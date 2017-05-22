Жан-Мари Оранд: Молдова – в элите мирового виноделия

Традиционный конкурс Chisinau Wine & Spirits Contest после своего 25-летнего юбилея сменил название на Black Sea Region` 2017, Chisinau, Moldova и стал региональным. В этом году конкурс не только сохранил патронат Международной организации винограда и вина (OIV), но и проводится под председательством генерального директора OIV Жана-Мари Оранда (Франция).

На открытии конкурса 15 февраля г-н Оранд приветствовал всех участников и сообщил, что это – его третий приезд в Молдову. «Существует очень древняя традиция создания вин в Черноморском регионе. Вино – один из выдающихся способов продемонстрировать достижения страны на международном уровне. Поэтому я думаю, что это очень хорошая идея – продвигать общую культуру человечества через региональный конкурс. Известно, что Black Sea Region` 2017, Chisinau, Moldova проводится под эгидой OIV. Это означает, что эта страна принадлежит к элите мирового виноделия».

В этом году в конкурсе, который проходил 15-16 февраля, участвует рекордное число образцов – 432 от 79 производителей из 12 стран. Из Молдовы зарегистрированы пробы от 50 производителей.. По мнению генерального директора компании Poliproject Exibitions Марины Тирон, значительный рост участников объясняется отчасти проведением большой работы организаторов конкурса совместно с Союзом энологов Молдовы по популяризации Black Sea Region` 2017, Chisinau, Moldova. Вторая причина, скорее всего, кроется в обновленном формате конкурса, который стал проводиться одновременно с выставкой. В прошлом году можно было впервые оценить его преимущества. И, наверное, немаловажной была цена участия – за не очень большую сумму компании могут участвовать в экспозиции и подать неограниченное число образцов на конкурс.

«Мы стремимся создать своим партнерам максимум контактов и возможностей для продвижения своей продукции и для знакомства с их винами, - говорит Марина Тирон. – Поэтому была расширена география стран, из которых приглашены дегустаторы. Среди них директор конкурса Asia Wine Trophy Чан Жун Парк из Южной Кореи (молдавские вина не раз участвовали в этом конкурсе) и винный эксперт из Китая На Жао (китайский рынок для нас является одним из стратегических). Также для максимальной прозрачности проведения конкурса была создана зона Testing room, из которой можно было наблюдать за работой экспертов и попробовать все образцы, представленные на конкурс. Мы открыты к сотрудничеству с производителями и готовы предоставить им для просмотра карточки по каждому их образцу. Правда, они будут анонимными, но виден результат. Предприятия должны все понять, оценить и использовать конкурс, выставку, Testing room и продвижение своей продукции для максимального эффекта».

В экспозиции (15-18 февраля) участвует 131 участник, часть из них – коллективными стендами, кто-то – через дистрибьютора. Всего 49 молдавских винодельческих предприятий представлены на выставке.