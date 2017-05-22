Дорожная карта сближения

Решить застарелые проблемы в двусторонних отношениях, придать новый импульс процессу сближения двух стран призваны документы, подписанные Молдовой и Украиной в ходе официального визита премьер-министра Павла Филипа в Киев.

Главный из них – это Дорожная карта развития молдавско-украинского сотрудничества на 2017 год. Одно из ключевых решений - ввести совместный контроль на международных пунктах пропуска Первомайск-Кучурган, Маяки-Паланка-Удобное и Джурджулешть-Рени. Естественно, за счет привлечения выделенных Европейской комиссией средств,

О необходимости введения совместного контроля на всех пунктах пересечения границы говорится очень давно. Но часть из них расположены на территории непризнанной ПМР, что создает сложности в реализации планов Кишинева и Киева.

Первым должен стать пункт пропуска Первомайск-Кучурган, и в ближайшее время страны должны начать подготовку протоколов для запуска такого совместного контроля еще на двух пунктах.

При этом в документе никак не отражен тот факт, что пункт Первомайск-Кучурган также находится на границе непризнанной ПМР и Украины, и там присутствует третья сторона, - приднестровские таможенники и пограничники. Поэтому вопрос из категории «удобство для граждан и хозяйствующих субъектов» автоматически перемещается в политическую плоскость. И «зависает» там на неопределенное время.

Правда, судя по сообщениям украинских СМИ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман был полон оптимизма и пообещал ввести совместный контроль на всех пунктах до конца 2017 года. И в эти же сроки решить еще одну застарелую проблему - демаркации государственной границы.

Напомним, что Соглашение о границе между Молдовой и Украиной было подписано в 1999 году, однако некоторые участки до сих пор остаются спорными. В январе 2010 года Кишинев и Киев начали процесс демаркации границы, общая протяженность которой составляет 1222 км. Эти работы осложняются в связи с непризнанным статусом Приднестровья, протяженность украинской границы с которым составляет 452 км. В процессе принимает участие миссия EUBAM, но завершить демаркацию пока никак не удается.

Тем не менее, пограничные ведомства Молдовы и Украины договорились о технологических принципах организации обмена информацией о лицах и автомобилях, пересекающих молдавско-украинскую государственную границу, и совместном пограничном контроле на пунктах пропуска. Соответствующие протоколы (это второй документ данного официального визита) были подписаны между Департаментом пограничной полиции Молдовы и Государственной пограничной службой Украины.

В чем украинский премьер был неподдельно искренен, так это в благодарности от всех предпринимателей соседней страны, которую он высказал Павлу Филип. «Хочу, господин премьер-министр, поблагодарить Вас за то, что Вы приняли решение после нашего общения снять торговые ограничения», - сказал Гройсман.

Речь о том, что 13 мая 2016 года вступило в силу постановление правительства Молдовы от 6 мая «О введении торговых мер по защите внутреннего рынка», согласно которому до конца года были введены квоты на импорт украинских мясомолочных товаров и цемента, а также таможенные пошлины в размере 10%-20% сверх них. С 1 января 2017 года это постановление перестало действовать.

На просьбу прокомментировать последствия прекращения действия защитных мер для молдавских производителей руководитель одного из молокозаводов, который за период действия запрета запустил целый ряд новых продуктов (рассольный сыр «Моцарелла», сыр 35-процентной жирности из цельного молока, масло 82,5% в коробочке-масленке и ряд других) мрачно сказал: «А что, это еще как-то надо комментировать?». Другие собеседники просто отказались говорить на эту тему.

В Дорожной карте перечислены восемь вопросов, решению которых в текущем году будет уделяться особое внимание. Помимо вышеназванных, это также давно «зависший» вопрос молдавской собственности в Украине, сотрудничество в области энергетики и др.

Еще один из пунктов этого соглашения - о создании рабочей комиссии, которая будет заниматься вопросами урегулирования экологического состояния реки Днестр и влияния гидроэнергетики на экосистему ее бассейна.

Молдавская сторона крайне обеспокоена планами Украины по строительству шести гидроэлектростанций на Днестре. Ранее группа молдавских и украинских экологических организаций направила в ЕС, ОБСЕ, ООН и другие международные организации письмо с жесткой критикой планов Киева. В нем отмечалось, что реализация украинских намерений приведет к засухе и повышению температуры в регионе, а значит к еще большему обмелению реки, которая служит основным источником воды для 3 млн жителей Молдовы и более 1 млн жителей Одесской области.

«Украина, в свою очередь, обеспокоена загрязнением Днестра из-за крайне неудовлетворительного состояния очистных сооружений в г. Сороки и негативной ситуации с промышленным загрязнением р. Киргиж-Китай на территории Молдовы. Мы инициировали принятие решения о совместном обращении к ЕК по привлечению партнеров из Европейского Союза к поиску путей привлечения технологий и финансированию работ по ликвидации загрязнения Днестра. Наши коллеги из Молдовы поддержали такую инициативу», - парировал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

На встрече премьер-министра Молдовы с президентом Украины Петром Порошенко была достигнута договоренность о том, что в мае-июне 2017 года состоится заседание молдавско-украинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в ходе которого будут обсуждаться вопросы активизации несколько притормозивших в последнее время торгово-экономических связей. Хотя в целом по итогам 2016 года, заявил Порошенко, зафиксирован рост товарооборота между нашими странами.

Президент Украины также высказался о введении совместных пунктов и завершении демаркации границы, отметив, что был инициатором этой темы еще в 2009 году, когда занимал пост министра иностранных дел. Отметив, что это необходимо, «чтобы максимально упростить пересечение границы для украинских и молдавских граждан», Петр Порошенко первым возможным пунктом совместного контроля назвал Паланку. Что не может не вызвать одобрения у граждан Молдовы, поскольку этот переход является основным на направлении к черноморским курортам Одесской области.