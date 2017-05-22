Щедрость кабмина

На очередном заседании правительства в среду министры были вполне благодушны и приняли целый ряд щедрых решений. Но и без строгих призывов премьер-министра не обошлось.

Члены кабинета министров утвердили выделение 20 докторантам стипендий за отличную учебу в размере 2,5 тыс. леев. Кандидаты были отобраны на основе конкурса Академией наук. Еще 7 докторантов получат именные стипендии по 2 тыс. леев.

Правительство решило выделить также 14,5 млн леев из своего интервенционного фонда на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Как отмечается в сообщении пресс-службы кабмина, средства будут направлены на устранение последствий проливных дождей, сильного ветра с градом в июне 2016 г. и недавних заморозков в районах Единец, Леова, Сорока, Унгень, Флорешть.

Кабинет министров упростил процедуру размещения под таможенный режим импорта и регистрации в Молдове автомобилей с номерными знаками Приднестровья. Новые правила распространяются на лиц, которые вступили в пользование указанными транспортными средствами до 1 ноября 2016 года, и которые оплачивают акциз в размере 30% от ставки установленного акциза на 2016 г.

Обсуждая другую проблему владельцев личного автотранспорта, премьер-министр Павел Филип призвал повысить эффективность работы государственных учреждений и устранить бюрократические барьеры в процессе предоставления гражданам качественных услуг. Говоря о проверках при пересечении границы наличия задолженностей по уплате штрафов глава кабмина потребовал от МВД представить решения по прекращению подобной практики.

Продолжая разговор об устранении бюрократических барьеров, Павел Филип затронул поднятую иностранными инвесторами проблему необходимости изменений в трудовом законодательстве. Глава правительства поручил минтруда представить предложения по реформированию агентства по занятости населения в целях устранения бюрократических процессов, через которые проходят инвесторы.

«Я хочу обратиться ко всем коллегам, которые предоставляют услуги гражданам. Прошу вас ознакомиться с бюрократическими действиями, имеющими место в подведомственных учреждениях, и в течение недели выступить с предложениями для определения препятствий и утверждения необходимых изменений», - цитирует премьера пресс-служба правительства.

На этом же заседании члены кабмина дали отрицательное заключение законодательной инициативе президента Игоря Додона об отмене закона о преобразовании в государственный долг гарантий, предоставляемых государством Национальному банку Молдовы для погашения кредита трем ликвидированным в 2015 году банкам. Министр финансов Октаиван Армашу акцентировал внимание на том, что закон вступил уже в силу, дает позитивный эффект и согласован с международными партнерами. Отказ от взятых на себя обязательств перед МВФ, в том числе в связи с этим законом, может привести к остановке внешнего финансирования и даже техническому дефолту страны, пригрозил министр финансов.

О выполнении обязательств перед внешними партнерами говорилось на этой неделе и на заседании правительственной комиссии по европейской интеграции. Премьер-министр призвал все ведомства проявить максимальную ответственность в выполнении обязательств, взятых на себя перед европейскими властями. Как отмечается в пресс-релизе правительства, Павел Филип подчеркнул: «Преобразование Молдовы будет иметь место только тогда, когда мы реализуем положения Соглашения об ассоциации РМ-ЕС. Чудес не бывает, мы должны работать, чтобы европейский путь нашей страны стал необратимым. У нас есть необходимый потенциал, мы должны проявить собранность».