения цифрового наземного телевидения» - остается без ответа».