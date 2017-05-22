Газета
Онлайн
| Регистрация
Размер шрифта: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Щедрость кабмина

№ 6 (1172) 17 февраля 2017

На очередном заседании правительства в среду министры были вполне благодушны и приняли целый ряд щедрых решений. Но и без строгих призывов премьер-министра не обошлось.

 

Члены кабинета министров утвердили выделение 20 докторантам стипендий за отличную учебу в размере 2,5 тыс. леев. Кандидаты были отобраны на основе конкурса Академией наук. Еще 7 докторантов получат именные стипендии по 2 тыс. леев.

 

Правительство решило выделить также 14,5 млн леев из своего интервенционного фонда на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Как отмечается в сообщении пресс-службы кабмина, средства будут направлены на устранение последствий проливных дождей, сильного ветра с градом в июне 2016 г. и недавних заморозков в районах Единец, Леова, Сорока, Унгень, Флорешть.

 

Кабинет министров упростил процедуру размещения под таможенный режим импорта и регистрации в Молдове автомобилей с номерными знаками Приднестровья. Новые правила распространяются на лиц, которые вступили в пользование указанными транспортными средствами до 1 ноября 2016 года, и которые оплачивают акциз в размере 30% от ставки установленного акциза на 2016 г. 

 

Обсуждая другую проблему владельцев личного автотранспорта, премьер-министр Павел Филип призвал повысить эффективность работы государственных учреждений и устранить бюрократические барьеры в процессе предоставления гражданам качественных услуг. Говоря о проверках при пересечении границы наличия задолженностей по уплате штрафов глава кабмина потребовал от МВД представить решения по прекращению подобной практики.

 

Продолжая разговор об устранении бюрократических барьеров, Павел Филип затронул поднятую иностранными инвесторами проблему необходимости изменений в трудовом законодательстве. Глава правительства поручил минтруда представить  предложения по реформированию агентства по занятости населения в целях устранения бюрократических процессов, через которые проходят инвесторы.

 

«Я хочу обратиться ко всем коллегам, которые предоставляют услуги гражданам. Прошу вас  ознакомиться с бюрократическими действиями, имеющими место в подведомственных учреждениях, и в течение недели выступить с предложениями для определения препятствий и утверждения необходимых изменений», - цитирует премьера пресс-служба правительства.

 

На этом же заседании члены кабмина дали отрицательное заключение законодательной инициативе президента Игоря Додона об отмене закона о преобразовании в государственный долг гарантий, предоставляемых государством Национальному банку Молдовы для погашения кредита трем ликвидированным в 2015 году банкам. Министр финансов Октаиван Армашу акцентировал внимание на том, что закон вступил уже в силу, дает позитивный эффект и согласован с международными партнерами. Отказ от взятых на себя обязательств перед МВФ, в том числе в связи с этим законом, может привести к остановке внешнего финансирования и даже техническому дефолту страны, пригрозил министр финансов.

 

О выполнении обязательств перед внешними партнерами говорилось на этой неделе и на заседании правительственной комиссии по европейской интеграции. Премьер-министр призвал все ведомства проявить максимальную ответственность в выполнении обязательств, взятых на себя перед европейскими властями. Как отмечается в пресс-релизе правительства, Павел Филип подчеркнул: «Преобразование Молдовы будет иметь место только тогда, когда мы реализуем положения Соглашения об ассоциации РМ-ЕС. Чудес не бывает, мы должны работать, чтобы европейский путь нашей страны стал необратимым. У нас есть необходимый потенциал, мы должны проявить собранность».

7270 Автор: Соб. инф.
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Архив номеров
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1938
КОРЧМАРУ ИонВрач, терапевт.
1951
ПЛУГАРУ АнатолЮрист.
1954
ПЕТРЕНКО АнатолПолитик.
1959
ХАСАНОВ СергейДиректор агентства "Варо-Информ".
1960
ЛОГИН АнатолиеМенеджер.
1971
СКУТЕЛНИК СебастианДиректор АО Incomas.
1980
ПОЛЯНСКИЙ МихаилПолитик.


Курс валют НБМ на 22.05.2017
EUR
20.5451
-0.0130
USD
18.4088
-0.0530
RON
4.5033
+0.0046
RUB
0.3222
+0.0035
UAH
0.6983
-0.0006

15/0522/05


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Опрос
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
14%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
10%
Каждую неделю
14%
Каждый день
60%
Всего голосов: 42




Список персон


Онлайн
Все «звезды» сходятся в отеле «Классик»
Музыкальный «десант»
Доля «зеленой энергии» растет
ТОП-10 лучших молдавских розовых вин
Председатель Правления Ассоциации Иностранных Инвесторов встретился с Премьер-министром РМ
Услуги мобильного и фиксированного Интернет-доступа стали основными двигателями роста сектора электронных коммуникаций
За что платят потребители?
«Selena-Bivol»: длинный путь к мечте
Беды Молдовы: стихия, коррупция…
Пятый транш грантов для групп садоводов и животноводов




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».