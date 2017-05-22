Компания Zernoff сообщает факты о контракте с Apa-Сanal Chisinau и об экологической безопасности завода по производству спирта

В понедельник, 13.02.2017 г., телеканал PublikaTV распространил информацию об упущенной прибыли в размере 27 млн леев и об ущербе в 10 млн леев, понесенном Apa-Сanal Chisinau вследствие переработки промышленных отходов со спиртзавода на Мунчештском шоссе.

Со ссылкой на генпрокуратуру, ведущую следствие по двум уголовным делам, в новостном блоке телеканала сообщалось, что «сотрудники спиртзавода ежедневно нелегально сбрасывали в очистные сооружения сотни тонн отходов, виновным грозит штраф до 40 тыс. леев или до трёх лет тюрьмы». А также, что за загрязнение окружающей среды «экономическому агенту грозит штраф до 150 тыс. леев».

Компания Zernoff, которой принадлежит завод по производству спирта, расположенный на Мунчештском шоссе, отправила соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру, в котором попросила подтвердить озвученные телеканалом выводы следствия. И если таковые имеются, сообщить – почему об этом не проинформирована администрация компании. По официальной информации, уголовные дела открыты на работников Apa-Сanal Chisinau, а компания Zernoff предоставила все запрошенные данные, к которым у прокуратуры не было никаких претензий. Ранее компания воздерживалась от комментариев сложившейся ситуации, чтобы не влиять на ход следствия. Однако в связи с озвученной телеканалом информацией компания считает необходимым изложить общественности факты по этому делу и заявить о полном соответствии своих действий контракту с Apa-Сanal Chisinau, экологическим нормам и законодательству РМ.

В сентябре 2016 жители практически всех микрорайонов муниципия Кишинэу почувствовали отвратительный запах, источником которого жители столицы сочли муниципальные очистные сооружения. Примэрия и руководство Apa-Canal Chisinau за короткий отрезок времени предложили, как минимум, три различных объяснения происходящему, обвинив во всем ближайший спиртзавод. В итоге они остановились на версии аварии на очистных сооружениях, произошедшей из-за переработки водного фильтрата зерновых отходов. Виновников аварии должно выявить следствие.

Завод по производству спирта Zernoff осуществлял вывоз на очистные сооружения по контракту с Apa-Canal Chisinau водного фильтрата зерновых отходов много лет. В действующем договоре Apa-Canal Chisinau, исходя из своих внутренних регламентов и нормативов расчета стоимости услуги, установил для спиртзавода максимальный повышающий коэффициент и взимал плату по самому высокому тарифу. За предыдущие годы по этому контракту компания заплатила Apa-Canal Chisinau 9,5 млн леев. Поставки отходов шли по согласованному графику вплоть до происшествия в сентябре. При этом благодаря модернизации, проводимой в последние годы на спиртзаводе, концентрация фильтрата постоянно снижалась, что существенно упростило его переработку очистными сооружениями.

Начиная с октября 2016 г., завод по производству спирта Zernoff перешел на замкнутый цикл производства. Чтобы запустить этот процесс, компания инвестировала 7 млн евро, вместе с партнерами из Германии установила самое современное оборудование и внедрила инновационные технологии. Это позволило увеличить производство из водного фильтрата зерновых ценного высокопротеинового продукта для комбикормов DDGS, который компания экспортирует в Израиль, Турцию, Румынию и другие страны. Новая технология также позволила существенно сократить объем и повысить степень очистки жидкой фракции, которая теперь подается обратно в производство для дальнейшего перемешивания с новым сырьем. Замкнутый технологический цикл производства на предприятии соответствует всем экологическим нормам ЕС. Это позволяет дополнительно сэкономить и около 3 млн леев в год, которые выплачивались последние несколько лет по контракту Apa-Canal Chisinau.

Благодаря инвестициям в модернизацию завода по производству спирта Zernoff в течение последних лет существенно выросло качество и мощность производства. Некоторое новое технологическое оборудование, например, ректификационная колонна, является уникальным для стран СНГ и Восточной Европы. Полностью решена задача переработки и сбора побочных продуктов. Так, при помощи современного оборудования, произведенного в Дании, компания собирает весь углекислый газ, выделяемый при производстве спирта, и продает его предприятиям пищевой промышленности Молдовы и Румынии.

За счет установки специальных фильтров-конденсаторов на линии сушки влажных остатков зерна, компании удалось примерно на 80% снизить интенсивность запаха и водяного пара – которые время от времени чувствуют, в основном, работники предприятия и жители домов, прилегающих к промышленной зоне. Как и у других предприятий, перерабатывающих зерно, этот запах примерно такой же, как у комбинатов хлебопродуктов, хлебопекарен и пивоварен. Предприятие регулярно отбирает пробы воздуха и водяного пара, их анализ проводят лаборатории Академии Наук Молдовы. Результат с большим запасом укладывается в самые строгие экологические нормы.

Предприятие сертифицировано по международной системе качества и безопасности ISO 9001 и проходит ежегодные аудиты немецкими и румынскими независимыми сертифицирующими органами, что гарантирует полную безопасность производства для окружающей среды. Более того, даже дождевая вода с территории предприятия не попадает в реку Бык, находящуюся на расстоянии около 500 м. На заводе выстроена автономная ливневая система. Дождевая вода предварительно собирается в специальный коллектор на территории предприятия, а затем, после контроля, доставляется в городские очистные сооружения.

Для лучшего информирования общественности об экологической безопасности завода по производству спирта компания Zernoff приняла решение инициировать независимую экологическую экспертизу всего цикла производства. Результаты этой экспертизы будут полностью открытыми и предоставлены СМИ и другим заинтересованным сторонам.

Завод по производству спирта и водки Zernoff начал работать в Кишиневе с 2001 года. На производстве работает 250 человек, еще около 500 человек работает в подразделениях по производству и поставке зерновых, логистике и продаж готовой продукции. Предприятие располагает современной лабораторией контроля качества и сертифицировано по системе качества ISO 90001 и системе безопасности пищевых продуктов HACCP. Готовая продукция Zernoff сертифицирована по стандартам ЕС и экспортируется более чем в 30 стран всего мира. Только за 2016 год компания обеспечила около 22 миллионов Евро поступлений от экспортных операций в бюджет Республики Молдова.