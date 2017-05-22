Иностранные инвесторы не хотят жить в «стеклянном замке»

Интервью корр. «ЛП» с председателем Ассоциации иностранных инвесторов Молдовы FIA, спикером правления СП Sudzucker Moldova Александером Косс

«ЛП»: - Имя спикера правления Sudzucker Moldova у многих всегда ассоциировалось с важной ролью в деятельности FIA. Теперь Вы – председатель ассоциации. Что изменится в работе организации?

- Действительно, Sudzucker Moldova стоял у истоков FIA, наша компания была соучредителем ассоциации, создание которой было сопряжено с трудностями объективного и субъективного характера. На начальном этапе нам пришлось столкнуться с непониманием и даже сопротивлением властных институтов. Однако со временем даже скептикам и критикам пришлось признать, что эффект от конструктивного диалога государственных функционеров и менеджеров крупнейших компаний с иностранным капиталом в сфере улучшения делового климата в стране может быть очень высок. Ведь в компаниях-членах FIA собраны и взращены наиболее квалифицированные специалисты всех основных направлений бизнеса: производство товаров, коммуникационные, гостиничные услуги, IT, маркетинг, финансы, аудит и т.д. Очевидно, что этот потенциал может и должен быть использован госструктурами в процессе формирования рамочных условий, стимулирующих развитие бизнеса. Который, собственно, и обеспечивает рост экономики страны и повышение благосостояния ее народа.

Поэтому в должности председателя FIA я приложу все усилия к активизации диалога между государством и бизнесом. Думаю, что в рамках FIA мы вернемся к практике формирования экспертных групп по целевым бизнес-направлениям. Представитель FIA традиционно является вице-председателем Конфедерации патронатов. Кроме того, FIA впервые возглавила рабочую группу по привлечению инвестиций в Экономическом совете при премьер-министре. Одна из приоритетных задач – найти форму для обеспечения экспертного мониторинга законопроектов, предлагаемых непосредственно депутатами парламента, на предмет их влияния на экономику Молдовы и возможных рисков для нее.

«ЛП»: - Когда Вы упоминаете о рисках, сразу возникает несколько базовых ассоциаций. Одна из них – геополитика, как минимум по семантике термина в его современной версии находится неподалеку от иностранных инвестиций.

- На деятельность FIA не влияет фактор геополитики. Ассоциация не получает финансирование ни от Еврокомиссии, ни от Госдепа США, ни от ЕврАзЭС. Бюджет организации формируется исключительно за счет членских взносов предприятий-участников. Соответственно, расходуется он исключительно на проекты, представляющие общий, а вернее – общественный интерес. География FIA достаточно обширна. В ассоциации представлены компании из наиболее развитых стран ЕС – Франции, Германии, Австрии. Но наряду с «западным кластером», в FIA активно присутствуют и «дальневосточные», и «южные», и «восточные» участники – предприятия из Японии, Турции и Украины. Конечно, во всех странах есть национальная специфика ведения бизнеса. Однако она не является источником противоречий, а наоборот – привносит дополнительный опыт и знания. При этом основа, «общий язык» - это универсальные модели построения эффективного бизнеса. Отсюда берет начало наш системообразующий принцип: FIA аполитична. В этом наше базисное отличие от других деловых сообществ Молдовы с определенными политическими интересами.

«ЛП»: - Что, в таком случае, важнее всего для внесистемной FIA в процессе взаимодействия ассоциации с властью и гражданским обществом?

- Для нас, прежде всего, важна стабильность в стране – вне зависимости от устройства ее государственной системы. Есть высокоразвитые в экономическом и гуманитарном плане президентские, парламентские республики и даже просвещенные монархии. Но процветание государств различного типа всегда зиждется на стабильности законодательно закрепленных и реально применяемых рамочных норм деятельности экономики. А также на обоснованной активности предпринимательства. Когда крупнейшие инвесторы еще и сплочены на основе общих ценностей, универсальных принципов и транспарентных интересов – с этой «мягкой силой» придется считаться любой разумной правящей элите. Цивилизованный бизнес-класс, системные инвесторы всегда будут стремиться к тому, чтобы «поле», в котором они работают, по человеческому потенциалу, интеллектуальному уровню и уровню благосостояния населения приближалось к максимально высокому стандарту. Нам не нужно недовольство гражданского общества, способное вылиться в разрушительные протесты. Те, кто реализуют долгосрочные бизнес-проекты, не хотят жить в «стеклянном замке», который однажды могут вдребезги разнести камни, брошенные отчаявшимся народом, или разрушить утратившие связь с реальностью коррупционеры во власти.

«ЛП»: - Однако, подобных рисков в Молдове много и со временем их, к сожалению, не становится меньше. В чем надежда?

- Ключевой момент состоит в том, что работники предприятий иностранных инвесторов в Молдове – это в подавляющем большинстве люди, удовлетворенные условиями труда и качеством жизни. У нас фактически отсутствует текучесть кадров. Наше устойчивое развитие со временем распространяется и на наших деловых партнеров, смежников, поставщиков ресурсов и услуг В2В. И еще – наши инфраструктурные проекты, налоги и благотворительность, пусть медленно, но верно конвертируются в реальные факты улучшения жизни в тех населенных пунктах, в которых расположены наши предприятия.

Ассоциация иностранных инвесторов Молдовы FIA –

это сообщество 16 крупнейших компаний с иностранным капиталом. Общая сумма инвестиций за период их деятельности достигает $700 млн. На предприятиях компаний-членов FIA работает более 10 тыс. человек.

«ЛП»: - То есть, надежда на прогресс в одном отдельно взятом селе, городе – и далее везде. Нет ли в этом противопоставления и, в конечном счете, противоречия между «хвостом и головой»?

- На уровне FIA такого противоречия нет. Предприятия-члены достигают консенсуса постоянно, даже когда их мнения изначально не совпадают, когда присутствует конфликт интересов. Всегда можно восстановить необходимый и разумный баланс. Не было случая, чтобы проблема зависла без решения. И еще один важный момент – мы ни в коем случае не отделяем и не противопоставляем себя молдавскому бизнесу. Мы улучшаем предпринимательскую среду для всех. Есть единая логика, единый алгоритм успешного бизнеса – он космополитичен. У многих иностранных инвесторов-членов FIA более чем десятилетний опыт работы в Молдове. Это уже без натяжек и политкорректных экивоков – отечественный, причем успешный бизнес. Никто не обанкротился и не ушел из страны. У всех у нас в Молдове системный бизнес: с развитой материально-технической, производственной, маркетинговой инфраструктурой. Это не простая коммерция прошлого века в духе купил-перепродал-ушел.

«ЛП»: - Как это соотносится с заявлениями отдельных представителей власти о сокращении потока иностранных инвестиций, в частности, в прошлом году?

- Необходимо четко представлять разницу между выводом средств, оттоком иностранного капитала из страны и снижением прироста иностранных инвестиций. К примеру, в 2015 году компания Sudzucker инвестировала почти 10 млн евро в строительство установки по производству биогаза на сахзаводе в Дрокии. Этот факт, безусловно, отразился на общем показателе прироста иностранных инвестиций в РМ. А в прошлом году компания таких больших инвестиционных проектов не реализовывала. Были другие, важные задачи, но меньшего масштаба. Сходные процессы, проходили и в некоторых других компаниях с иностранным капиталом. В итоге – общее снижение прироста инвестиций. Но в текущем году мы планируем инвестировать более 3 млн евро, в том числе и в третий блок когенерации электроэнергии на биогазовой установке в Дрокии. Насколько мне известно, инвестировать в строительство производственных объектов в РМ планируют также и некоторые другие компании. Соответственно, показатели прироста инвестиций по итогам 2017 года могут существенно измениться. Проблема экономики Молдовы в том, что она, увы, сравнительно мала. Реализация или приостановка всего одного-двух инвестиционных проектов могут заметно изменить общую картину. Однако, на основании подобных единичных фактов вряд ли имеет смысл делать далеко идущие выводы. И наоборот, совместными усилиями бизнес-сообщества и госинститутов необходимо настойчиво и кропотливо создавать предпосылки для того, чтобы в долгосрочной перспективе заметные инвестиционные проекты в Молдове ежегодно исчислялись не единицами, а десятками и сотнями.

«ЛП»: - Что для этого необходимо прежде всего?

- Банально, но факт – деньги любят тишину и стабильность. Мы в FIA привыкли в определенном смысле к тому, что ветви власти, госинституты и даже политические элиты в РМ фактически демонстрируют сходное отношении к тем или иным экономическим процессам. Доктринальные различия давно стерлись. Реальны лишь конфликты личных или групповых конъюнктурных интересов – с видимым, более-менее ярким политическим декором и популистской риторикой. Однако для несведущих наблюдателей из-за рубежа ситуация зачастую видится иначе. Для новых, потенциальных инвесторов из той же Германии, статья во влиятельной газете Deutsche Allgemeine Zeitung о социально-политической нестабильности в Молдове, о «кражах века» и разгуле коррупции вполне может стать поводом повременить с реализацией проектов в этой стране на несколько лет. Пока государственный механизм не отрегулируется, а общество – не успокоится.

«ЛП»: - Иностранные инвесторы намерены в унисон с «власть имущими в захваченном государстве» сообщать миру о том, что дела в этом самом государстве «идут на лад»?

- Никому из политиков, ни одной из ветвей власти в Молдове не удастся использовать FIA в качестве «полезного попутчика» в процессе достижения конъюнктурных целей. Мы готовы участвовать в работе любых консультативных советов, но лишь в качестве независимой экспертной организации – с целью поиска наилучшего решения для инвесторов, экономики и народа Молдовы. Эту возможность мы использовали всегда – и всегда будем использовать. Но, опять-таки, не в качестве «стимулятора имиджа» того или иного госучреждения, той или иной ветви власти. Это всем необходимо четко осознавать.

«ЛП»: - А чем же реально FIA готова помочь властям Молдовы?

- В том, что относится к регулированию и экономическому стимулированию, в этом мы – профессионалы. В том, что касается реформы юстиции, госуправления, регионального администрирования мы можем высказать свое мнение, но вместе с тем – настоятельно рекомендуем госструктурам работать с международными экспертными организациями. Они способны обеспечить мониторинг соблюдения законности в деятельности правоохранительных органов, прокуратуры и судов. И еще – имеет смысл транслировать опыт корпораций на деятельность госаппарата. У нас в Sudzucker Moldova, например, один технический директор на два однотипных сахарных завода. Содержать в такой небольшой стране, как Молдова, такой огромный штат чиновников, пусть и с мизерной зарплатой – непозволительная роскошь. От таких больших админрасходов обанкротился бы любой бизнес. Тем более, суть работы значительного числа госуправленцев в лучшем случае заключается в поиске себе и другим занятости вне зависимости от ее пользы, в худшем – в выстраивании коррупционных схем, разрушающих экономику. На выходе мы порой имеем взрывчатую смесь неуемной энергии, алчности и некомпетентности.

«ЛП»: - С реформы какой области взаимодействия бизнеса и государства, на Ваш взгляд, стоит начать?

- Таких областей много. О некоторых из них, в частности – юстиции в экономической сфере, - мы уже упомянули. Очень большая проблема – архаичный Трудовой кодекс. Увы, в данном случае мы имеем дело с единодушием некоторых представителей властных институтов и профсоюзов. В контексте электоральной целесообразности они пытаются сохранить устаревшие, но в чем-то и для кого-то привлекательные клише - популистские по сути своей и деструктивные в реальности. К примеру, мы «по-советски» все еще не можем уволить пьяницу «с выслугой лет» без согласия «сердобольного» профсоюза. Очевидно, что необходимость оздоровить систему трудовых отношений давно назрела.