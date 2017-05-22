Культ Герострата

Забыть Герострата, сжегшего ради собственной славы храм Артемиды, мы безуспешно пытаемся более двух тысяч лет.

Свою версию одного из самых ранних актов вандализма предлагает Иосиф Шац, режиссер Государственного русского драматического театра имени А. П. Чехова. Премьерный спектакль по пьесе Г. Горина «Забыть Герострата» переносит нас в прошлое ради попытки исследования природы зла, процветающего и в наши дни.

Почему имена разрушителей известны гораздо больше, чем имена созидателей? Почему новые геростраты вновь и вновь разрушают храмы, памятники, эпохи? Причем за это их никто даже не пытается осудить...

Спектакль многослойный и мощный, заставляет задуматься и рождает множество ассоциаций. Смотрится на одном дыхании: талантливая игра актеров удерживает внимание до последних секунд спектакля.

Кстати, начинается он необычно. В зале еще горит свет, зрители оживленно переговариваются меж собой. Незаметно в углу сцены появляется один из персонажей — человек из нашего времени (актер Николай Щетинкин). Ему по роли положено быть наблюдателем событий, случившихся в IV столетии до новой эры, чтобы помочь разобраться в происходящем.

Он листает старинные фолианты книг, делает пометки, занимается своими делами. Так продолжается несколько минут...

Не буду вдаваться в подробности сюжета, который наверняка известен всем. Важно — как режиссер расставляет акценты, адресованные залу. С одной стороны, очень ярким получился образ Герострата в исполнении молодого актера Валерия Браги. Герострат блестяще играет на человеческих слабостях — тщеславии, страстях, эгоизме, чтобы использовать их в своих целях. Такой умелый современный манипулятор, всеми способами реализующий свое кредо: «Делай что хочешь, богов не боясь и с людьми не считаясь». И применяет при этом вполне современные пиар-ходы: рекламу — распространение авторской книги о сожжении храма, подкуп «избирателей», пропагандистские лозунги, массовые попойки, щедрые посулы...

Но, на мой взгляд, в спектакле Иосифа Шаца главный герой вовсе не Герострат. А единственный принципиальный человек во всей этой истории - судья Клеон (актер Юрий Андрющенко), который пытается утверждать верховенство закона. Но как сохранить себя порядочному человеку, исполняющему свой долг, в городе, насквозь пропитанном ложью, лицемерием и коррупцией? Его жизнь сложна и участь трагична. Герострат в этой версии режиссера проявлен, как лакмусовая бумага, на фоне которой проступают пороки общества. Геростраты были всегда, есть и будут. Но все дело в нас, в том, как мы реагируем на злодеяния. В спектакле эта реакция поначалу показана с отвращением и осуждением, но затем возмущенные сами идут поджигать... здание театра.

Зло заразно хуже гриппа, и вакцину от него еще не придумали. Как подтверждение тому - трагический финал: честнейший Клеон преступает закон, убивая Герострата. Вроде бы судья делает нравственный выбор: можно ли наказать преступника, нарушая закон, если нет другого пути. И на возглас Клеона: «Впервые в жизни я убил человека» человек театра, на глазах которого творится преступление, утверждает: «Ты привел приговор в исполнение!».

Быть может, в этой реплике нашего современника скрыт ответ на вопрос: почему до сих пор не перевелись геростраты? Мы на протяжении тысячелетий продолжаем отвечать злом на зло... Конечно, надо давать отпор. Но ежели оно таким образом не искоренено до сих пор, значит, что-то совершаем не так...Ведь современник Горин написал пьесу о нас... И спектакль Иосифа Шаца апеллирует к ассоциациям, связанным с сегодняшним днем.

«Наш театр попытался прочесть эту пьесу, как историю о безумных амбициях, тщеславии, чудовищном лицемерии, жажде любви и отчаянной тоске по торжеству справедливости», – говорит режиссер спектакля. – Драматургия Григория Горина – тот счастливый случай, когда словам тесно, а мыслям просторно. Это один из немногих авторов, в пьесах которого, кроме безусловных литературных достоинств, еще и россыпь интереснейших ролей. Ставить, играть в них одновременно – удовольствие и экзамен для любого театра».

Режиссер выделяет главную нить разговора — о власти. Какова она — созидательна или разрушительна? С одной стороны, есть власть закона. С другой — власть, которая нужна правителю Тиссаферну (Геннадий Бояркин), который по ходу пьесы то клянется на книгах закона, то футболит ими, как мячиком. A на вопрос Kлеона, зачем он скупает записки Герострата, которого приказал забыть, повелитель Эфеса ответствует: «Я закон написал, и я могу с ним делать все, что захочу». «Пренебрежение законом ведет к преступлениям. - комментирует режиссер. - И эта простая мысль как нельзя лучше имеет отношение и к нашей реальности. Если законы не работают — их следует переписать. Но нельзя пренебрегать теми, что есть. Если их игнорировать, то высший судья становится преступником, преступник героем, власть начинает договариваться с криминальными элементами. Для жрицы храма Артемиды власть — это божество, которому она поклоняется. Но суть в том, что это божество - всего лишь инструмент для собственного благополучия. И потому народ ничто и безликая масса для такой религиозной идеи».

В спектакле нет деления на отрицательных и положительных героев. И в этой пьесе каждый из персонажей делает для себя определенный выбор. Выбор Клементины (Вера Марьянчик - Руслана Гончарова), отдавшейся Герострату, дает возможность ощутить себя такой, какой она стремится быть. То же происходит с Геростратом, который говорит: «Я устал, мне надоело прозябать, понял, что могу жить по-другому». Аналогично Герострату, многие наши современники замахиваются на законность, занимаются разрушением и точно так же пренебрегают интересами народа. Геострат, уничтожив храм, разрушил все храмовые ценности: соблюдение традиций, почитание отца и матери и т. д. Он говорит: «Ничего этого больше не нужно. Я буду вашим отцом и учителем!».

В спектакле нет ничего случайного, каждое слово разобрано с точки зрения его смысловой сути. Выстроено от первого до последнего звука.

Потому, очевидно, зритель c интересом наблюдает за коллизией пьесы и за трансформацией персонажей. Клеона, утверждающего закон высшей ценностью. Клементинoй, говорящей о главенстве любви и о том, что во имя этого чувства можно пойти даже на преступление. Верим мы Тиссаферну, считающему, что высшее благо — власть кресла.

Герострат представлен человеком, убежденным в своей правоте. Он не кается и повествует о своем преступлении, как о некоем новом миропорядке. «И даже видавший виды верховный судья Клеон в недоумении твердит: «не могу понять, как, он не боится смерти?»

Мотив, если хотите, очень схож с размышлениями героя Достоевского: «Тварь я дрожащая или право имею?». Можно с осторожностью сказать, что Герострат — своеобразный вариант Раскольникова.

Сценография (Юрий Матей) тщательно продумана и помогает ощутить эпоху. От храма Артемиды осталась центральная колонна высотой около 30 метров. Режиссеру и художнику-постановщику хотелось показать, что даже если от эпохи остался просто кусок стены, он тоже способен «говорить» «Но, поскольку у нас была задача обозначать, где происходит место действия: в тюрьме, в суде, на площади, мы сделали стены кружащимися. Разворачивая их, перемещали героев в ту или иную точку».

В спектаклях Иосифа Шаца нет рецептов на все случаи жизни. По твердому убеждению режиссера, искусство театра - не в том, чтобы раздавать советы. Его задача — говорить, предлагать зрителю подумать, эмоционально включиться в происходящее. А все попытки превращать театр в некую повивальную бабку, способствующую рождению нового человека, бесполезны. «Миссия искусства — повернуть зеркало жизни в сторону зрителя».