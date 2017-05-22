Первый результат антитабачного закона

За семь месяцев действия антитабачного закона уровень заболеваний, вызванных курением, снизился на 15%. Согласно статистике минздрава, наиболее резкое снижение было отмечено в июне 2016 года, когда количество госпитализаций курильщиков снизилось на 28%.

По данным кишиневского Центра общественного здоровья, контроль в этом году ужесточается. С начала 2017-го проверки на соблюдение антитабачного закона были проведены в 66 учреждениях (бары, рестораны, кафе, магазины и др.). В результате, четыре заведения общепита были оштрафованы на сумму от 7 до 9 тыс. леев. Почти на 10 тыс. леев оштрафовали нескольких работников торговли, допустивших продажу табачных изделий несовершеннолетним. Руководству ряда коммерческих объектов, торгово-развлекательных центров, предприятий общепита и гостиниц были вынесены предупреждения и санитарные предписания. Общая сумма выписанных штрафов составила 84,6 тыс. леев.