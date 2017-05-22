Молдова в «Индексе экономической свободы»

Республика Молдова заняла 110 место из 180 стран в «Индексе экономической свободы – 2017», подготовленном американским исследовательским центром «Heritage Foundation» и газетой «The Wall Street Journal». Как отмечается в исследовании «Index of Economic Freedom 2017», рейтинг оценивает открытость экономик разных стран.

Молдавскую экономику охарактеризовали как, преимущественно несвободную, она получила 58 баллов из 100, что на 0,6 пункта больше, чем в прошлом году.

Согласно «Индексу экономической свободы», Республика Молдова занимает 41 место из 44 государств Европы, а ее общая оценка ниже среднего показателя по региону (68 баллов) и глобального (60,9 баллов). Наша страна расположилась после Словении, Сербии и Белоруссии, опередив Россию, Грецию и Украину в рейтинге европейских государств. В докладе отмечается, что молдавская экономика сделала «заметные успехи в свободе торговли, политике в области налогов и фискальной политике».

«Молдова постепенно восстановилась от резкого экономического ослабления в течение последних трех лет до роста, в значительной степени обусловленного потреблением на основе денежных переводов и скромной кредитной экспансии. Был дан новый толчок к улучшению бизнес-среды и дальнейшей либерализации торгового режима», - говорится в докладе «Heritage Foundation».

Тем не менее, эксперты считают, что переход к рыночной экономике остается шатким. Обязательство правительства по улучшению делового климата и продвижению экономической свободы не всегда решительное. Государственный сектор по-прежнему играет доминирующую роль в экономике, и судебная система остается уязвимой для политического вмешательства и коррупции, подчеркивают авторы исследования.

У Молдовы очень низкие показатели по категориям «право собственности» (49,6 балла), «эффективности судебной системы» (23,9 балла) и «неподкупности правительства» (28,6 балла). В докладе отмечается, что в Молдове есть законы, формально защищающие права собственности, система регистрации прав собственности, но усилия по проведению реформ неэффективны ввиду отсутствия средств, а банковский скандал «подчеркнул масштаб коррупции».

С другой стороны, Молдову оценили на уровне других стран, находящихся в верхней части списка, по таким показателям, как «налоговое бремя» (86,1 балла), «налоговая свобода» (90,6 балла) и «свободная торговля» (80 баллов). По этим критериям молдавская экономика характеризуется, как полностью свободная.

В 2002-2004 годах Республика Молдова продемонстрировала значительные успехи. Так, в 2002 году она поднялась со 120 позиции на 105-ю, а в 2003 году – на 92-ю, в 2004 году она продвинулась еще на 13 позиций. В 2005 году Молдова была на 77 месте, а в 2006 году – на 83-м. Самый низкий индекс экономической свободы Молдовы был в 1995 году, когда отечественная экономика характеризовалась, как подавленная.

Экономическая свобода измеряется в 10 областях, оценки ставятся по следующим показателям: уровень свободы предпринимательства, торговли, налоговой свободы, свободы от вмешательства правительства, денежной свободы, инвестиций, финансов, рынка труда, соблюдение прав собственности, отсутствие коррупции. Чем меньше государственное вмешательство, тем свободнее считается экономика и получает больше баллов.

Первые три места в мировом рейтинге занимают Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия.