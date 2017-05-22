Компания SOCAR хочет в Молдову

Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR интересуется молдавским рынком. Представитель компании SOCAR-Ukraina Андрей Бычков заявил, что «есть такие планы, так как рынок нефтепродуктов Молдовы тесно связан с украинским».

Молдова пока остается единственной в регионе страной, где SOCAR не работает. Компания активно участвует в инвестиционных проектах в Румынии, Украине, Грузии. Представители молдавского правительства приглашали представителей SOCAR посетить Молдову с целью изучения инвестиционных возможностей, в том числе посредством сотрудничества с нефтяным терминалом в Джурджулештском порту, а также в перспективе строительства нефтеперерабатывающего завода.

SOCAR UKRAINA - представительство азербайджанской госкомпании SOCAR, открытое в Украине в 2008 г. С тех пор ею поглощены сети «Тала-Нафта» (2009 г.), ONIO (2011 г.), GFC (2012 г.), часть сети «Калина» (2012 г.).

Сегодня SOCAR оперирует 59 АЗС в Украине, а также двумя нефтеналивными бункеровщиками: «Баку-1» в Киеве и «Гянджа» в Одессе.