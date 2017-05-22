MAIB предоставляет молодым предпринимателям больше возможностей для развития

Молодые предприниматели могут получить кредиты до 700 тысяч леев на льготных условиях от КБ «Moldova Agroindbank» АО! Банк предлагает новые выгодные решения для финансирования инвестиций в области сельского хозяйства и экономической несельскохозяйственной деятельности посредством Программы повышения экономико-климатической устойчивости сельской местности (IFAD-VI / Молодые Предприниматели).

Кредиты выдаются с грантовой составляющей, которая достигает 40%, но не может превышать 280 тысяч леев.

У получателей займов, которые ранее принимали участие в программах IFAD V, PNAET, PARE 1 + 1, PASET 1 и PASET 2, - двойное преимущество. Теперь они имеют право на повторное финансирование с грантовой составляющей, если подадут заявку на получение кредита для расширения бизнеса от производства до переработки \ сортировки \ упаковки \ маркетинга.

Важным является и то, что в случае финансовых средств RISP и IFAD (рефинансирование), процентная ставка по грантовой части не применяется, а в рамках программы IFAD- V и IFAD- VI, банк не будет ее применять даже в том случае, если грантовая часть станет возвратным кредитом.

Будут финансироваться инвестиции в развитие сельскохозяйственной деятельности. Например: выращивание фруктов и овощей на закрытом и открытом грунте, их сбор и хранение; производство продукции животного происхождения, в том числе приобретение племенного скота, техники и оборудования; сортировка, переработка и упаковка сельскохозяйственной продукции; строительство цехов для складирования и хранения сельскохозяйственной продукции при низких температурах. Кроме того, средства будут выделяться и для экономической несельскохозяйственной деятельности.

Другие преимущества касаются участников программы IFAD V и IFAD VI, которые провели расходы на рекламу. Им вернут 50% расходов, но не более 50 тысяч леев. Эти гранты будут доступны только в 2017 году, без продления в рамках программы IFAD VI.