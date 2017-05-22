При СЭЗ «Бэлць» откроется инженерный колледж

Концепцию нового учебного заведения представил исполняющий обязанности главного администратора Свободной экономической зоны «Бэлць» Василе Шолдан на встрече с региональным директором по Юго-Восточной Европе при Комитете по восточно-европейским экономическим отношениям министерства экономики и энергетики Германии Аней Квиринг (Anja Quiring) и менеджером по международным проектам для Южной Европы Лизой Имменсток (Lisa Immenstock).

Как пояснил Василе Шолдан, данный проект направлен на подготовку квалифицированной рабочей силы в соответствии с требованиями и потребностями работодателя. Инженерный колледж откроет свои двери для первых студентов, начиная с 2017-2018 учебного года, и станет первым пилотным проектом, который будет адаптировать и применять практику дуальной системы профессионального образования, которая успешно работает в Германии уже несколько десятилетий.