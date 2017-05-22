Аптечная рокировка или куда приведут мечты

Минздрав представил ряд изменений в закон о лекарствах, которые фармацевтический бизнес воспринял в штыки. Главное недовольство связано с намерением чиновников разрешить торговлю медикаментами в обычных магазинах, что якобы упростит доступ к лекарственному обеспечению на периферии. На место аптеки претендует продмаг — структура с иным организационным, социальным и, главное, рыночным статусом.

В законопроекте речь идет только о безрецептурных препаратах (OTC) растительного и синтетического происхождения, которые «подходят для лечения некоторых симптомов и легких проблем со здоровьем». Данная лекарственная категория была выбрана исключительно из-за минимума побочных эффектов, а не максимума лечебных свойств. Список препаратов и их допустимую дозу минздрав пока не разработал. Сейчас это не самое важное: главное - заинтересовать ритейл.

За последний год это уже вторая попытка минздрава нестандартно реанимировать региональную фармацевтическую розницу. Так, с 1 апреля аптеки перешли на дифференцированную торговую надбавку на лекарства (от 11% до 25%), в зависимости от цены производителя, вдвое сократившую их доход. Чиновники понимали, что в данном случае сельская местность может остаться без лекарств, но для решения проблемы предложили создать передвижные аптеки (по типу авто-лавок) и доставку лекарств почтой. Случился парадокс: с одной стороны, минздрав требует от оптовиков перехода на евростандарт GDP (Good distribution practice), где каждый автофургон должен быть оборудован не просто холодильным контейнером, а термобудкой, стоимостью от 35 тыс. евро, с другой — допускает доставку медикаментов в села почтовым курьером.

Нынешний вариант не менее курьезен. Авторы законопроекта предлагают создать некие «специализированные магазины», которые будут получать авторизацию в Агентстве по лекарствам. Такие коммерческие точки могут работать в составе действующих маркетов разных категорий, в т. ч. и продовольственных. По сути, минздрав предлагает открыть в продмагах обособленные площадки (отделы или киоски) для продажи ОТС, где может работать не фармацевт, а всего лишь «консультант» со средним специальным фармацевтическим образованием.

Против этого выступают члены Ассоциации фармацевтов: размывание границ между аптекой и магазином приведет к утрате их чувства принадлежности к особой профессии. Сегодня система располагает 1,5 тыс. фармацевтов с высшим образованием, без которых работа аптек в Молдове запрещена. Аптекарь — не продавец, кроме отслеживания ассортимента лекарственных препаратов, он занимается контролем их качества. Последнее обеспечивают особые требования к работе аптеки: соблюдение температурного режима для разных лекарственных форм, норм влажности воздуха, освещения, строгого зонирования аптечного пространства. В аптеках совершенно другая система учета лекарств, позволяющая продавать медикаменты поштучно. Наконец, в этих структурах иные правила открытой выкладки и рекламы (в случае рецептурных препаратов они запрещены).

В разговоре с «ЛП» крупные аптечные сетевики отметили: лекарства нельзя пускать в неконтролируемую зону. Рост самолечения и фальсификата — лишь часть проблемы. Как только классический ритейл получит доступ к медикаментам, аптеки быстро потеряют социальный статус. Основной доход им обеспечивают ОТС, в случае их оттока в продовольственную розницу, аптеки начнут генерировать убытки и закрываться. Выход один: если продмаг превращается в аптеку, ничто не мешает аптеке превратиться в продмаг. Фармацевтические сети не исключают возможность отдать часть площадей в торговых зонах под «алиментары», чтобы восполнить торговый баланс. У колбасы и водки совершенно иная наценка, которая не ограничивается 25% от цены завода. Дело за тем, что большинство провизоров пока с трудом представляют подобное компрометирующее соседство, считая его деградацией всей фармацевтической системы.

Спасая провинциальную розницу, минздрав задел костяк, который в последнее время держится на честном слове. Большинство аптечных сетей срабатывают «в ноль», в основном, за счет поддержки «родственных» оптовых компаний. Так, сегодня одна сетевая аптека обеспечивает оборот в 10 тыс. леев в день или 250 тыс. леев в месяц с учетом выходных дней. Если вычесть налоговую нагрузку и ее законную наценку, то общая прибыль, полученная от такой аптеки составит 33 тыс. леев в год. Это — без учета коммунальных платежей и зарплаты персонала.

Другая ситуация у несетевой розницы, которая занимает порядка 30% аптечного ритейла, сконцентрировавшись в районах республики. У таких аптек нет валютных рисков, но нет и больших оборотов. Их месячный предел — объем продаж в 100 тыс. леев, а в сельской местности — в разы меньше (есть аптеки с оборотом в 200 леев в день). Многие давно готовы сдать помещения в аренду, выйти из игры и вряд ли в этом случае поможет какой-либо торгово-фармацевтический альянс. Сельский продмаг не будет связываться с авторизацией угла, выделенного под сотню медпрепаратов. В итоге, реформ минздрава глубинка не увидит.

Другое дело — торговля городская. Теоретически она готова побороться за деньги аптечной розницы с оборотом в 160 млн евро в год. Большинство сетевиков этот факт «ЛП» подтвердили. Сегмент безрецептурных препаратов хоть и снижается в натуральном выражении, однако постоянно растет в ценах (более чем на 4%). Рост обеспечивают биодобавки и лечебная косметика, где наценка не регулируется государством. Однако те же БАДы давно продаются в супермаркетах и большой погоды там не делают. С другим фармацевтическим товаром коммерсанты работать не умеют, поэтому им нужна простая схема продаж: поставки на общих основаниях, единые условия хранения и торговли, возврат товарных остатков (что в случае с лекарствами — возможно, т. к. они не относятся к пищевым продуктам). Если речь зайдет об авторизации отдельной площади или принятии на работу специалиста, ритейл «умоет руки» из-за существенных затрат. Есть еще один нюанс. К примеру, такие сети,как «Unimarket» и «Supermarket N1», нередко открывают магазины в партнерстве с аптечными сетями, в частности — с «Felicia». Вряд ли они пожертвуют джентльменским соглашением, рискуя снизить общую доходность торгового объекта.

В законопроекте минздрава операторы рынка поддержали лишь одну его инициативу: снятие ограничений, запрещающих открывать аптеки на расстоянии 250 метров друг от друга. Эта мера была введена в 2011 году для защиты одиночных аптек от поглощения сетей. На тот момент минздрав опоздал лет на десять: рынок контролировали сетевики. После года судебных разбирательств, Высшая судебная палата признала ограничения неправомерными, обязав Лицензионную палату выдавать лицензии на открытие новых аптек. Поскольку из закона этот пункт не изъяли, предприниматели, согласно процедуре, были вынуждены опротестовывать первоначальный отказ Лицензионной палаты в суде. В конечном счете дело всегда решалось в пользу предпринимателей, но требовало времени и средств.

По мнению оптовиков, рынок устал от сетей. Аннулирование границ между аптеками даст новый импульс развития семейному бизнесу фармацевтов, прежде всего, в райцентрах страны. Такие случаи уже известны: в Вулканешть, к примеру, аптечное дело успешно развивает семья Четер. В Новых-Аненах набирает популярность семейная аптека «Farmacia Pascani», обслуживающая своих клиентов с домашней заботой. Эти фармацевты выбрали для себя модель поведения румынской «Farmacia Tei» - аптеки, которая боролась с транснациональными сетями за счет отличий, построенных на индивидуальном обслуживании. Две аптеки «Farmacia Tei» сегодня обеспечивают оборот в 26 млн евро, с приростом на 42% в год (в т. ч. и за счет он-лайн продаж). В Румынии они признаны лучшими в своем сегменте.

В 2016 году молдавский фармацевтический рынок «просел» незначительно — минус 0,05% по сравнению с 2015-м. К стагнации рынок шел два года, с трудом восполняя потери от перепадов курса валют и не самых изящных реформ отрасли. Коммерческий директор компании «Tetis International» Сергей Перепелица отметил, что в нынешнем году ситуация вряд ли улучшится. «Одна из появившихся инициатив касается ограничения импорта лекарств со сроком годности менее 75% от первоначального. Существует ряд лекарств, которые относятся к категории дефицитных, нет ничего страшного в том, что мы их импортируем с наполовину истекшим сроком годности. Взять, к примеру, вакцину от гриппа: у нее сезонный срок годности, составляющий один год. С учетом тендеров, мы ее импортируем не в июле, в момент производства, а в октябре, т. е. уже не вписываемся в отпущенные 75%. Это приведет к вымыванию лекарств с рынка, который и без того постоянно сужается».

Другой пример связан с тем, что с 1 января импортеров лекарств обязали выплачивать экологический сбор за поставку продукции, упакованную в пластик и картон. В целом, выплаты составили 1 лей с каждой упаковки. Поскольку цены на медикаменты фиксированные, а наценка ограничена, этот лей нельзя включить в себестоимость лекарства. Что прежде всего отразилось на препаратах стоимостью до 10 леев, которые импортеры должны продавать ниже закупочной стоимости. Однако отрасль на убытки не пойдет: менее чем за год она потеряла 108 участников, свернувших свою деятельность в Молдове. Не все постигли великий смысл фармацевтических реформ.