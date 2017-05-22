«Умеренно токсичная» Молдова

Молдова расположилась в середине рейтинга стран по уровню «токсичности». Она включена в состав группы государств, занимающих 76-90 место в рейтинге из 135 государств.

При составлении рейтинга The Eco Experts принял во внимание многие факторы, связанные с окружающей средой: потребление энергии на душу населения, выбросы углекислого газа, уровень загрязнения воздуха, смертность, вызванная загрязнением, и производство возобновляемых источников энергии. Молдова менее «токсична», чем Болгария, Россия, Беларусь, Чехия, Финляндия и Норвегия. Но уступает по уровню загрязнения Румынии, Швеции, Франции, Испании, Италии и др.

Саудовская Аравия и Кувейт признаны наиболее «токсичными» на Земле, что во многом обусловлено доминированием добычи нефти в этих странах. На противоположном полюсе находятся в основном африканские страны, такие как Кения, Мозамбик и Эфиопия. В исследовании, однако, не принималось во внимание загрязнение воды, что является большой проблемой в Африке.