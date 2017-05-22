В виноделии начался голод. Сырьевой

В последние несколько сезонов винзаводы почувствовали дефицит винограда технических сортов. И это - только начало сырьевого голода винной индустрии. Если срочно не предпринять конкретных мер по улучшению ситуации, то наше виноделие через несколько лет рискует остаться с брендом Wine of Moldova, который усиленно продвигает Национальное бюро винограда и вина (НБВиВ) на зарубежных рынках. Но за ним не будет вина.

«По-моему, в 2016 г. винные предприятия наиболее остро осознали проблему нехватки винограда, потому что прошлый год был тяжелым по климатическим условиям, - считает эксперт-винодел НБВиВ Елизавета Бряхнэ. – Мелкие производители винограда или частники с квотами не сумели сохранить виноград от заболеваний оидиумом и милдью, и у них не было урожая. У крупных предприятий, кто вовремя не успел обработать плантации, урожайность была ниже. В результате на многих винзаводах емкости остались пустыми. Производители поняли, что надо серьезно заниматься выращиванием винограда, потому что больше не у кого купить сырье. Старые виноградники крестьяне выкорчевывают, т.к. после 2006 г. не было выгоды их содержать из-за низких цен на виноград».

Поскольку экспорт в страны СНГ снизился, приходится повышать конкурентоспособность наших вин в странах ЕС. А для этого нужно улучшить их качество, которое, как известно, начинается с виноградника. Но, как отмечают виноделы, если сам не выращиваешь виноград, а покупаешь, то ты не можешь контролировать его качество. Ведь этот процесс начинается задолго до сбора урожая. По словам Елизаветы Бряхнэ, на своих виноградниках мы уже зимой должны заложить будущий виноград, определив нагрузку на куст, в зависимости от направления производства вин. Когда виноград созревает, нужно очень внимательно за этим следить и установить точную дату уборки, если хотим получить качественное вино, потому что никто извне не будет стараться соблюдать нужные виноделам кондиции винограда. Когда дефицит сырья, приходится покупать то, что есть. В прошлом году винзаводы принимали даже столовые сорта, качество которых было низким из-за болезней. А какое качество вин из таких сортов?

«В первую очередь должны быть заинтересованы посадить виноградники владельцы винодельческих предприятий, - продолжает эксперт. – Но субсидии на посадку от государства маленькие, а своих денег у компаний нет. Кроме того, они должны знать, смогут ли продавать вина, на каких рынках и будет ли от этого прибыль? В настоящее время все очень нестабильно. Когда раньше закладывали плантации, было допущено много ошибок – неправильно посадили и не те клоны (импортные), поэтому низкая производительность виноградников при высокой себестоимости возделывания. Здесь особенно чувствуется нехватка отраслевого института, который фактически отодвинули от дел в отрасли. Чтобы он работал, нужна заинтересованность государства и финансирование на его развитие».

Однако чтобы что-то делать, нужно хотя бы знать, сколько виноградников технических сортов необходимо Молдове. По словам эксперта-коордонатора по виноградарству управления обеспечения качества и соответствия виноградо-винодельческой продукции НБВиВ, доктора сельскохозяйственных наук Владимира Коробки, в этих подсчетах следует исходить из того, сколько предприятия могли бы продать вина. В настоящее время в Молдове виноградников технических сортов с производительностью 8 т/га и выше примерно 15-20 тыс. га. И еще около 50 тыс. га неэффективных с точки зрения бизнеса, которые следует раскорчевать в ближайшие годы. Мы могли бы продавать вина из урожая, собранного на 60-70 тыс. га виноградников, с урожайностью не менее 8 т/га. А это значит, что в ближайшие годы следует ещё посадить около 50 тыс. га новых виноградников. Причем по новым требованиям – с более высокой плотностью кустов, для производства вин с географическим указанием и наименованием по месту происхождения (цена вопроса – не менее 22 тыс. евро на гектар).

«Программа восстановления и развития виноградарства и виноделия на 2002-2020 гг. уже не актуальна, - уверен эксперт. – Потому что, во-первых, нет российского рынка и на него рассчитывать нельзя из-за его неустойчивости. Во-вторых, отрасль перешла на производство вин с ГУ и НМП, для которых нужны другие виноградники. Записанные в программе требования о плотности посадки, шпалере, условиям механизации, сортименту устарели. В-третьих, в Молдове нет отраслевого института, который бы занимался вопросами виноградно-винодельческого комплекса (его объединили с четырьмя институтами). Нам необходимо разработать новые стратегию и программу развития виноградарства и виноделия минимум на 10 лет. Это – политические документы, которые должен разработать минсельхоз, а НБВиВ занимается внедрением политики в отрасли. Если во время ее реализации есть какие-то препятствия, тогда мы выходим с предложением к министерству о внесении изменений. Но мы не против принимать участие в разработке этих очень важных для отрасли документов».

Заместитель начальника управления политики и регулирования в виноградно-винодельческой отрасли Валериу Чеботарь отметил, что постановление правительства №1313, которым утверждена названная программа, никто не отменил, и другого нормативного документа на уровне страны нет. Существуют еще Программа развития столового виноградарства в Молдове и Стратегия посадки виноградников до 2015 г. (принята решением коллегии агентства «Молдова-вин» в 2005 г.). Давно говорится о необходимости разработки новой стратегии или программы развития отрасли, но пока дело стоит на месте. Для этого даже была сформирована рабочая группа. Предыдущую программу разрабатывал целый главк виноградарства и виноделия минсельхоза вместе с учеными НИВиВ в течение двух лет.

«Мы должны иметь столько виноградников, сколько сможем реализовывать вина, - говорит Валериу Чеботарь. - Есть вопросы и по дивинам, и по сокам, для них тоже нужны виноградники. Еще в «Молдова-вин» пытались с консервными заводами обсудить производство виноградного сока, чтобы определиться, сколько для него нужно виноградников. В настоящее время у нас нет специализированных насаждений для соков. Например, в США для этого используются Изабелльные сорта. По моему мнению, соки должны изготавливаться из сортов, которые меньше опрыскиваются и более экологичные. Изабелльные сорта устойчивы к болезням и их не опрыскивают, но они со временем исчезнут, т.к. спрос на вина из этого винограда снижается. Это нужно предусмотреть».

По поводу площади виноградников Валериу Чеботарь полагает, что нужно исходить из наших экспортных возможностей. «Даже если Молдова войдет в ЕС, не думаю, что нам увеличат квоту. В ЕС все спрогнозировано для каждой страны. Сегодня наши возможности - 20 млн дал, для которых нужно 300 тыс. т винограда. При урожайности 6 т/га – это 50 тыс. га плодоносящих виноградников европейских сортов. Но нужно иметь и молодые виноградники. Получается, что всего нужно 60-65 тыс. га», - отметил специалист.

В 2016 г. в республике было посажено, по оценочным данным, более 900 га виноградников, из которых примерно половина - столовых сортов. То есть для отрасли 450-500 га виноградников – очень мало. Зато, благодаря увеличению субсидий на раскорчевку до 10 тыс. леев/га, стали больше выкорчевывать старых плантаций. В прошлом году – 4,6 тыс. га.

По программе на 2002-2020 гг. предполагалось все виноградники технических сортов, которые были на то время, выкорчевать. В частности, на период 2016-2020 гг. планировалось ежегодно выкорчевать более 4 тыс. га и посадить более 5 тыс. га. В новых реалиях, исходя из срока эксплуатации насаждений 25 лет и четырехлетнего периода до вступления в плодоношение, по мнению Чеботаря, ежегодно нужно сажать по 2-2,5 тыс. га. В прошлом году в Положении о субсидировании ни для одной отрасли не было такого разнообразия предложений по поддержке виноградников, однако, судя по результатам (450-500 га), они не имели должного эффекта.

Президент холдинга Bostavan и член координационного совета НБВиВ Виктор Бостан считает, что Молдове необходимо вернуть былую славу страны из первой десятки экспортеров в мире, и она может иметь уникальность во всех категориях тихих и игристых вин и дивинов. Для этого нам нужно заложить минимум 30 тыс. га, а лучше 50 тыс. га виноградников в первую очередь местных сортов – Фетяска-албэ, Виорика, Фетяска-нягрэ, Рара-нягрэ, а также Пино-гриджио, Пино-нуар, Пино-блан, Совиньон. Эту программу можно оценить в 500 млн евро. Чтобы ее реализовать, требуются проекты с инвестициями на 15-20 лет под 2% годовых и отсрочкой платежа на 4-5 лет.

«Деньги возможно привлечь из-за границы, - уверен предприниматель. – Западноевропейские и американские банки ищут, куда инвестировать средства. У них есть проблемы с размещением. Молдове нужно только создавать какие-то дополнительные условия для инвесторов – льготы на первые пять лет после посадки виноградников, в том числе налоговые. Поскольку в Молдове уникальные условия для виноградников, я уверен, что итальянские и французские инвесторы готовы сделать здесь инвестиции. Ведь в Европе нет возможности посадить ни одного куста винограда. У нас можно посадить 50 тыс. га в идеальных условиях для выращивания. Мы можем предложить автохтонные сорта, которые сегодня в тренде, и новые терруары».

По мнению Виктора Бостана, государство должно сделать общий проект на 10-20 тыс. га и декларировать инвесторам о своих намерениях. Но для этого, во-первых, должна быть возможность купить-продать землю под виноградники для иностранных инвесторов под эти проекты. Если они выполняют условия по посадке (столько-то гектаров), то на пятом году имеют право оформить землю в собственность. Можно продумать систему, которая бы гарантировала государству то, что земля не будет использована для других целей. А через пять лет государство будет пожинать плоды от этих инвестиций. К тому же оно получит рабочие места (в РМ один человек обрабатывает два гектара) – 25 тыс. рабочих мест только на виноградниках и столько же - по цепочке производства вина. От государства требуются только стратегический подход и гарантии, а бизнес сам найдет финансирование. Нам нужны виноградники, иначе без винограда нет смысла в дорогом оборудовании, которого все накупили.

2017-й год уже можно считать потерянным для массовой посадки виноградников технических сортов. Но можно хотя бы начать обсуждать эту проблему и пути ее решения на уровне минсельхоза, правительства и профильной комиссии в парламенте?