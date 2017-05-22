Регионам перепало

Финансовая подпитка регионов страны возобновилась. Новая Стратегия регионального развития Молдовы на период до 2020 г., направленная на сбалансированный социально-экономический рост пяти регионов, рисует заманчивые перспективы. И главное – под реальные проекты регионального развития внешние партнеры по развитию дают реальные средства, во много раз превышающие бюджетные ассигнования.

Сокращение разрыва в развитии «богатого» центра и севера республики и «бедных» южных территорий, наряду с депопуляцией регионов – больная тема для экономики в целом. Политика регионов приобрела свои реальные очертания в 2010 году, когда открылись агентства регионального развития Север, Центр и Юг, а затем и АТО Гагаузия, а местные власти сообразили, каким путем можно привлекать деньги на благоустройство, создавая региональные советы.

Согласно положениям действующего законодательства, программы и проекты, признанные приоритетными, включенные в Единый программный документ и утвержденные Национальным координационным советом по региональному развитию, финансируются ежегодно за счет средств Национального фонда регионального развития. Он формируется в размере 1% доходов госбюджета, за исключением доходов специального назначения. Помимо этого, начиная с 2010 г. ЕС, правительства Великобритании, Германии, Румынии и Швеции через свои агентства по сотрудничеству, а также другие внешние партнеры предоставляют финансовую поддержку регионам как напрямую, так и централизованно, участвуя в формировании фонда. В том числе в области логистики.

Результаты реализации проектов регионального развития в 2010–2015 гг. уже подведены. В области водоснабжения и услуг канализации построено 3 станции очистки сточных вод, 2 станции очистки питьевой воды, 164,1 км водопроводных сетей, 55 км сетей канализации. Бенефициарами данного вида услуг стали жители 53 населенных пунктов. На реализацию проектов в области водоснабжения и систем канализации выделено 188 млн леев. В области дорожной инфраструктуры построено 31,2 км дорог, отремонтировано 65,3 км в 83 населенных пунктах. На реализацию проектов в области инфраструктуры было выделено за все время 370 млн леев.

В области управления твердыми бытовыми отходами построено 4 полигона и 1266 контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, приобретены около 16 тыс. контейнеров, 41 единица специализированной техники и пресс-подборщики для пластика в 97 населенных пунктах. Потрачено 72,35 млн леев.

В структуре населения на регионы Центр и Север приходится 30% и 28% общей численности населения республики. Затем следует муниципий Кишинэу - около 23%. Регион развития Юг представлен около 15% населения, АТО Гагаузия – 4,6%. Убывающая динамика численности населения в течение последних 5 лет характерна для всех регионов, за исключением АТО Гагаузия, где численность постоянного населения увеличилась примерно на 2 тыс. человек.

Также за счет средств фонда построены или реконструированы социально-культурные объекты: проложена подъездная дорога к музею Алексея Матеевича, с. Заим, район Кэушень, реконструирован музей и благоустроен парк в с. Цаул. Улучшено состояние исторического наследия в районе Орхей, открыт туристический маршрут Вама Веке–Лэпушна, отреставрированы особняк Манук-Бея, г. Хынчешть, гето-дакийское поселение, с. Столничень. В рамках проекта «Обустройство маршрута экотуризма «Пэдуря Домняскэ» построена и оборудована туристическая база отдыха с тремя домами отдыха. Всего – на 115,5 млн леев.

Впечатляет и перечень реализованных на 82,5 млн леев проектов для развития бизнес-среды. Это открытие бизнес-инкубатора в коммуне Ларга, район Бричень, подключение к коммуникациям субзон ЗСП «Бэлць», строительство новой системы водоснабжения для промышленного парка «Рэут», инженерной инфраструктуры для промпарка «Единец», упаковочного предприятия для хранения и переработки фруктов в с. Костешть, р. Яловень и т.д. На реализацию проектов в области энергоэффективности было выделено 20,2 млн леев. И куда большие суммы – на разработку и выпуск учебных пособий по региональному развитию.

По словам Эдуарда Унгуряну, специалиста министерства регионального развития, в 2017-2020 гг. из фонда регионального развития будут реализованы 62 проекта, из них 52 – новых, на общую сумму 1,3 млрд леев. С начала 2017 года 38 новых региональных проекта уже стартовали, им открыто финансирование из фонда, размер которого в нынешнем году составляет 200 млн леев. Региону Север на выполнение проектов направят 73,3 млн леев, региону Центр – 74,5 млн леев, региону Юг – 39,7 млн леев, региону АТО Гагаузия – 12,5 млн леев. Единая программа финансирования включает также 10 незавершенных проектов прежних лет на сумму 131 млн леев, которые необходимо завершить. Проекты предусматривают реконструкцию дорожной инфраструктуры, услуги водоснабжения и канализации, управление отходами, развитие инфраструктуры по поддержке бизнеса, развитие туризма в регионах, повышение энергоэффективности зданий и др.

«Общий размер внешнего финансирования окончательно не определен, но мы ждем на эти годы около 300 млн евро в рамках проекта «Модернизация местных общественных услуг в Молдове», который внедряется Немецким агентством по международному сотрудничеству (GIZ) при финансовой поддержке правительств Германии, Швеции, Румынии, и Швейцарии. Определенные средства поступят и от международных финансовых организаций. Часть из них пойдут на реализацию проектов, минуя фонд регионального развития, о чем мы узнаем из отчетов местных властей. В нынешней программе особое место занимают проекты в сферах экономического и туристического развития регионов. Около 235 млн леев пойдут на благоустройство территорий свободных экономических зон, создания бизнес-инкубаторов, промпарков – всего 14 проектов по всем регионам развития. Около 23 млн леев предназначены для 19 проектов по реставрации памятников, обустройству новых туристических маршрутов», - сообщил Эдуард Унгуряну.

По мнению авторов стратегии, существующий подход в выделении средств регионам продлится недолго – еще два года. Второй этап реализации программного документа, который начнется после местных выборов 2018 года, ознаменуется новым подходом и новой формулой. Связано ли это с осуществлением к тому времени нового административного деления страны (которое может и не совпасть с делением страны на регионы развития), местные специалисты, как и консультировавшие их эксперты из Польши, Германии и Великобритании, предугадать не берутся. «Но наверняка юридический статус агентств регионального развития, которые сейчас фигурируют только в качестве условных субъектов, оформлять необходимо, и это предусмотрено в программном документе», - считает начальник главного управления политики регионального развития Валентина Цапиш.

Эксперты также обращают внимание, что статус региональных агентств, находящихся в подчинении министерства регионального развития, ограничивает их мотивацию и возможности участия в процессе привлечения ресурсов от внешних доноров и их роль становится незначительной. Исходя из этих соображений, статус, ответственность, полномочия и задачи агентств регионального развития должны быть пересмотрены с тем, чтобы расширить границы их деятельности и способы их участия в региональном развитии. Кроме того, еще одна структура, согласно Стратегии, будет учреждена для решения проблем межведомственных проволочек – Национальный совет по планированию территорий.

Стратегия предусматривает дальнейшее институциональное оформление политики регионов. Если сейчас сформированы только четыре агентства, то до 2018 г. предстоит открыть еще два – муниципий Кишинэу и Приднестровье, которые тоже смогут пользоваться средствами фонда. Кроме того, стоит вопрос об объединении агентств Юг и АТО Гагаузия. «Основной проблемой, определяющей текущее положение дел, – отсутствие единого интегрированного механизма планирования, управления и координации проектов», - говорит Валентина Цапиш.

По словам экспертов, Национальный координационный совет по региональному развитию утверждает программные документы и только формально принимает решения по распределению финансовых средств фонда. Другими словами, основную роль играет министерство регионального развития и строительства, которое, по идее, должно заниматься только делопроизводством и не имеет полномочий принимать решений. То же самое можно сказать о региональных советах, чья работа построена по принципу соучастия представителей местных органов власти и частного сектора. Таким образом, нарушается не только принцип паритетности между центральным, региональным и местным уровнями управления, но и выхолащивается суть данного механизма финансирования.

Кроме отраслевого министерства, еще целый ряд министерств и ведомств участвуют в реабилитации инфраструктуры регионов (минтранс, министерство окружающей среды, минсельхоз, агентство туризма, агентство «Аpele Moldovei» и т.д.), однако их действия не согласованы. В результате часто бывает и так, что один региональный объект получает не только разных «заказчиков и исполнителей», разные источники финансирования, но и разное исполнение, порой растянутое по времени. И пока, условно говоря, будет отремонтирована одна часть дороги, другая придет в негодность. Ряд других фондов – Национальный экологический фонд, Дорожный фонд, Фонд энергоэффективности – финансируют проекты, схожие по назначению с процессами регионального развития, однако взаимодействие этих фондов не обеспечено. При этом теряется возможность объединения ресурсов и увеличения доходности реализуемых проектов развития.

Таким образом, главная проблема состоит в том, что политика регионального развития не обеспечивает сбалансированного долгосрочного развития регионов, считают эксперты.