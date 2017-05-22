Зарплаты и рабочие места в банковском секторе

До сих пор мы никогда не рассматривали статистические данные о динамике зарплат и количестве рабочих мест в коммерческих банках. Тем более в разрезе отдельных учреждений. Сегодня мы предлагаем читателям первый опыт исследования этой темы. Все статистические данные почерпнуты из публикуемых отчетов FINREP 2.

По итогам 2016 года заработная плата вместе с выплаченными премиями составила на одного банковского сотрудника в среднем 105 010 леев. В целом по системе за прошедший год было начислено 702,46 млн леев зарплаты и 118,77 млн леев различного рода премий. На конец года в банковской системе работали 10 933 сотрудника.

Эксперты говорят, что «средний доход на сотрудника» правильнее было бы считать исходя из среднесписочного состава работников каждого из банков. Но, пока мы такую базу не сформировали, будем довольствоваться чуть обобщенными данными. Приняв за точку отсчета 2013 год, последний двенадцатимесячный период, когда система состояла из четырнадцати коммерческих банков.

По нашим подсчетам, за 2013 год сотрудникам всех коммерческих банков было выплачено зарплат и премий на общую сумму 821,23 млн леев. Средний годовой доход на одного сотрудника тогда составлял 75 114 леев.

Еще до конца 2014 года у трех банков были отозваны лицензии, но их сотрудникам были выплачены выходные пособия в связи с ликвидацией учреждений. Причем большинство служащих до конца года оставались в штатном расписании ликвидируемых банков. Так что на показателе сумм «среднего дохода на одного сотрудника» произошедшие в 2014 году пертурбации хотя и сказались, но не так заметно, как в следующем 2015 году.

К концу 2014 года штатный состав банковской системы сократился на 702 сотрудников. Причем, как видно в публикуемой нами таблице, не только за счет работников «плохих банков». На фоне зарождавшегося банковско-финансового кризиса только три оптимистично настроенных учреждения в тот год решились увеличить свой штатный состав. Остальные сочли целесообразным провести сокращения.

В течение 2015 года списочный состав молдавской банковской системы ужался до 7 621 сотрудника. Наибольшее число рабочих мест было утрачено вследствие ликвидации ранее самого многолюдного «Banca de Economii». А вместе с двумя другими закрытыми банками было ликвидировано, по сравнению с концом 2013 года, в обшей сложности 3580 рабочих мест. Большинству из бывших сотрудников этих трех учреждений пришлось переквалифицироваться. Только малая часть из уволенных нашла работу в оставшихся на плаву банках.

В 2016 году, впервые за три года, численность занятых рабочих мест в банковском секторе увеличилась. Рост небольшой – на 253 места, или на 3,3%.

Количество сотрудников в штате на конец отчетного периода 2013-2014 гг Bank 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год BCR 86 88 92 100 BEM 2386 2151 0 0 BS 801 692 0 0 COMERT 148 140 140 150 ECB 327 282 294 323 ENGB 631 597 588 593 EXIM 388 381 364 340 FCB 534 521 575 621 MAIB 1628 1430 1730 1827 MICB 1063 1148 1373 1465 MOBIAS 805 877 907 943 PCB 511 378 310 221 UNI 393 349 0 0 VICB 1232 1197 1248 1291

По сравнению с предыдущим годом больше всего новых сотрудников появилось в Moldova Agroindbank – 97, рост на 5,6%. Чуть меньше у Moldindconbank – 92 новых рабочих места, рост на 6,7%. На третьем месте Fincombank – 46 дополнительно принятых сотрудников (+ 8%).

Однако самый высокий темп роста численного состава в 2016 году продемонстрировал самый маленький в системе – EuroCreditBank: 29 новых работников, почти 10% прироста. При этом в штате ECB в конце 2013 года значилось еще больше, чем сегодня сотрудников – 327. Сократив персонал в 2014 году на 14%, банк постепенно восстанавливает прежний штат.

Сократили число сотрудников в 2016 году два банка. EXIMbank закрыл 24-х рабочих мест (-6,6%). А вот в ProCreditBank стало меньше еще на 89 сотрудников, или на 28,7%. Отметим, что всего за последние три года в PCB сокращено 290 рабочих мест.

В отличие от числа рабочих мест, оплата труда сотрудников в остающихся на плаву банках росла постоянно. В расчете на одного сотрудника заработная плата вместе с выплаченными премиями в 2014 году выросла на 8,2%, в 2015 году – на 14,5%, в 2016 году – на 12,85%. По нашим подсчетам, по сравнению в 2013 годом, средний доход сотрудника банковской системы к настоящему времени увеличился в номинальном выражении на 39,8%.

Суммарный годовой объем зарплаты и премий в расчете на одного сотрудника 2013-2016 гг Bank 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год BCR 195638.56 204185.76 215212.07 211556.82 BEM 35428.56 37945.93 BS 66473.65 80835.73 COMERT 104849.96 101199.84 128785.60 140713.98 ECB 53198.52 64965.22 72495.36 82837.64 ENGB 52337.79 55433.83 61335.16 72431.88 EXIM 115464.78 100216.71 106413.42 110881.40 FCB 76046.44 81376.36 84747.04 79007.04 MAIB 86480.05 115931.81 92482.08 122467.89 MICB 97245.61 76455.82 81174.39 106361.48 MOBIAS 97016.29 94738.43 99947.71 94697.61 PCB 99026.56 127754.12 115315.41 136449.08 UNI 75340.05 92172.61 VICB 91562.01 93987.43 103093.39 99992.82 TOTAL 75114.44 81252.25 93055.97 105010.00

Но приводя эти данные, не будем забывать об изменении индекса цен на потребительском рынке. Согласно официальным данным НБС, в 2014 году при росте уровня средней зарплаты в целом по экономике на 10,8% (заметьте, по темпам выше, чем в банковском секторе), в реальном выражении, с учетом инфляции, рост составил всего 5,4%.

В 2015 году номинальный рост заработной платы в целом по экономике был немногим ниже предыдущего года – плюс 10,5%. Но из-за высоких темпов инфляции в реальном выражении рост зарплаты составил в Молдове всего 0,7%.

По прогнозам (окончательные итоги еще не подведены), в 2016 году номинальный рост зарплат по экономике составит 12,5-13,0%. А реальный рост с учетом индекса цен (который в прошлом году постоянно снижался) может даже превысить 10%. Во всяком случае, по итогам ноября этот показатель находился на уровне 9,9%. Подчеркнём, это данные официальной статистики в целом по всем секторам молдавской экономики.

По названым позициям Национальное бюро статистики не публикует данные отдельно по банковскому сектору. Банки попадают в группу «финансовая деятельность и страхование». Сейчас на сайте НБС пока только официальные данные за ноябрь 2016 года: по группе «финансовая деятельность и страхование» средняя оплата труда в составляет 10 336 леев. По сравнению с ноябрем 2015 года номинальный рост оплаты труда в учреждениях группы превысил 25%.

То есть практически вдвое выше по темпам, чем рост оплаты труда в отдельно взятом банковском секторе. Который, как мы уже сказали, за весь 2016 год по отношению к 2015 году составил менее 13%.

Правда, внутри банковского сообщества динамика роста оплаты труда довольно существенно разнится. Так темп роста оплаты труда в расчете на отдельного сотрудника в EuroCreditBank за прошедший год составил 55,7%. В Moldova Agroindbank – более 41,6%. Третье и четвертое место по темпам роста оплаты труда сотрудников в 2016 году разделили Energbank и ProCreditBank с результатами, близкими к 38%. Как видим, этот показатель, не коррелирует с размерами банковских учреждений. Более того, сложно увидеть однозначные корреляции роста зарплаты и с другими не только количественными, но и качественными показателями деятельности отдельных банков.

На этом фоне трудно объяснить снижение оплаты труда в расчете на отдельного сотрудника в таком успешном в последние годы учреждении, как Mobiasbanca. По нашим расчетам, расходы MBSG на одного сотрудника в сравнении с 2013 годом снизились почти на 2,4%.

По объему годовых выплат «среднестатистическому сотруднику» Mobiasbanca только на восьмом месте. А лидирует по этому показателю, причем лидирует давно и с большим отрывом, Banca Comercială Română Chişinău. По итогам 2016 года в расчете на сто его штатных сотрудников в среднем пришлись выплаты в сумме 211 557 леев на каждого. И это при том, что BCR в прошлом году немного (-2%) сократил свои расходы на оплату труда сотрудников.

Второе и третье место в рэнкинге самых щедрых работодателей принадлежат по итогам 2016 года Comerțbank и ProCreditBank. С результатами, соответственно, 140 714 леев и 136 449 леев начисленных выплат в расчете на одного сотрудника. Лидерам «высоких зарплат» конкуренцию составляет разве что MAIB, с результатом 122 468 леев в расчете на «среднестатистического сотрудника».