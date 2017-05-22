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Зарплаты и рабочие места в банковском секторе

№ 6 (1172) 17 февраля 2017

До сих пор мы никогда не рассматривали статистические данные о динамике зарплат и количестве рабочих мест в коммерческих банках. Тем более в разрезе отдельных учреждений. Сегодня мы предлагаем читателям первый опыт исследования этой темы. Все статистические данные почерпнуты из публикуемых отчетов FINREP 2.

 

По итогам 2016 года заработная плата вместе с выплаченными премиями составила на одного банковского сотрудника в среднем 105 010 леев. В целом по системе за прошедший год было начислено 702,46 млн леев зарплаты и 118,77 млн леев различного рода премий. На конец года в банковской системе работали 10 933 сотрудника.

 

Эксперты говорят, что «средний доход на сотрудника» правильнее было бы считать исходя из среднесписочного состава работников каждого из банков. Но, пока мы такую базу не сформировали, будем довольствоваться чуть обобщенными данными. Приняв за точку отсчета 2013 год, последний двенадцатимесячный период, когда система состояла из четырнадцати коммерческих банков.

 

По нашим подсчетам, за 2013 год сотрудникам всех коммерческих банков было выплачено зарплат и премий на общую сумму 821,23 млн леев. Средний годовой доход на одного сотрудника тогда составлял 75 114 леев.

 

Еще до конца 2014 года у трех банков были отозваны лицензии, но их сотрудникам были выплачены выходные пособия в связи с ликвидацией учреждений. Причем большинство служащих до конца года оставались в штатном расписании ликвидируемых банков. Так что на показателе сумм «среднего дохода на одного сотрудника» произошедшие в 2014 году пертурбации хотя и сказались, но не так заметно, как в следующем 2015 году.

 

К концу 2014 года штатный состав банковской системы сократился на 702 сотрудников. Причем, как видно в публикуемой нами таблице, не только за счет работников «плохих банков». На фоне зарождавшегося банковско-финансового кризиса только три оптимистично настроенных учреждения в тот год решились увеличить свой штатный состав. Остальные сочли целесообразным провести сокращения.

 

В течение 2015 года списочный состав молдавской банковской системы ужался до 7 621 сотрудника. Наибольшее число рабочих мест было утрачено вследствие ликвидации ранее самого многолюдного «Banca de Economii». А вместе с двумя другими закрытыми банками было ликвидировано, по сравнению с концом 2013 года, в обшей сложности 3580 рабочих мест. Большинству из бывших сотрудников этих трех учреждений пришлось переквалифицироваться. Только малая часть из уволенных нашла работу в оставшихся на плаву банках.

 

В 2016 году, впервые за три года, численность занятых рабочих мест в банковском секторе увеличилась. Рост небольшой – на 253 места, или на 3,3%.

 

Количество сотрудников в штате на конец отчетного периода 2013-2014 гг

Bank

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

BCR

86

88

92

100

BEM

2386

2151

0

0

BS

801

692

0

0

COMERT

148

140

140

150

ECB

327

282

294

323

ENGB

631

597

588

593

EXIM

388

381

364

340

FCB

534

521

575

621

MAIB

1628

1430

1730

1827

MICB

1063

1148

1373

1465

MOBIAS

805

877

907

943

PCB

511

378

310

221

UNI

393

349

0

0

VICB

1232

1197

1248

1291

 

По сравнению с предыдущим годом больше всего новых сотрудников появилось в Moldova Agroindbank – 97, рост на 5,6%. Чуть меньше у Moldindconbank – 92 новых рабочих места, рост на 6,7%. На третьем месте Fincombank – 46 дополнительно принятых сотрудников (+ 8%).

 

Однако самый высокий темп роста численного состава в 2016 году продемонстрировал самый маленький в системе – EuroCreditBank: 29 новых работников, почти 10% прироста. При этом в штате ECB в конце 2013 года значилось еще больше, чем сегодня сотрудников – 327. Сократив персонал в 2014 году на 14%, банк постепенно восстанавливает прежний штат.

 

Сократили число сотрудников в 2016 году два банка. EXIMbank закрыл 24-х рабочих мест (-6,6%). А вот в ProCreditBank стало меньше еще на 89 сотрудников, или на 28,7%. Отметим, что всего за последние три года в PCB сокращено 290 рабочих мест.

 

В отличие от числа рабочих мест, оплата труда сотрудников в остающихся на плаву банках росла постоянно. В расчете на одного сотрудника заработная плата вместе с выплаченными премиями в 2014 году выросла на 8,2%, в 2015 году – на 14,5%, в 2016 году – на 12,85%. По нашим подсчетам, по сравнению в 2013 годом, средний доход сотрудника банковской системы к настоящему времени увеличился в номинальном выражении на 39,8%.

 

Суммарный годовой объем зарплаты и премий в расчете на одного сотрудника 2013-2016 гг

Bank

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

BCR

195638.56

204185.76

215212.07

211556.82

BEM

35428.56

37945.93

 

 

BS

66473.65

80835.73

 

 

COMERT

104849.96

101199.84

128785.60

140713.98

ECB

53198.52

64965.22

72495.36

82837.64

ENGB

52337.79

55433.83

61335.16

72431.88

EXIM

115464.78

100216.71

106413.42

110881.40

FCB

76046.44

81376.36

84747.04

79007.04

MAIB

86480.05

115931.81

92482.08

122467.89

MICB

97245.61

76455.82

81174.39

106361.48

MOBIAS

97016.29

94738.43

99947.71

94697.61

PCB

99026.56

127754.12

115315.41

136449.08

UNI

75340.05

92172.61

 

 

VICB

91562.01

93987.43

103093.39

99992.82

TOTAL

75114.44

81252.25

93055.97

105010.00

 

Но приводя эти данные, не будем забывать об изменении индекса цен на потребительском рынке. Согласно официальным данным НБС, в 2014 году при росте уровня средней зарплаты в целом по экономике на 10,8% (заметьте, по темпам выше, чем в банковском секторе), в реальном выражении, с учетом инфляции, рост составил всего 5,4%.

 

В 2015 году номинальный рост заработной платы в целом по экономике был немногим ниже предыдущего года – плюс 10,5%. Но из-за высоких темпов инфляции в реальном выражении рост зарплаты составил в Молдове всего 0,7%.

 

По прогнозам (окончательные итоги еще не подведены), в 2016 году номинальный рост зарплат по экономике составит 12,5-13,0%. А реальный рост с учетом индекса цен (который в прошлом году постоянно снижался) может даже превысить 10%. Во всяком случае, по итогам ноября этот показатель находился на уровне 9,9%. Подчеркнём, это данные официальной статистики в целом по всем секторам молдавской экономики.

 

По названым позициям Национальное бюро статистики не публикует данные отдельно по банковскому сектору. Банки попадают в группу «финансовая деятельность и страхование». Сейчас на сайте НБС пока только официальные данные за ноябрь 2016 года: по группе «финансовая деятельность и страхование» средняя оплата труда в составляет 10 336 леев. По сравнению с ноябрем 2015 года номинальный рост оплаты труда в учреждениях группы превысил 25%.

 

То есть практически вдвое выше по темпам, чем рост оплаты труда в отдельно взятом банковском секторе. Который, как мы уже сказали, за весь 2016 год по отношению к 2015 году составил менее 13%.

 

Правда, внутри банковского сообщества динамика роста оплаты труда довольно существенно разнится. Так темп роста оплаты труда в расчете на отдельного сотрудника в EuroCreditBank за прошедший год составил 55,7%. В Moldova Agroindbank – более 41,6%. Третье и четвертое место по темпам роста оплаты труда сотрудников в 2016 году разделили Energbank и ProCreditBank с результатами, близкими к 38%. Как видим, этот показатель, не коррелирует с размерами банковских учреждений. Более того, сложно увидеть однозначные корреляции роста зарплаты и с другими не только количественными, но и качественными показателями деятельности отдельных банков.

 

На этом фоне трудно объяснить снижение оплаты труда в расчете на отдельного сотрудника в таком успешном в последние годы учреждении, как Mobiasbanca. По нашим расчетам, расходы MBSG на одного сотрудника в сравнении с 2013 годом снизились почти на 2,4%.

 

По объему годовых выплат «среднестатистическому сотруднику» Mobiasbanca только на восьмом месте. А лидирует по этому показателю, причем лидирует давно и с большим отрывом, Banca Comercială Română Chişinău. По итогам 2016 года в расчете на сто его штатных сотрудников в среднем пришлись выплаты в сумме 211 557 леев на каждого. И это при том, что BCR в прошлом году немного (-2%) сократил свои расходы на оплату труда сотрудников.

 

Второе и третье место в рэнкинге самых щедрых работодателей принадлежат по итогам 2016 года Comerțbank и ProCreditBank. С результатами, соответственно, 140 714 леев и 136 449 леев начисленных выплат в расчете на одного сотрудника. Лидерам «высоких зарплат» конкуренцию составляет разве что MAIB, с результатом 122 468 леев в расчете на «среднестатистического сотрудника».

7310 Автор: Александр ТАКИЙ
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