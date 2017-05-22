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MAIB предоставляет молодым предпринимателям больше возможностей для развития

№ 6 (1172) 17 февраля 2017

Молодые предприниматели могут получить кредиты до 700 тысяч леев на льготных условиях от КБ «Moldova Agroindbank» АО! Банк предлагает новые выгодные решения для финансирования инвестиций в области сельского хозяйства и экономической несельскохозяйственной деятельности посредством Программы повышения экономико-климатической устойчивости сельской местности (IFAD-VI / Молодые Предприниматели).

 

Кредиты выдаются с грантовой составляющей, которая достигает 40%, но не может превышать 280 тысяч леев.

 

У получателей займов, которые ранее принимали участие в программах IFAD V, PNAET, PARE 1 + 1, PASET 1 и PASET 2, - двойное преимущество. Теперь они имеют право на повторное финансирование с грантовой составляющей, если подадут заявку на получение кредита для расширения бизнеса от производства до переработки \ сортировки \ упаковки \ маркетинга.

 

Важным является и то, что в случае финансовых средств RISP и IFAD (рефинансирование), процентная ставка по грантовой части  не применяется, а в рамках программы IFAD- V и IFAD- VI, банк не будет ее применять даже в том случае, если грантовая часть станет возвратным кредитом.

 

Будут финансироваться инвестиции в развитие сельскохозяйственной деятельности.  Например: выращивание фруктов и овощей на закрытом и открытом грунте, их сбор и хранение; производство продукции животного происхождения, в том числе приобретение племенного скота, техники и оборудования; сортировка, переработка и упаковка сельскохозяйственной продукции; строительство цехов для складирования и хранения сельскохозяйственной продукции при низких температурах. Кроме того, средства будут выделяться и для экономической несельскохозяйственной деятельности.

 

Другие преимущества касаются участников программы IFAD V и IFAD VI, которые провели расходы на рекламу. Им вернут 50% расходов, но не более 50 тысяч леев. Эти гранты будут доступны только в 2017 году, без продления в рамках программы  IFAD VI.

 

КБ «Moldova Agroindbank» АО участвует в Национальной программе экономической поддержки молодежи (PNAET). MAIB стал банком с самым большим количеством финансовых проектов - 877, что составляет 52,3% из общего объема профинансированных субпроектов. Кроме того, банк уделяет особое внимание молодым предпринимателям, поддерживая различные социальные проекты, направленные на содействие их участию в бизнес-проектах.

 

7430 Автор: По материалам пресс-релиза
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