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НКФР продлила срок передачи реестров

№ 6 (1172) 17 февраля 2017

Национальная комиссия по финансовому рынку внесла изменения в свое постановление от 18 ноября прошлого года, в котором был определен порядок ликвидации регистрационного общества «Registru-Corect». Поправки коснулись сроков передачи реестров акционеров пятерке регистраторов, выбранных Нацкомиссией. Новый срок — 120 дней с момента вступления решения в силу.

 

В два месяца, отведенных первоначально на передачу реестров, регистраторы не уложились. По данным НКФР, к середине февраля передано примерно 60% из почти четырех сотен реестров, которые вел «Registru-Corect». Собственно, случилось все, как предупреждали Нацкомиссию регистраторы: «вы даете нереальные планы, это как его, волюнтаризм...» Тем более, что в Регламенте по ведению реестра акционеров указан срок передачи реестра в 90 дней. И это в идеальных условиях, когда единственный реестр передается от одного действующего регистрационного общества другому. По желанию, например, эмитента. А сам процесс передачи может занять весь рабочий день. Высокие передающие стороны в присутствии клиента разбираются во всех тонкостях и спорных моментах, которые есть едва ли не во всех базах данных.

 

С другой стороны, стремление НКФР ограничить срок передачи реестров тоже объяснимо: «Registru-Corect» фактически прекратил существование, как регистрационное общество, и четыре сотни реестров перешли в разряд неуправляемых. Документ, фиксирующий право собственности (иногда очень приличной по стоимости), должен постоянно находиться под присмотром. Пока это присмотр Нацкомисии, все изменения в реестрах вносятся только с разрешения НКФР. А всю техническую работу продолжает делать лишенный авторизации «Registru-Corect».

 

Между прочим, в таком временном режиме функционирует самый, вероятно, «живой» реестр на рынке — банка Moldova Agroindbank. По выбору НКФР он должен был попасть к «Registrator Centru», однако банк выбрал другого держателя - «Registru», который пока реестра не получил. Правда, сегодня реестры банков, в том числе и МАИБ-а, уже не относятся к числу завидных и выгодных клиентов, поскольку уже через год их придется передать Единому национальному депозитарию. Над созданием которого, надо понимать, сейчас активно работают оба мегарегулятора.

 

Как бы там ни было, «нереальность планов» в 60-дневный срок закончить передачу реестров в Нацкомиссии поняли сами - из ежемесячных отчетов регистраторов, в которых в том числе, содержится информация об обмене реестрами. Руководство НКФР вошло в их положение и добавило еще 60 рабочих дней. Естественно, напоследок остались самые проблемные реестры.

 

По подсчетам регистраторов, примерно треть реестров относятся к категории «мертвых» - это реестры акционерных обществ, не ведущих никакой экономической деятельности, с которыми часто утеряна всякая связь. За ведение реестра они тоже не платят. Иногда это довольно объемистые документы, например, реестры ликвидируемых инвестиционных фондов. Если это 100 тысяч акционеров, а то и больше, то только их список весит несколько килограммов. У «Registrator Centru» было два таких эмитента — ИФ «Сais» и «Viitorul Tau», названия которых в Молдове уже начали забывать. А они оказывается, все еще существуют. Правда, только в виде реестров. Они достались разным регистрационным обществам, но пока не переданы.

7080 Автор: Андрей ЧЕГАРОВСКИЙ
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