Местных сборов в столице стало больше

Новый перечень и обновленные ставки местных сборов начали действовать в муниципии Кишинэу с начала 2017 года.

Новые местные сборы установлены для магазинов он-лайн (4 тыс. леев в год), торговых посредников (5 тыс. леев в год) и пунктов по предоставлению копировальных услуг (2 тыс. леев в год). Комиссия по экономике, бюджету и финансам муниципального совета предложила добавить к этому перечню и центры продажи автомобилей, действующие при парковках, за исключением фирменных магазинов дилеров, которые импортируют автомобили. Пока еще нет окончательного решения совета по ставке местного сбора для этой категории налогоплательщиков.

Кроме того, комиссия предполагает увеличить ставку местного сбора, который оплачивают собственники АЗС. Сейчас она составляет 12 тыс. леев в год на каждую колонку. Советники предлагают довести ее до 36 тыс. леев в год. В ходе рассмотрения проекта бюджета муниципия Кишинэу на 2017 год во втором чтении эти предложения будут рассмотрены. Другие действующие сегодня ставки местных сборов в этом году советники не намерены корректировать, сообщил председатель экономической комиссии в муниципальном совете Михай Чебан.

При обсуждении проекта бюджета в первом чтении советники-социалисты критиковали его авторов за очень низкий процент собственных доходов муниципия - всего 11%. «Еще 2% планируется получить от выплаты дивидендов предприятиями, в которых есть доля капитала муниципия. При этом 3,278 млрд леев, или 48% - это перечисления из государственного бюджета, а 17% - заимствования из внешних и внутренних источников. Кроме того, не были корректно спланированы собственные доходы муниципия от сбора местных налогов и сборов. Упор делается только на налог на недвижимость», - констатируют социалисты.

«Мы стараемся устанавливать для предпринимателей символические ставки, - парирует Михай Чебан. - Местные сборы не являются для нас источником пополнения бюджета. Это скорее механизм для поддержания налоговой дисциплины, но на таком уровне, чтобы хозяйствующие субъекты не чувствовали их тяжесть и могли развиваться. Тогда мы могли бы получать дополнительные доходы в бюджет не столько от местных сборов, сколько от налогов, которые являются основными».

Он уточняет, что собственные средства муниципального бюджета запланированы в этом году на уровне около 450 млн леев. Основной статьей доходов станет подоходный налог на физических лиц — чуть более 30% от всего объема поступлений. Из них только половина остается в местном бюджете, в соответствии с обновленным Законом о местных публичных финансах. Местные сборы в процентном соотношении составляют чуть менее 3% - около 30 млн леев. В прошлом году в столице были сняты более 200 рекламных щитов. Так что часть «рекламщиков» перестала платить местный сбор. «Ушли» и казино, хотя в проекте на этот год доходы от их деятельности еще продолжают фигурировать (200 тыс. леев).

Другая статья доходов муниципия — сдача в аренду нежилых помещений, находящихся в его собственности. От нее планируют получить около 80 млн леев. Сюда же входит и продажа муниципального имущества, а также земли через аукционы. Как известно, последние два года аукционы по продаже земли не проводились из-за схем по отчуждению решением судебных органов 10 земельных участков. Их рыночная стоимость составляла около 6-8 млн леев.

Михай Чебан подтверждает, что из 74 муниципальных предприятий и АО, в которых есть доля муниципия, платят дивиденды только треть. «Многие из них работают в убыток. Нужно проанализировать все предприятия и решить, что делать с ними дальше, - говорит он. - Кроме того, в них много земли и недвижимости, которые лучше продать, а не сдавать в аренду. Как и подвальные и полуподвальные помещения, на поддержку которых уходит немало средств. В городе таких помещений много. Желающих их приобрести тоже много, но нет соответствующего регламента. Он разработан, но не утвержден тремя комиссиями муниципального совета. Его нужно доработать.