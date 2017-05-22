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Президент хочет больше полномочий

№ 6 (1172) 17 февраля 2017

Для начала – по роспуску парламента. Об этом в начале недели президент Молдовы Игорь Додон заявил в интервью радио Europa libera. Тем самым он в очередной раз доказал, что не намерен отказываться от своих предвыборных обещаний. Президент уточнил, что уже в конце февраля - начале марта передаст в законодательный орган инициативу о внесении необходимых поправок в Основной закон страны.

 

По глубокому убеждению президента, «большинство населения хочет досрочных парламентских выборов, о чем свидетельствуют последние социологические опросы». Однако Конституция не предоставляет главе государства такого права. Более того, изменение ее положений возможно исключительно по инициативе парламента, правительства или граждан республики.

 

Поэтому, как отметил Игорь Додон, «если парламент не согласится с такой инициативой, не исключено проведение общенационального референдума по данному вопросу». А Партия социалистов уже готова начать сбор подписей под данной инициативой.

 

В соответствии с действующим законодательством, процедура роспуска парламента может быть инициирована только в двух случаях: при неработоспособности законодательного органа и при неспособности сформировать новое правительство.

 

«У них есть, известно какое, парламентское большинство. Правительство не подаст в отставку, так как я не назначу ни одного их кандидата на пост премьер-министра. Это исключено», - отметил глава государства.

 

В очередной раз он высказался и по поводу своего отказа назначить предложенную либералами кандидатуру на пост министра обороны: «Я отклонил кандидатуру. И буду отклонять и второй раз, и третий, и четвертый. Это продолжится до тех пор, пока на данную должность не будет выдвинут профессионал».

 

При этом, после отказа Игоря Додона утвердить Валерия Мунтяну в качестве главы оборонного ведомства, Конституционный суд признал, что отклонение кандидатуры может иметь место только один раз.

 

«В таком случае пусть инициируют процедуру импичмента и референдум по отстранению от власти. Если они попытаются вызвать меня на ковер в парламенте, это будет последняя красная карточка для власти. Я уверен, что граждане меня поддержат», - отметил президент, дав понять, что не боится импичмента.

7280 Автор: Татьяна СМЕШНАЯ
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