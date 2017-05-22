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«Восточный бизнес» делает успехи

№ 6 (1172) 17 февраля 2017

В кинотеатре «Patria -Loteanu» 2 февраля состоялась премьера художественного фильма «Восточный бизнес» молдавского режиссера Игоря Кобылянского. Это совместный проект кинематографистов Молдовы, Румынии и Литвы.

 

Международная премьера «Восточного бизнеса» прошла в ноябре прошлого года в Таллинне на кинофестивале «Темные ночи». Форум считается одним из крупнейших в Северной Европе. А с 2014 года обладает категорией класса «А», в которую входят 15 самых престижных фестивалей мира, получивших аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). То есть, котируется наравне с Каннами, Берлином, Венецией, Москвой. Так вот: в Таллинне лента удостоилась призов сразу в двух номинациях. Награду за лучший сценарий получил Игорь Кобылянский: «за поучительную и полную юмора поездку по абсурдным жизненным ситуациям», как сказано в комментарии жюри. Приз за лучшую мужскую роль разделили «деловые партнеры» по сюжету Ион Сапдару и Константин Пушкашу. Ион Сапдару родом из Молдовы, работает в Румынии. Константин Пушкашу — актер Национального театра в Яссах, это его дебют в кино.

 

Как рассказала сопродюсер Валентина Юсупходжаева, сценарий был написан еще десять лет назад. Первые средства поступили из Национального центра кинематографии Румынии. Но сумма была не очень значительной, необходимые финансы пришлось искать долго. И только летом 2014 года приступили к съемкам в Румынии.

 

Сам процесс кинопроизводства произошел стремительно - всего за 24 съемочных дня. «По мировым стандартам это очень сжатые сроки, - комментирует продюсер. - Особенно учитывая то, что было 50 объектов съемки. Приходилось очень быстро передвигаться с места на место, и группа работала как часы, чтобы уложиться в срок. Такой график получился из-за небольшого бюджета фильма — официально 660 тысяч евро».

 

Это первый молдавский фильм, снятый в жанре «роуд-муви»: действие происходит во время путешествия, и в пути герои попадают в разные ситуации. Жанр считается сложным из-за необходимости снимать большое количество объектов. И бывает, что они находятся на значительном расстоянии друг от друга.

 

На какие рынки рассчитан «Восточный бизнес», как планируется его продвижение? «Любой фильм, имеющий хороший потенциал, первым делом проходит через международные фестивали, - объясняет Валентина Юсупходжаева. – Дистрибьютор нашей ленты - российская компания «Антипод», - над этим работает. Фильм уже приглашен на несколько кинофорумов: LET’S CEE Film Festival в Австрии, Cairo International Film Festival (секция «Панорама»), Sokołowsko Festiwal Filmowy Hommage à Kieslowski, и другие. Наша компания является обладателем прав на территории Молдовы».

 

Фильм «Восточный бизнес» с субтитрами на русском языке с 3 февраля  демонстрируется в кинотеатрах Кишинева.

5160 Автор: Татьяна МИГУЛИHА
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