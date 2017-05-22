Регионам перепало

Финансовая подпитка регионов страны возобновилась. Новая Стратегия регионального развития Молдовы на период до 2020 г., направленная на сбалансированный социально-экономический рост пяти регионов, рисует заманчивые перспективы. И главное – под реальные проекты регионального развития внешние партнеры по развитию дают реальные средства, во много раз превышающие бюджетные ассигнования.
Финансовая подпитка регионов страны возобновилась. Новая Стратегия регионального развития Молдовы на период до 2020 г., направленная на сбалансированный социально-экономический рост пяти регионов, рисует заманчивые перспективы. И главное – под реальные проекты регионального развития внешние партнеры по развитию дают реальные средства, во много раз превышающие бюджетные ассигнования.
Сокращение разрыва в развитии «богатого» центра и севера республики и «бедных» южных территорий, наряду с депопуляцией регионов – больная тема для экономики в целом. Политика регионов приобрела свои реальные очертания в 2010 году, когда открылись агентства регионального развития Север, Центр и Юг, а затем и АТО Гагаузия, а местные власти сообразили, каким путем можно привлекать деньги на благоустройство, создавая региональные советы.
Согласно положениям действующего законодательства, программы и проекты, признанные приоритетными, включенные в Единый программный документ и утвержденные Национальным координационным советом по региональному развитию, финансируются ежегодно за счет средств Национального фонда регионального развития. Он формируется в размере 1% доходов госбюджета, за исключением доходов специального назначения. Помимо этого, начиная с 2010 г. ЕС, правительства Великобритании, Германии, Румынии и Швеции через свои агентства по сотрудничеству, а также другие внешние партнеры предоставляют финансовую поддержку регионам как напрямую, так и централизованно, участвуя в формировании фонда. В том числе в области логистики.
Результаты реализации проектов регионального развития в 2010–2015 гг. уже подведены. В области водоснабжения и услуг канализации построено 3 станции очистки сточных вод, 2 станции очистки питьевой воды, 164,1 км водопроводных сетей, 55 км сетей канализации. Бенефициарами данного вида услуг стали жители 53 населенных пунктов. На реализацию проектов в области водоснабжения и систем канализации выделено 188 млн леев. В области дорожной инфраструктуры построено 31,2 км дорог, отремонтировано 65,3 км в 83 населенных пунктах. На реализацию проектов в области инфраструктуры было выделено за все время 370 млн леев.
В области управления твердыми бытовыми отходами построено 4 полигона и 1266 контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, приобретены около 16 тыс. контейнеров, 41 единица специализированной техники и пресс-подборщики для пластика в 97 населенных пунктах. Потрачено 72,35 млн леев.
|В структуре населения на регионы Центр и Север приходится 30% и 28% общей численности населения республики. Затем следует муниципий Кишинэу - около 23%. Регион развития Юг представлен около 15% населения, АТО Гагаузия – 4,6%. Убывающая динамика численности населения в течение последних 5 лет характерна для всех регионов, за исключением АТО Гагаузия, где численность постоянного населения увеличилась примерно на 2 тыс. человек.
Также за счет средств фонда построены или реконструированы социально-культурные объекты: проложена подъездная дорога к музею Алексея Матеевича, с. Заим, район Кэушень, реконструирован музей и благоустроен парк в с. Цаул. Улучшено состояние исторического наследия в районе Орхей, открыт туристический маршрут Вама Веке–Лэпушна, отреставрированы особняк Манук-Бея, г. Хынчешть, гето-дакийское поселение, с. Столничень. В рамках проекта «Обустройство маршрута экотуризма «Пэдуря Домняскэ» построена и оборудована туристическая база отдыха с тремя домами отдыха. Всего – на 115,5 млн леев.
Впечатляет и перечень реализованных на 82,5 млн леев проектов для развития бизнес-среды. Это открытие бизнес-инкубатора в коммуне Ларга, район Бричень, подключение к коммуникациям субзон ЗСП «Бэлць», строительство новой системы водоснабжения для промышленного парка «Рэут», инженерной инфраструктуры для промпарка «Единец», упаковочного предприятия для хранения и переработки фруктов в с. Костешть, р. Яловень и т.д. На реализацию проектов в области энергоэффективности было выделено 20,2 млн леев. И куда большие суммы – на разработку и выпуск учебных пособий по региональному развитию.
По словам Эдуарда Унгуряну, специалиста министерства регионального развития, в 2017-2020 гг. из фонда регионального развития будут реализованы 62 проекта, из них 52 – новых, на общую сумму 1,3 млрд леев. С начала 2017 года 38 новых региональных проекта уже стартовали, им открыто финансирование из фонда, размер которого в нынешнем году составляет 200 млн леев. Региону Север на выполнение проектов направят 73,3 млн леев, региону Центр – 74,5 млн леев, региону Юг – 39,7 млн леев, региону АТО Гагаузия – 12,5 млн леев. Единая программа финансирования включает также 10 незавершенных проектов прежних лет на сумму 131 млн леев, которые необходимо завершить. Проекты предусматривают реконструкцию дорожной инфраструктуры, услуги водоснабжения и канализации, управление отходами, развитие инфраструктуры по поддержке бизнеса, развитие туризма в регионах, повышение энергоэффективности зданий и др.
«Общий размер внешнего финансирования окончательно не определен, но мы ждем на эти годы около 300 млн евро в рамках проекта «Модернизация местных общественных услуг в Молдове», который внедряется Немецким агентством по международному сотрудничеству (GIZ) при финансовой поддержке правительств Германии, Швеции, Румынии, и Швейцарии. Определенные средства поступят и от международных финансовых организаций. Часть из них пойдут на реализацию проектов, минуя фонд регионального развития, о чем мы узнаем из отчетов местных властей. В нынешней программе особое место занимают проекты в сферах экономического и туристического развития регионов. Около 235 млн леев пойдут на благоустройство территорий свободных экономических зон, создания бизнес-инкубаторов, промпарков – всего 14 проектов по всем регионам развития. Около 23 млн леев предназначены для 19 проектов по реставрации памятников, обустройству новых туристических маршрутов», - сообщил Эдуард Унгуряну.
По мнению авторов стратегии, существующий подход в выделении средств регионам продлится недолго – еще два года. Второй этап реализации программного документа, который начнется после местных выборов 2018 года, ознаменуется новым подходом и новой формулой. Связано ли это с осуществлением к тому времени нового административного деления страны (которое может и не совпасть с делением страны на регионы развития), местные специалисты, как и консультировавшие их эксперты из Польши, Германии и Великобритании, предугадать не берутся. «Но наверняка юридический статус агентств регионального развития, которые сейчас фигурируют только в качестве условных субъектов, оформлять необходимо, и это предусмотрено в программном документе», - считает начальник главного управления политики регионального развития Валентина Цапиш.
Эксперты также обращают внимание, что статус региональных агентств, находящихся в подчинении министерства регионального развития, ограничивает их мотивацию и возможности участия в процессе привлечения ресурсов от внешних доноров и их роль становится незначительной. Исходя из этих соображений, статус, ответственность, полномочия и задачи агентств регионального развития должны быть пересмотрены с тем, чтобы расширить границы их деятельности и способы их участия в региональном развитии. Кроме того, еще одна структура, согласно Стратегии, будет учреждена для решения проблем межведомственных проволочек – Национальный совет по планированию территорий.
Стратегия предусматривает дальнейшее институциональное оформление политики регионов. Если сейчас сформированы только четыре агентства, то до 2018 г. предстоит открыть еще два – муниципий Кишинэу и Приднестровье, которые тоже смогут пользоваться средствами фонда. Кроме того, стоит вопрос об объединении агентств Юг и АТО Гагаузия. «Основной проблемой, определяющей текущее положение дел, – отсутствие единого интегрированного механизма планирования, управления и координации проектов», - говорит Валентина Цапиш.
По словам экспертов, Национальный координационный совет по региональному развитию утверждает программные документы и только формально принимает решения по распределению финансовых средств фонда. Другими словами, основную роль играет министерство регионального развития и строительства, которое, по идее, должно заниматься только делопроизводством и не имеет полномочий принимать решений. То же самое можно сказать о региональных советах, чья работа построена по принципу соучастия представителей местных органов власти и частного сектора. Таким образом, нарушается не только принцип паритетности между центральным, региональным и местным уровнями управления, но и выхолащивается суть данного механизма финансирования.
Кроме отраслевого министерства, еще целый ряд министерств и ведомств участвуют в реабилитации инфраструктуры регионов (минтранс, министерство окружающей среды, минсельхоз, агентство туризма, агентство «Аpele Moldovei» и т.д.), однако их действия не согласованы. В результате часто бывает и так, что один региональный объект получает не только разных «заказчиков и исполнителей», разные источники финансирования, но и разное исполнение, порой растянутое по времени. И пока, условно говоря, будет отремонтирована одна часть дороги, другая придет в негодность. Ряд других фондов – Национальный экологический фонд, Дорожный фонд, Фонд энергоэффективности – финансируют проекты, схожие по назначению с процессами регионального развития, однако взаимодействие этих фондов не обеспечено. При этом теряется возможность объединения ресурсов и увеличения доходности реализуемых проектов развития.
Таким образом, главная проблема состоит в том, что политика регионального развития не обеспечивает сбалансированного долгосрочного развития регионов, считают эксперты.
|Более 2/3 предприятий расположены в муниципии Кишинэу, формируя около 3/4 дохода от продаж по Молдове (около 73,3%). А регион развития Юг – на другом полюсе с долей всего в 5,1% общего числа предприятий и долей дохода от продаж лишь в 3,1%. Самая высокая производительность отмечается в муниципии Кишинэу (доход от продаж на одного сотрудника составил около 289,5 тыс. леев в ценах 2005 года). Наиболее скромные результаты по этому показателю тоже в регионе развития Юг (около 114,7 тыс. леев дохода). В то же время, муниципий Кишинэу характеризуется самой медленной динамикой производительности, при этом наивысшая и самая стабильная производительность отмечается в регионе развития Центр.
Эколог.