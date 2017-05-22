Расчеты и просчеты «экологического сбора»

Плата за загрязнение окружающей среды уже второй месяц будоражит бизнес. До 25-го февраля т.г. предприятия обязаны исчислить и уплатить ее в бюджет за январь. Однако кто должен рассчитывать плату и на основе чего — пока не очень ясно.

Предложенный министерством финансов механизм достаточно схематичен. Раньше плату рассчитывали и взимали при пересечении товара на границе, сейчас это в компетенции самих предприятий. Они должны оценить и измерить объем товара, от которого будет исчислена плата за загрязнение окружающей среды.

Вопросов в связи с новой процедурой у предприятий появилось много. Например, при завозе продукции с разными видами упаковки. Скажем, мобильных телефонов или медицинских препаратов, которые могут упаковываться и в бумагу, и в пластик. Как в таком случае предприятию производить расчет сбора, учитывать все виды упаковки, или только одну из них? И какую упаковку при этом брать за основу расчета - внутреннюю или внешнюю?

Есть неясности и с основной единицей расчета платы – объемом упаковки. Надо анализировать упаковочный лист, и не всегда в нем есть подобная информация. Вопросы не возникнут, если это продукт питания, на нем указан его вес. А если это промышленные товары, те же мобильные телефоны, к примеру, то такого показателя на упаковке нет. Как его рассчитывать и на основе чего — механизм не прописывает.

Не всегда понятно, и где найти информацию о товарах, по которым взимается сбор, в зависимости от их вида и таможенного кода. Или об упаковке и типе пластика или картона. В соответствующем приложении к закону перечисляются типы товаров, по которым будет взиматься сбор, и их номенклатурные коды. Например, пластмассы и изделия из них. Их множество, и многие не вписываются в упомянутые номенклатурные коды. Есть еще сборы, связанные с вредными выбросами в атмосферу и воду. И здесь ни бухгалтер не сможет правильно исчислить размер платы, ни налоговик проверить правильность расчета, говорят специалисты.

Есть и другие неучтенные нюансы в обновленном законе о плате за загрязнение окружающей среды. Скажем, если предприятие завозит упаковку, здесь ее заполняет и вывозит товар на экспорт. В Молдове ее не используют, поэтому логично, чтобы предприятие, уплатившее налог, при экспорте имело возможность произвести зачет, так как здесь тара не загрязняет окружающую среду. Однако этот момент в документе не прописан.

Согласно закону, в случае, если товар уходит на экспорт, сбор не взимается. В то же время предприятие должно заполнить отчет, указать в нем объем произведенной продукции и оценить сумму «экологического сбора». Вероятно, это необходимо для статистики, однако заметно добавляет работы предприятиям, точнее, бухгалтерам.

Эти проблемы были подняты в ходе конференции «Законодательные перспективы 2017: новости и сюрпризы», которая прошла недавно в Кишиневе. Мероприятие организовала компания KPMG Moldova в сотрудничестве с Vernon | David. Соорганизатором выступила Ассоциация европейского бизнеса (ЕВА). Такие конференции дают возможность бизнесу обсудить возникшие по налоговым нововведениям проблемы напрямую с руководством минфина.

В январе был опубликован приказ ГГНИ об утверждении формуляра декларации по плате за загрязнение окружающей среды. Но налогоплательщики говорят, что его сложно заполнять, так как не до конца понятно содержание самого закона. Не помогла им и организованная в конце января минфином встреча. Вопросы остались.

Вице-министр финансов Вероника Врагалева на конференции объяснила, что для налоговиков это тоже «новый налог и своеобразный вызов». Так как изменения в закон не обсуждали в контексте налоговой политики на 2017 год и внесли их в последний момент, пришлось спешно разрабатывать подзаконные акты. «Пока плата обсуждалась на макро-уровне, но на основе замечаний и предложений бизнеса по ее расчету, оплате и декларированию мы пересмотрим концепцию», – обещала она.

Список с предложениями члены Ассоциации европейского бизнеса в прошлый понедельник передали в минфин. До середины февраля ведомство доработает механизм. ЕВА предлагает в течение определенного периода не наказывать налогоплательщиков за неправильное применение и расчет сбора, пока механизм не будет окончательно доработан. Плюс исключить наказание за вынужденные корректировки.

Члены ассоциации обеспокоены практикой принятия таких сложных изменений налогового законодательства без предварительных консультаций и глубокого анализа последствий. По словам налогового консультанта ассоциации Олеси Гедрович, «такие прецеденты нарушают баланс в диалоге между властями и бизнесом и приводят к принятию изменений, которые плохо продуманы и непонятны для всех участников».

Специалисты KPMG Moldova также рекомендуют не внедрять новые положения о плате за загрязнение окружающей среды, пока не будет разработан и отлажен четкий и справедливый механизм ее расчета. Без включения ее «в общую законодательную концепцию коллективной ответственности» она останется просто дополнительным источником пополнения бюджета. В создании регламента, с одной стороны, должны быть задействованы все субъекты платы за загрязнение окружающей среды, с другой – использованы наработки стран ЕС, которые преуспели в ее внедрении.

Эксперты указывают и на законодательное несоответствие, появившееся в связи с передачей ГГНИ компетенций по администрированию платы за загрязнение окружающей среды. Все налоги, которые собирают налоговики, должны быть перечислены в Налоговом кодексе. Платы за загрязнение окружающей среды в нем нет. И предлагают другие варианты - оплачивать этот налог ежегодно или хотя бы ежеквартально. Или задействовать в процессе расчета платы специалистов Экологической службы, учитывая их знания предмета.

На конференции по традиции обсудили и перспективы налоговой политики на 2018 год. В этом контексте министр финансов Октавиан Армашу подчеркнул гармонизацию национального законодательства с европейским в области акцизов и НДС. В частности, будет пересмотрена система льгот по НДС - сокращена и унифицирована, по опыту ЕС. Сейчас ВБ готовит анализ по НДС, он будет обсужден с рабочей группой по созданию нового НК. Положения по поимущественному налогу, индивидуальному налоговому решению также будут совершенствоваться. И к вопросу об акцизе на золото мы еще вернемся, пообещал министр.