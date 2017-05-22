Молдавские экспортеры мяса надеются, что аттестация их предприятий Россельхознадзором на право возобновления поставок продукции в Россию будет проведена оперативно.

С начала февраля Россельхознадзор ввел статус «приостановлено вследствие отсутствия экспорта» в отношении пяти поставщиков мяса из Молдовы: IDT din Bardar, Antadro, Gavris-Prim, Lamos-Carne и Navelina. Причиной изменения статуса стало то, что «предприятия 18-36 месяцев не поставляют продукцию в РФ, из-за чего не проводился пограничный ветеринарный контроль продукции и мониторинг». Кроме того, ведомство «не располагает информацией о результатах проводимых в РМ надзорных мероприятий в отношении предприятий и их продукции, что приводит к невозможности оценить риски». Экспорт может быть возобновлен лишь по результатам инспекции предприятия компетентным в области ветеринарного надзора органом РМ и анализа предоставленного в Россельхознадзор акта проверки. При этом ведомство напомнило о том, что если предприятия из третьих стран не осуществляют экспорт в РФ на протяжении трех и более лет, то они вообще будут исключены из соответствующего реестра.

Пять упомянутых предприятий не поставляют продукцию в Россию с августа 2014 года – с момента, когда Россельхознадзор ввел ограничения на экспорт мяса и мясопродуктов из Молдовы после подписания соглашения об ассоциации и свободной торговле РМ-ЕС. Изначально запрет действовал в отношении всех молдавских экспортеров, но впоследствии трем из них (Mistor-Bras, Hanuco, Tеhnostеl-Car) доступ на российский рынок был разблокирован.

Директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов ANSA Георге Габери заверил, что возглавляемое им ведомство проведет опрос среди производителей мяса, чтобы выявить всех заинтересованных в возобновлении поставок в Россию. Затем агентство проведет инспекцию потенциальных экспортеров. Результаты будут отправлены в Россельхознадзор. После этого, вероятно, санитарно-ветеринарную миссию из России пригласят посетить Молдову с целью проведения инспекции.

Георге Габери предположил, что инспекторов российского ведомства пожелает принять большое количество производителей. И отметил, что сейчас – удобный момент для ревизии торговли продуктами животного происхождения между Молдовой и Россией в принципе. На данный момент Россельхознадзором аттестовано на экспорт в нашу страну более двух сотен предприятий-производителей молочной продукции, мясных и рыбных консервов. «По умолчанию» предполагается, что агентство ANSA автоматически признает сертификаты Россельхознадзора. Между тем, нормативная база ANSA, гармонизируемая со стандартами Евросоюза, также предусматривает в ряде случаев проведение инспекции предприятий-экспортеров. Молдавские санитарно-ветеринарные инспекторы последний раз проводили обследование российских предприятий в далеком 2009 году. Возможно, пришло время обеим сторонам «обнулить счетчик» и начать взаимодействие «с чистого листа» - с выраженным стремлением к паритету в торговле продуктами животноводства.

По словам директора фирмы Navelina Валериу Хартии, письма в санитарно-ветеринарные ведомства России и Молдовы с просьбами о проведении инспекции и открытии доступа на российский рынок экспортеры мяса начали писать сразу после введения эмбарго. Но тщетно. В итоге, многие из них перестали рассматривать возможность поставок мяса в Россию в качестве фактора своего бизнеса. Однако это не значит, что перспектива экспорта на российский рынок им не интересна. Даже с учетом высоких ввозных пошлин молдавским животноводам были бы выгодны поставки товарных излишков замороженной и охлажденной свинины в РФ. Из-за этих излишек на внутреннем рынке Молдовы цены второй месяц стагнируют.