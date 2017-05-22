Ссудо-сберегательные ассоциации ждут преобразования

На этой неделе Постоянное бюро парламента вновь не сочло нужным назначить дату первого пленарного заседания весенне-летней сессии. Зато члены всех постоянных комиссий собрались и рассмотрели десятки проектов, принятия которых ждут, прежде всего, в правительстве.

В среду на заседании парламентской комиссии по экономике бюджету и финансам ее председатель Штефан Крянгэ заявил, что по итогам проведенного конкурса на вакантную должность одного из директоров (всего их пять) Национального агентства по регламентированию в энергетике будет предложен Тудор Копач, возглавляющий ныне Агентство публичной собственности. По словам председателя комиссии, из десяти участников конкурса, допущенных к финальному интервью, он набрал наибольшее количество баллов и будет предложен парламенту к утверждению в должности.

Также в ходе заседания комиссии были представлены дополнения и изменения к Закону о ссудо-сберегательных ассоциациях (ССА). О необходимости поправить данный документ, действующий с 2007 года, эксперты говорили давно. Соответствующие предложения были разработаны Национальной комиссией по финансовому рынку еще в начале прошлого года, но их обсуждение и согласование с министерствами экономики, финансов, юстиции, Нацбанком затянулось. И лишь под конец года правительство одобрило проект и передало в парламент.

По словам члена админсовета НКФР Аурики Дойна, разрабатывая проект изменений, авторы преследовали цели продвижения лучших практик в области микрофинансирования, защиты интересов вкладчиков ССА и обеспечения стабильности данного сектора, а также расширения спектра небанковских финансовых услуг и повышения их качества.

Авторы предлагают создать Фонд гарантирования сберегательных вкладов. Он станет своеобразной гарантией компенсации вкладов физических лиц в случае принудительной ликвидации или неплатежеспособности ассоциации. Одновременно со вступлением в силу поправок, все ассоциации, принимающие сберегательные вклады, будут обязаны стать членами и участвовать в создании вышеупомянутого фонда. Он будет управляться НКФР. Для администрирования средствами комиссией будет открыт отдельный счет.

Финансовые ресурсы фонда будут формироваться за счет ежеквартальных взносов ассоциаций, рассчитанных органом надзора для достижения и поддержания его в размере 1% от общей суммы покрытых сберегательных вкладов, зарегистрированных на балансе ассоциации. Второе - штрафы за опоздание с отчислениями (в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки). Третье - специальные взносы ассоциаций, которые не смогут превышать 0,5% от покрытых сберегательных вкладов за календарный год. А также средства из неправительственных источников, грантов и внешней финансовой помощи. Бюджет фонда будет пополняться и за счет доходов от инвестирования свободных ресурсов. Вкладывать их будет разрешено в банковские депозиты, государственные ценные бумаги и финансовые инструменты, выпущенные Нацбанком. При этом авторы предусмотрели, что фонд будет лишен права выдавать ссуды и предоставлять гарантии.

В соответствии с проектом, период выплаты компенсаций устанавливается на срок до трех месяцев, а в чрезвычайных обстоятельствах может быть продлен до одного года. Уровень компенсации в случае вкладов, которые не могут быть выплачены, и приемлемых для выплаты вкладов должен покрывать общую сумму абсолютной величины сберегательных вкладов физического лица в ту или иную ссудо-сберегательную ассоциацию, но не более 15 тыс. леев на одного вкладчика. Эксперты предусмотрели и ряд ситуаций, в которых условия гарантирования не смогут применяться.

По словам Аурики Дойна, на данный момент в стране действует около 280 ссудо-сберегательных ассоциаций. По официальным данным, на 30 июля прошлого года они привлекли 241,3 млн леев. Исходя из этих показателей, размер фонда может составить не менее 2,4 млн леев. Всего в качестве вкладчиков ассоциаций числится 5,61 тыс. граждан, а размер среднего вклада составляет (по данным за 2015 год) 38,2 тыс. леев. Соответственно, размер компенсации покрывает лишь 39,3% среднего по системе вклада.

Другой блок поправок относится к расширению спектра оказываемых ССА услуг. В частности, речь идет о праве предоставлять финансовые гарантии, посредничестве в лизинге и участии в «распределении публичных финансовых средств». По мнению Штефана Крянгэ, данная инициатива сопряжена с рядом рисков. Однако, как отметила госпожа Дойна, аналогичная практика применяется в развитых странах и доказала свою эффективность. НКФР готова взять на себя ответственность за продвижение данных преобразований с тем, чтобы дать новый толчок развитию сектора.

Третья составляющая проекта посвящена другому очень важному моменту, регламентирующему процедуру специального администрирования в ССА. В случае принятия документа в предложенной редакции, НКФР получит необходимее инструменты для введения спецуправления (по аналогу тех, что действуют в банковском секторе) в ассоциациях, столкнувшихся с проблемами финансового характера.

Отдельные поправки относятся к расширению полномочий центральных ассоциаций. В настоящее время в их компетенцию входит юридическая и методологическая поддержка, организация бухучета и аудита, повышение квалификации членов, администрирование рисков, разработка системы стандартизации в области ссудо-сберегательной деятельности, отстаивание интересов ССА. Руководствуясь европейской практикой, НКФР предлагает наделить центральные ассоциации, членами которой являются лицензированные операторы данного рынка, правом проводить проверку ССА. Помимо этого, данным структурам могут быть переданы и полномочия по управлению различными кредитными линиями, предназначенными для ссудо-сберегательных ассоциаций.

Члены парламентской комиссии признали, что законодательство, регламентирующее деятельность ССА, необходимо совершенствовать, и решили рекомендовать пленуму принять проект в первом чтении. Однако, они не исключили, что в ходе его обсуждения депутатами будут выдвинуты предложения по его дополнению.

Также в среду членам комиссии был представлен проект поправок в ряд законов, в том числе, о предпринимательстве и предприятиях, а также в Налоговый кодекс. По словам заместителя министра экономики Виталия Юрку, инициатива направлена на установление понятных и прозрачных норм налоговых и бухгалтерских операций при добровольной ликвидации бизнеса. Как уточнил замминистра, в минэкономики постарались не только максимально упростить процесс, но и исключить «субъективный подход со стороны Государственной налоговой инспекции» при ликвидации предприятий или приостановлении их деятельности.