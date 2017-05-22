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Новая стратегия ЕБРР для Молдовы

№ 6 (1172) 17 февраля 2017

Улучшение бизнес-климата в Молдове, инвестиции на 2017 год и приоритетные проекты в государственном и частном секторах были в центре внимания делегации ЕБРР во главе с Филом Беннеттом, первым вице-президентом банка, во время визита в Кишинев 13-14 февраля.

 

В ходе встреч с премьер-министром Молдовы, руководителями профильных министерств и Нацбанка, а также бизнес-ассоциациями европейские банкиры провели детальный анализ мер по улучшению делового и инвестиционного климата, усилий Кишинева по заключению программы сотрудничества с МВФ и выполнения его положений.

 

Стороны обсудили также глубину и направленность продолжающейся трансформации банковского сектора Молдовы, которую ЕБРР считает ключевой для придания деловой уверенности, макроэкономической стабильности и привлечения инвестиций в страну.

 

В ходе своих встреч с молдавскими властями Фил Беннетт подтвердил твердую приверженность ЕБРР дальнейшему содействию проводимым реформам в Молдове. «Этот визит еще раз подтверждает важность, которую мы придаем Молдове, - отметил первый вице-президент ЕБРР. - Мы собираемся начать работу над новой стратегией для страны, которая будет утверждена в 2017 году. Сейчас очень важный период планирования, и мы рассчитываем на дальнейшее улучшение бизнес-климата и эффективных мер по борьбе с коррупцией. Прозрачность и надлежащее управление в банковском секторе представляют собой значимую «лакмусовую бумажку», которая должна продемонстрировать способность Молдовы решать свои основные проблемы».

 

Отмечая прогресс, достигнутый в 2016 году, Фил Беннетт подчеркнул, что банк ожидает «настоящий прорыв» в сотрудничестве с Молдовой в 2017 году. «Реальный прогресс в деле реформирования финансового сектора в этом году позволит ЕБРР вкладывать гораздо больше – в проекты сотрудничества с коммерческими банками, с местными и иностранными инвесторами, а также с государственным сектором. Это позволило бы нам активизировать кредитование реального сектора экономики, особенно для малых и средних предприятий. Молдова имеет значительный неиспользованный потенциал. В последние годы мы стали свидетелями успешных примеров прямых иностранных инвестиций, например, в автомобильном секторе. ЕБРР поддерживает многие из этих инвестиций. Продолжение реформ может закрепить в умах инвесторов Молдову, как привлекательную для капиталовложений страну», - отметил первый вице-президент ЕБРР.

 

Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим институциональным инвестором в Молдове. На сегодняшний день Банк инвестировала около €1 млрд в более чем 100 проектов в стране. ЕБРР также сотрудничает с властями в целях содействия ключевым реформам, в том числе в банковской сфере, энергетике и коммунальном секторах. Совместно с Фондом эффективного правления правительства Великобритании ЕБРР продвигает коммерческое посредничество в стране и поддерживает работу Экономического совета при премьер-министре Молдовы, который выступает в качестве платформы для обсуждения с частным сектором мер по улучшению делового климата.

7310 Автор: Пресс-релиз ЕБРР
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