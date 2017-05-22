Конфликт в AITA

Молдавские грузоперевозчики могут лишиться прав на международные перевозки из-за конфликта интересов в Международной ассоциации автотранспорта Молдовы (AITA). Об этом ее представители сообщили в четверг на пресс-конференции.

Представитель компании Eurotir-Trans, которая является членом AITA, Корина Варварич сообщила, что членство ассоциации в Международной организации автомобильного транспорта (МСАТ) может быть приостановлено из-за ситуации с избранием нового председателя AITA и сложностями с его вступлением в должность.

«В соответствии с процедурой, 22 июня 2016 г. состоялось общее собрание членов AITA, на котором было принято решение избрать нового председателя, поскольку действующий - Григоре Бернавский - утратил доверие у членов ассоциации. Большинство проголосовало за Евгения Губчака», - сказала она.

По ее словам, не согласные с этим члены подали заявление в суд с просьбой отменить решение, что противоречит процедуре. Но из-за этого Губчаку отказали в министерстве юстиции в утверждении результатов собрания.

Юрист Павел Мидриган сказал, что члены подали заявления в два суда - столичного сектора Буюкань и Чентру, хотя суды не могут рассматривать такие заявления, поскольку это в компетенции министерства юстиции.

«Более того, даже если закрыть глаза на это нарушение, заявление должно подаваться в суд по месту юридического адреса ассоциации, и в один, а не в два сразу», - отметил Мидриган.

Члены AITA просят компетентные органы вмешаться и прекратить беззакония. Они обратятся к президенту Игорю Додону, председателю парламента Андриану Канду, премьер-министру Павлу Филипу и генеральному прокурору Эдуарду Харунжену.

В Ассоциации AITA 51 член. В общей сложности они представляют интересы 450 транспортных предприятий, на которых более 5 тыс. грузовых автомобилей. На собрании, избравшем новое руководство Ассоциации, присутствовали 50 членов. 28 голосовали «за», 7 – «против» и 10 воздержались.

Новый председатель AITA Евгений Губчак, а также члены избранного совета не могут приступить к исполнению своих обязанностей, потому как прежнее руководство с помощью «вооруженной охраны» заставило их покинуть помещения Ассоциации, и больше туда не пускает.