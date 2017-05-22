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Попкорн на экспорт

№ 6 (1172) 17 февраля 2017

Правительство Молдовы впервые включило в перечень предприятий, которые имеют право на отсрочку по уплате НДС и таможенных пошлин сроком до 180 дней на импортируемые сырье, материалы, принадлежности, первичную упаковку и комплектующие изделия, используемые исключительно в производстве товаров на экспорт, малое предприятие Sadro Ursu из Кишинева.

 

Значимость момента в том, что Sadro Ursu SRL, - семейное предприятие, которое действует с 1993 года и производит широкую линейку попкорнов с разнообразными добавками для приготовления в микроволновых печах и на плите (со вкусами сыра, масла, бекона, карамели, ванильного крема, яблока и корицы, шоколада и др.). Это единственный производитель подобной продукции в стране.

 

Кроме этого, фирма изготавливает кукурузные хлопья и палочки (бастонаши), зерна кукурузы обработанные, а также семечки, чипсы и арахис. Расширяя ассортимент выпускаемых изделий, Sadro Ursu начал делать кислый квас, а также импортирует и продает гибкую упаковку.

 

По всей видимости, именно с последним направлением деятельности и связано включение фирмы в список «льготников» по уплате НДС и таможенных пошлин. Поскольку если в период до 180 дней происходит экспорт товаров, полученных в результате переработки импортированной первичной упаковки, то НДС и таможенные пошлины в бюджет страны не вносятся. В результате исключается даже временное отвлечение денежных средств из финансовых потоков хозяйствующего субъекта.

 

Дело в том, что эта небольшая молдавская компания уже давно вышла на международный уровень не только как экспортер собственных снеков под торговой маркой Delicio, но и как производитель аналогичных продуктов под private label различных зарубежных сетевиков - украинских, российских и др. Включая такой известный в Молдове бренд, как Fourchette.

 

Торговые представительства Sadro Ursu действуют в России, Украине, Румынии, Германии, Дании и Польше. Хотя бы приблизительное соотношение товаров, которое поступает на местный рынок и уходит на экспорт, в компании предпочли не называть. Однако можно предположить, что экспорт ощутимо преобладает, поскольку подобные льготы правительство обычно предоставляет компаниям с серьезными оборотами.

4900 Автор: Игорь ФОМИН
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