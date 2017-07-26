Высокий градус ослабел

Молдавская отрасль производства крепких алкогольных напитков вошла в период относительной стабильности. Если в 2015 г. наблюдался спад в объеме выпущенной продукции по сравнению с 2014 г., то результаты 2016 г. были уже не хуже, чем в предыдущем году. Плюс добавились новые экспортные рынки.

По данным Ассоциации производителей крепких алкогольных напитков, в 2014 г. было выпущено 18 млн 342 тыс. 400 бутылок такой продукции (статистические данные для удобства переведены из литров абсолютного алкоголя в бутылки емкостью 0,5 л 40% напитка). В 2015 г. - 15 млн 109 тыс. 006 бутылок, в 2016 г. - 15 млн 500 тыс. В этой отрасли стабильно работают восемь предприятий.

«Рынок стабилизировался, новых игроков уже нет, - говорит почетный председатель ассоциации Сергей Сырги. - Определились основные игроки. Но более значимую роль стал играть импорт, которого в последнее время стало очень много. Если до 2014-15 гг. импортный крепкий алкоголь, в основном, был в сегменте элитных напитков (его доля – 7-8% рынка), то в настоящее время все больше ввозится «горячительной» продукции эконом- и бизнес-класса. Эти сегменты до сих пор были заняты изделиями отечественных производителей. По нашим оценкам, доля импорта на молдавском рынке – не менее 30%. Точнее определить сложно, т.к. довольно много продукции завозится с Украины через Приднестровье. И нет уверенности, что вся она задекларирована. В 2006-2014 гг. сегмент импортных поставок стабильно держался на уровне 15-20%».

Как подчеркнул Сергей Сырги, создавшееся положение вещей объясняется проблемами наших соседей на Украине, для которых закрыт российский рынок, а внутреннее потребление снизилось из-за конфликта в стране и снижения уровня жизни населения. «Думаю, в дальнейшем эта ситуация будет усугубляться, потому что с предоставлением права на свободное передвижение украинцев через границу с ЕС будет происходить отток населения, и потребление будет снижаться, - заметил председатель Ассоциации. - А предприятия будут искать новые рынки. Как бы не получилось с украинской водочной продукцией так же, как и с молочной, которая хлынула в Молдову. Но у легальных импортеров самая большая головная боль – это продажа в магазинах duty-free, где предположительно проходит много теневой продукции (много объявлений о продаже импортного алкоголя из duty-free можно найти в Интернете). Молдова – единственная страна, где магазины duty-free есть не только на выезде, но и на въезде в страну, да еще и в центре столицы».

Были опасения, что с постепенным открытием нашего рынка для европейских поставщиков поток импорта из ЕС резко увеличится, однако оттуда пока поступает только элитный алкоголь. А средний и эконом-класс заняты, в основном, украинскими, белорусскими и российскими напитками. Кроме того, они присутствуют и в элитном сегменте. Еще одна причина сложившегося объема потребления, по мнению собеседника, заключается в том, что происходит отток населения в возрасте, в котором потребляются эти напитки – от 25 лет и старше. Также влияет снижение платежеспособности потребителей при некотором подорожании продукции в связи с корректировкой ставки акциза на процент годовой инфляции (11%). Несмотря на то, что происходит увеличение акциза, налоговое бремя на этот продукт должно составлять столько, сколько он может выдержать (имеется в виду уровень инфляции). Иначе налоги задушат отрасль.

В связи с тем, что рынок стал открытым, молдавским производителям приходится за него бороться, увеличивая расходы на маркетинг и логистику. Если раньше предприятия работали через крупных дистрибьюторов, то теперь они стараются экономить на этих расходах и создавать свои логистические центры, как Perfect, Zernoff, Maurt. Не исключено, что и у Bojo-vin будет своя логистика.

«Отличительной чертой внутреннего рынка крепких напитков в последнее время стал рост реализации через торговые сети, - продолжает Сергей Сырги. - Если до недавнего времени основные продажи были в регионах – через мелкие магазины, то теперь - через сетевой ритейл. С одной стороны, это хорошо, но у сетевиков есть особая политика по бонусам, негласные договоренности по размещению товара на полках, изданию буклетов и т.д. Как известно, продвижение нового вида продукции стоит приличных средств. Все это отражается на стоимости товара. Но в свете последних изменений в Законе о внутренней торговле, которые вступили в силу 1 января, торговля не имеет права требовать дополнительных платежей с поставщиков. Однако мы понимаем, что без продвижения нового товара его сложно продать. Поэтому на этот счет должны быть сделаны какие-то новые изменения, которые обсуждались в широком кругу бизнес-ассоциаций с представителями минэкономики. Ожидаются и новые поправки в этот закон, которые коснутся сроков расчетов, в частности, по алкогольной продукции, период оборота которой достаточно длинный, особенно в сегменте элитных спиртных напитков. И поддержка местных производителей будет выражаться в обеспечении их доли в торговле не менее 50% (это – в проекте), что необходимо для сдерживания потока импорта».

Отечественные производители крепких алкогольных напитков, стараясь быть конкурентоспособными, модернизируют производство. Почетный председатель ассоциации привел в пример компанию Zernoff, которая провела серьезную модернизацию своего спиртового производства с точки зрения и экологии, и оптимизации использования сырья. Эти инвестиции надо будет окупать только через увеличение продаж, а те, в свою – очередь, через продвижение, логистику, т.е. через дополнительные затраты.

В связи с этим предприниматели ждут от парламента принятия во втором чтении поправок в Закон о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции (в первом чтении проект был одобрен летом прошлого года) об отмене дозаторов (типа «гуало»). В свое время, пока не произошли «усушка и утряска» рынка, дозаторы какое-то время служили защитой от фальсификации крепкого алкоголя. Но, по мнению бизнеса, они изжили себя, и эта мера уже стала тормозом для роста легального производства, т.к. в нынешних условиях каждый бан важен в ценообразовании продукта (это – плюс 0,3 лея-0,5 лея). Фальсификаторы тоже покупают дозаторы и устанавливают их на бутылки в гаражах, но они не платят акциза. Какая-то доля фальсификата еще есть на рынке, но, как говорят на войне, это – допустимые потери. Производители элитных продуктов, которые защищают свои марки, используют усовершенствованные дозаторы, и они это будут делать независимо от требований закона.

Поскольку потребление в стране снижается, и это будет продолжаться, предприятия вынуждены выходить на зарубежные рынки. В прошлом году молдавский крепкий алкоголь (примерно 25% от произведенного объема) отгружали в несколько десятков стран, правда, в небольших количествах. Самый крупный экспортер – компания Perfect, далее следуют Zernoff, Maurt, Bojo-vin, Cascad-vin. Основные наши рынки сбыта – США, Германия, Беларусь, Израиль.

«У нас появился экспорт в Африку, страны Ближнего востока, а также в Польшу и Швейцарию, - говорит Сергей Сырги. – Мы просто вынуждены искать новые рынки, потому что другого выхода нет. Для нас главное – присутствовать на этих рынках, чтобы потом на них развиваться. Мы понимаем, что крепкая алкогольная продукция – достаточно специфичный товар, поскольку существуют ограничения в ее потреблении. Поэтому надо завоевывать потребителя за счет оригинальности и стабильности качества продукта. Например, некоторые потребители в Германии и Чехии знают водку «Spicul de aur» (ТМ принадлежит группе Enteh) уже 10 лет. Для них не важно, что продукция под этой маркой разливается уже на другом производстве (не в Бельцах, а в Кишиневе), продукт должен быть узнаваем по качеству и оправдывать ожидания. Эту стабильность могут обеспечить постоянные поставщики сырья, хорошее оборудование, модернизированное производство и, конечно, персонал. Люди с опытом на производстве – это очень хорошо, но в последнее время появляется много инноваций, которые нельзя не учитывать, поэтому нужно постоянно обучать кадры. Мне кажется, что это сегодня стоит на первом месте. Не зря большинство наших предприятий прошли сертификацию производства по стандартам ISO».

В Молдове производится спирт класса «люкс» в достаточных объемах, поэтому для этой отрасли нет необходимости его импортировать. Кроме того, мы довольно много спирта экспортируем. Основные производители спирта – Zernoff, предприятия в с. Драганешть (ООО Verisvin), в с. София р-на Хынчешть, АО Produse cerealiere и возобновивший работу Бельцкий пищевой комбинат (единственный производит спирт из патоки), который сменил хозяев.

Для разных стран предназначен разный ассортимент. Европейская часть заказывает водку и ракиу с какими-то добавками. Американский, канадский и израильский рынки требуют более сложных и интересных напитков на базе водок, но слабее по крепости (28-35%). На африканский рынок поставляется водка с ароматическими и вкусовыми добавками. Производители пытаются диверсифицировать продукцию, и уже давно не выпускают только водку. Они изготавливают и слабоалкогольные напитки, и ракиу, и продукцию меньшей крепости – ликеры, «шейки» с содержанием спирта до 8% и т.д. В ассортименте некоторых предприятий есть винная продукция, как, например, у Maurt, Cascad-vin, Bojo-vin. А Perfect стал одним из лучших производителей столовых и сладких вод.