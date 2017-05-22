Схемы со скандальным потенциалом

В Кишиневе не утихают акции протеста жильцов против строительства вблизи их домов новых жилых корпусов. Среди последних резонансных случаев – скандал на ул. Милеску Спэтару в секторе Чокана.

Как правило, возмущение жителей и общественности столицы вызывает не сам факт строительства новой жилой высотки, а то, что ее пытаются втиснуть в исторически сложившемся жилом микрорайоне, на детской площадке, в сквере, на футбольном поле или просто в опасной близости к существующим домам, забирая придомовую территорию и ухудшая условия проживания жильцов. Но первопричиной каждого такого скандала являются «хитроумные» схемы получения городской земли.

По словам муниципального советника, члена комиссии МС по архитектуре, строительству и земельным вопросам Александра Одинцова, в случае на ул. Милеску Спэтару суть такой схемы заключалась в следующем. На земельном аукционе, который примэрия проводила в 2013 году, фирма Adero Impex выиграла право аренды на участок под строительство, расположенный на ул.Мария Драган площадью 1,5 га. При этом предупреждалось, что участок требует проведения противооползневых мероприятий и обустройства подъезда к соседнему дому.

Противооползневые технологии - очень дорогостоящее мероприятие, застройщик явно не собирался с ними связываться. В 2014 году руководство фирмы обращается в примэрию с просьбой заменить участок по причине того, что на нем невозможно строить. Несмотря на отказ земельного управления примэрии, этот вопрос через две недели выносится на обсуждение муниципального совета, который принимает решение выделить в аренду вместо 1,5 на ул. Мария Драган три разных участка. На ул. Милеску Спэтару – 47 соток, на бул Мирча чел Бэтрын – 0,5 га; на проспекте Дачия (пос. Аэропорт)– около 37 соток. Столь поспешное решение муниципальный советник объясняет тем, что директор фирмы - брат бывшего претора Рышкановки и нынешнего претора Ботаники Тудора Кэлугэряну.

Намереваясь приступить к строительству многоэтажного дома, на ул. Милеску Спэтару летом прошлого года застройщик приступил к ограждению площадки. Жильцы близлежащего дома вышли на протест, защищая территорию, которую они обустроили для отдыха. Примар Дорин Киртоакэ своим решением тогда остановил действие авторизации на строительство. Основания для этого были – фирма не получила разрешение экологической инспекции и авторизацию на установку забора, которую выдает Управление транспорта примэрии. Несколько советников, подозревая незаконную схему получения аренды, обратились в Центр по борьбе с коррупцией. Но безрезультатно. Тем не менее, забор тогда общими усилиями демонтировали. Несогласный арендатор подал в суд, и выиграл, решением Апелляционной палаты распоряжение примара было признано незаконным.

В феврале нынешнего года баталии вокруг стройки получили продолжение. Генподрядчик строительства фирма Creativ Invest приступила к ограждению площадки. По требованию жителей примар 7 февраля вновь подписал решение о приостановке строительных работ и действия авторизации. Несмотря на это, на пикеты жильцов, вмешательство муниципальных советников и членов парламента, фирма и не думает подчиняться. Строители установили забор и приступили к рытью котлована.

«Однако, при выдаче градостроительной документации были нарушены правила, не был представлен зональный градостроительный план территории, который предусматривал бы изменение назначения участка, - отмечает Александр Одинцов. - На ближайшем заседании МС будет поставлен вопрос о законности обмена участков и осуществления строительных работ по данному адресу».

По аналогичной схеме действовали застройщики и для получения в аренду других участков в городе. На предыдущем заседании МС скандал разгорелся по поводу выделения в аренду участка на Пяца Унирий на детской площадке во дворе шестнадцатиэтажных домов рядом с кинотеатром Flacara. А также участка по ул. Димо,7/3 на территории зеленого сквера. Предыстория схожа с ситуацией на ул. Милеску Спэтару. В 2010 году фирма SARVN на аукционе выигрывает право аренды на участок 40 соток по ул. Лермонтова (за Южным автовокзалом). При этом в документах также указано, что на участке необходимо провести противооползневые мероприятия. В 2014 году экономический субъект обращается в земельное управление примэрии с просьбой заменить участок. На что получает письменный отказ в связи с незаконностью требования. Тем не менее, его включают в повестку дня заседания МС и большинством голосов принимают.

«Мы обратились в Центр по борьбе с коррупцией и узнали следующее, – рассказывает Александр Одинцов. - Владельцу фирмы, которая получила отказ, от одного из сотрудников земельного управления примэрии поступило предложение выкупить фирму. Затем под другим названием он оформил ее на своего брата. Далее проект решения по замене участков попадает в повестку дня заседания МС. Это тот памятный день 19 мая 2015 года, когда прошлый состав МС голосовал пакетом, и когда было принято более 800 вопросов, не вникая в их суть».

Когда на участках началась подготовка к строительству, жильцы забили тревогу. В настоящее время по этим фактам ведется уголовное расследование, и от антикоррупционной прокуратуры уже поступило обращение с требованием аннулировать решение МС, как противозаконное.

В законе о местном публичном управлении сказано, что МС имеет право обменивать участки на основании экспертизы. В данном случае участки в центре Буюкан и в центре Рышкановки оценили по 2 тыс. евро за сотку, что не соответствовало их рыночной цене в 2015 году. Центр по борьбе с коррупцией заказал независимую экспертизу, которая показала, что цена была во много раз занижена, чем бюджету города нанесен колоссальный ущерб.

Еще одна схема, к которой прибегают ловкие «предприниматели» – получение участков через судебные и правоохранительные органы. Это так называемые «левые» аукционы. Разного рода дельцы в обход примэрии обращаются в суд, затем судебный исполнитель выставляет приглянувшиеся участки на аукцион. Ясно, что такие схемы невозможно провернуть без содействия юридического управления примэрии, которое вовремя не опротестовывает такие решения и не без участия земельного управления, которое готовит документы по формированию участка. Таким образом у города были «украдены»: 5 соток на углу проспекта Штефан чел Маре и Лазо, 5 соток на углу улиц Колумна и Бэнулеску Бодони (у магазина Vizita), 20 соток на ул. Измаильской угол Льва Толстого, 42 сотки на детской площадке по ул. Киев напротив претуры Рышкановки и др.

«В прошлом году мы на полгода застопорили продажу 22 участков. В настоящее время на них наложен арест и заведено новое уголовное дело, но выяснилось, что они уже однажды были проданы и оформлены на экономических субъектов», - говорит муниципальный советник.

Одной из причин творящегося беспредела Александр Одинцов считает пробелы в законодательстве. «Строительное законодательство у нас облегчено в пользу мошенников. Например, когда вносили поправки в закон №163 «О разрешении выполнения строительных работ», урезали функции госстройинспекции, - говорит Одинцов. - В большинстве случаев при поступлении жалоб эта инспекция направляет предписание застройщику. Если работы продолжаются, его можно привлечь по статье за самоуправство. Но доказать это бывает сложно. По статье за превышение служебных полномочий уголовные дела также возбуждать отказываются. Не в последнюю очередь и потому, что некоторые сотрудники, в том числе из руководства прокуратуры, имеют интерес в строительном бизнесе».

В отдельных случаях удается все-таки вернуть участки в муниципальную собственность. Так, столичная примэрия выиграла судебный процесс против спортивного клуба «Phoenix» и вернула себе контроль над земельным участком общей площадью 4,3 га в парке «Долина Роз». В 2012 году «Phoenix» обратился в суд с требованием предоставить право на аренду этого земельного участка на срок до 10 лет с целью строительства на нем спортивного объекта.

Дело рассматривалось в судах различных уровней, заявитель прибегал к разным уловкам, конечной целью которых являлось отчуждение земли, являющейся общественной собственностью, говорится в сообщении примэрии. Тем не менее, решением Высшей судебной палаты от 08.02.2017 года участку был возвращен статус муниципальной собственности.

В среду 15 февраля застройщик принял решение приостановить строительство на ул. Милеску Спэтару,27 после получения от Госстройинспекции предписания оформить необходимую градостроительную документацию. Об этом на пресс-конференции, сообщил Марчел Дарие, который представляет интересы инвесторов будущего дома. При этом он подчеркнул, что разработка градостроительной документации входит в обязанность примэрии, поскольку участок остается в собственности города, а застройщик только его арендует.