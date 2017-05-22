Суд снял арест с акций Asito и Alliance Insurance Group

Снятие судом ареста с акций Asito и Alliance Insurance Group возобновляет действие предписанной для них процедуры Национальной Комиссии по финансовому рынку (НКФР). По не официальной информации, эти акции контролировал бизнесмен Вячеслав Платон.

Как сообщили в руководстве НКФР, минюст разъяснил, что акционеры арестованных до сих пор акций имеют возможность продать их в течение 90 дней.

«Если продажа не состоится, тогда вступит вторая часть предписания НКФР, которая непосредственно касается уже действий эмитентов данных акций. Согласно нашему предписанию, компании должны будут аннулировать данные пакеты акций и выпустить новые эмиссии, разместив их для продажи на публичном рынке», - пояснили в НКФР.

Снятие ареста с данных акций не означает, что у прокуратуры нет претензий к акционерам, касающимся, например, способа их приобретения.

«Избранная процедура возобновляет действие механизма, в рамках которого при продаже акций вырученные деньги поступят на арестованные следствием счета», - сказали в комиссии.

Регулятор рынка считает, что такая процедура, согласованная НКФР и прокуратурой, позволяет «не тормозить процесс продажи акций».

Первый заместитель председателя НКФР Юрие Филип сказал, что в ситуации с группой акционеров Asito и Alliance Insurance Group есть два вероятных сценария. Первый не исключает варианта, при котором акционеры докажут свою невиновность по обвинениям, предъявленным прокуратурой.

«Тогда они останутся акционерами своих компаний. Но при этом вступает в силу требование НКФР, согласно которому они должны продать акции и уйти с рынка страхования Молдовы по причине нарушения закона о страховании», - пояснил Филип.

Второй сценарий подразумевает доказательство прокуратурой вины акционеров, которое тоже означает продажу их акций с обязательным поступлением вырученных денег на специальные счета.